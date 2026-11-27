La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

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Australia impuso sanciones financieras contra dos hombres acusados de coordinar para la Guardia Revolucionaria de Irán ataques incendiarios contra objetivos de la comunidad judía en el país, en una nueva respuesta de Camberra a la presunta injerencia de Teherán.

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, identificó a los sancionados como Zohair Hassib y Kazem Hamad. El Gobierno les atribuye la organización de los ataques contra el restaurante Lewis Continental Kitchen, en Sídney, y la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, ocurridos en 2024. Según las autoridades, los dos hombres recurrieron a una red de intermediarios para ocultar la presunta participación de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques.

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“El Gobierno de (el primer ministro, Anthony) Albanese seguirá actuando contra el terrorismo y la injerencia extranjera, así como contra quienes traten de causar daño a los australianos y sembrar la división en nuestras comunidades”, sostuvo la funcionaria.

La medida fue calificada como “un paso importante para mermar la capacidad de la Guardia Revolucionaria Islámica de llevar a cabo atentados contra ciudadanos australianos y contra los intereses de Australia”. La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) había incluido sus nombres en su evaluación anual de amenazas, divulgada en junio, aunque el Ejecutivo no los había revelado hasta ahora.

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Las nuevas medidas restringen el acceso de Hassib y Hamad a recursos financieros. La legislación australiana prohíbe utilizar, negociar o poner fondos y bienes a disposición de personas sancionadas. Las infracciones a ese régimen pueden derivar en penas de hasta 10 años de prisión y multas elevadas.

Escombros tras el ataque a la sinagoga Adass Israel en Melbourne, Australia, el 9 de diciembre de 2024 (AAP/Yumi Rosenbaum vía REUTERS)

El director general de la ASIO, Mike Burgess, afirmó que los presuntos responsables de dos ataques incendiarios contra edificios vinculados a la comunidad judía en Australia actuaron bajo dirección del régimen iraní. Burgess señaló que el hombre acusado de organizar el ataque de Sídney era un ciudadano australiano residente en Irán y un agente de alto rango de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, unidad a cargo de las operaciones en el extranjero.

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El jefe de ASIO sostuvo que el supuesto responsable del ataque en Melbourne era un ex residente australiano radicado en Irak. Según indicó, Irán lo reclutó por medio de una red de grupos milicianos asentados en territorio iraquí. Burgess no identificó públicamente a los dos hombres en ese momento. “A sabiendas de que estaban siendo dirigidos por el régimen iraní, estos individuos orquestaron dos ataques contra edificios relacionados con judíos australianos”, declaró.

Gente reunida ante la sinagoga Adass Israel, dañada por un incendio provocado en Melbourne, el lunes 9 de diciembre de 2024 (AP)

Las nuevas designaciones se suman a las decisiones de agosto de 2025, cuando el primer ministro Anthony Albanese expulsó al embajador iraní y a otros tres diplomáticos, tras concluir que Teherán dirigió al menos dos ataques antisemitas en territorio australiano.

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Albanese calificó entonces los hechos como “actos extraordinarios y peligrosos de agresión” ejecutados por un Estado extranjero, con el objetivo de afectar la cohesión social y profundizar las divisiones dentro de la comunidad. El Gobierno australiano incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de patrocinadores estatales del terrorismo y suspendió las operaciones de su embajada en Teherán por razones de seguridad.

Con esta decisión, Australia contabiliza 102 personas y entidades bajo sanciones financieras contra la financiación del terrorismo, además de 30 organizaciones terroristas y un país designado como patrocinador del terrorismo.

(Con información de EFE)