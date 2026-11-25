Un ícono de volumen indica, dentro del chat, qué stickers tienen audio asociado para reproducir. (Reuters)

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WhatsApp evalúa una función que permitiría agregar sonido a los stickers que se comparten dentro de los chats privados o grupales, con grabaciones de voz o archivos de audio de hasta diez segundos adjuntos a cada imagen. La herramienta, conocida como “sound stickers”, todavía está en desarrollo y solo se probó en la versión beta de la aplicación para Android, según el sitio especializado WABetaInfo.

Pasos para crear stickers con audio

Para probar la función cuando esté disponible, primero hay que ingresar al chat o grupo de WhatsApp deseado. Desde ahí, al crear un sticker a partir de una fotografía, aparecería un ícono de ondas de sonido en la barra de herramientas. Al tocarlo, la aplicación ofrecería dos opciones: grabar la voz en el momento o elegir un archivo de audio guardado en el teléfono.

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El límite para esa grabación o archivo sería de diez segundos. Si el audio elegido dura más, la herramienta permitiría recortarlo antes de incorporarlo a la imagen, de modo que el usuario ajuste qué fragmento acompaña al sticker. Un sticker con sonido consiste en adjuntar una grabación de voz o un archivo de audio a una imagen fija o animada, que se reproduce al tocar el sticker dentro de la conversación. El contenido se transmite bajo el mismo cifrado de extremo a extremo que el resto de los mensajes de WhatsApp.

Al crear un sticker, un ícono de ondas de sonido permite grabar la voz o elegir un audio guardado en el teléfono. (Reuters)

Qué cambia respecto a los stickers tradicionales

Hasta ahora, los stickers de WhatsApp podían ser estáticos o animados, pero ninguno de los dos formatos producía sonido. Los animados se mueven al aparecer en el chat, aunque no incluyen audio alguno. Con el nuevo formato, la aplicación incorpora una dimensión adicional: el sticker aparece igual que cualquier otro en la conversación, pero un toque reproduce el audio adjunto.

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Una vez enviado, el sticker mostraría un ícono de volumen para indicar que tiene sonido asociado. Al tocarlo dentro del chat, se reproduciría el audio adjunto, según describió Android Authority tras probar la función en su dispositivo. Esto convierte a los sound stickers en el formato más expresivo que ofrece WhatsApp dentro de esta categoría, de acuerdo con lo relevado por WABetaInfo.

El caso de los stickers animados a partir de videos

Para los stickers animados creados a partir de videos, la prueba conserva de forma automática cinco segundos del sonido original del archivo. El usuario también tendría la opción de reemplazar ese audio por una grabación propia o por otro archivo almacenado en el teléfono. De esa manera, un sticker animado podría mantener tanto el gesto visual como la frase o el sonido que lo acompañó originalmente, o bien sustituirlo por un audio distinto elegido por quien lo crea.

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El audio adjunto a cada sticker tiene un límite de diez segundos y puede recortarse antes de enviarse. (Reuters)

Un ejemplo de este uso sería convertir un video en un sticker animado para generar, a partir de ahí, un nuevo sticker con sonido. Según WABetaInfo, el proyecto contempla además la llegada de paquetes de stickers con sonido a la tienda de la aplicación, en paralelo a las creaciones que hagan los propios usuarios con sus fotos y videos.

Otros ajustes detectados en la herramienta

Android Authority encontró, por su parte, un ajuste adicional dentro de la misma pantalla de creación: un interruptor para activar o desactivar el borde que WhatsApp agrega de forma automática a los stickers, un contorno que hasta ahora se incluía sin posibilidad de quitarlo.

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El sonido de los stickers respetaría el modo silencioso del teléfono: si el dispositivo está en silencio, el audio no se reproduce de forma automática. Existiría además la posibilidad de silenciar el audio de manera manual con el ícono de volumen, una preferencia que se mantendría para los siguientes stickers que se reproduzcan en la conversación.

Los stickers con sonido se transmiten bajo el mismo cifrado de extremo a extremo que el resto de los mensajes. (Reuters)

Un cambio adicional en el cuadro de redacción

Android Authority señaló, además, que WhatsApp trabaja en un cambio en la apariencia del cuadro de redacción de los chats. En la actualidad, ese campo ocupa una sola línea y concentra a la derecha los íconos de adjuntos, cámara y otras funciones.

La versión en desarrollo mostraría un cuadro de dos líneas, con esos íconos ubicados en la línea inferior y la línea superior despejada para escribir el mensaje. El medio no precisó el motivo del cambio, aunque no descartó que responda a la incorporación futura de más funciones en esa barra inferior.

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