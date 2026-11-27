Los archivos, fotos y notas eliminados en iCloud permanecen disponibles para recuperarse durante 30 días en la sección Eliminados recientemente antes de borrarse de forma permanente. (Apple)

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Borrar fotografías del iPhone no significa que ese espacio se libere al instante en iCloud. Apple separa la biblioteca fotográfica activa de las copias de seguridad y de las carpetas de retención temporal, y esa división es la razón por la que el contador de almacenamiento apenas se mueve tras una limpieza masiva de imágenes.

El truco está en entender que, además de la papelera de eliminados, existen respaldos de aplicaciones, documentos en iCloud Drive y álbumes ocultos que siguen consumiendo gigabytes sin aparecer en la vista principal de Fotos.

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La confusión es habitual entre usuarios de iPhone y iPad, que cada semana eliminan decenas de archivos pesados esperando ver un cambio inmediato en los ajustes de almacenamiento.

Borrar fotografías del iPhone no significa que ese espacio se libere al instante en iCloud. REUTERS/Mike Segar

El problema no suele ser un fallo del sistema, sino un diseño de Apple pensado para evitar pérdidas accidentales de información y para repartir los datos entre distintos servicios dentro de la misma cuenta.

Eliminados en iCloud: la papelera que retiene archivos 30 días

Toda fotografía borrada de la galería pasa primero a una sección llamada Eliminados, que funciona como una papelera de reciclaje. Durante 30 días, esos archivos permanecen almacenados y pueden recuperarse con un solo toque, lo que explica por qué el espacio ocupado en iCloud no desciende de inmediato.

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Solo cuando se vacía esa carpeta de forma manual o cuando se cumple el plazo de un mes, el sistema borra definitivamente los archivos y libera el almacenamiento real. Muchos usuarios ignoran este paso y asumen que el borrado desde el carrete principal es suficiente, cuando en realidad la eliminación completa requiere una acción adicional.

A este retraso se suma el tiempo que tarda la sincronización entre dispositivos. Si el borrado se realiza con poca batería, sin conexión wifi estable o con el modo de bajo consumo activado, la orden puede quedar en cola antes de reflejarse en los servidores de Apple y en los demás equipos vinculados a la cuenta.

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iCloud cuenta con una función de "Legado Digital" que te permite designar a una o varias personas de confianza para que accedan a tus datos después de tu fallecimiento. (Imagen ilustrativa)

Respaldo en iCloud y Fotos en iCloud no son lo mismo

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el respaldo del dispositivo y la fototeca sincronizada funcionan como un único bloque de datos. En realidad, operan con reglas distintas dentro del ecosistema de Apple.

Cuando la fototeca está sincronizada en iCloud, el respaldo del dispositivo suele omitir esas imágenes para no duplicarlas. Sin embargo, ese mismo respaldo sigue conservando ajustes del sistema, datos de aplicaciones y archivos asociados a cada app, lo que puede mantener ocupado un volumen considerable de espacio aunque el carrete esté vacío.

Esta diferencia explica por qué, incluso después de borrar fotos y vaciar la papelera, el almacenamiento total de la cuenta no refleja una baja proporcional. El consumo de espacio depende de varias categorías que se gestionan de forma independiente.

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Cuando la fototeca está sincronizada en iCloud, el respaldo del dispositivo suele omitir esas imágenes para no duplicarlas. REUTERS/Maxim Shemetov

Aplicaciones, documentos y álbumes ocultos que consumen gigabytes

Buena parte del espacio que parece “desaparecido” está repartido entre funciones que no se muestran en la pantalla principal de Fotos. Revisar estas categorías es clave para entender el consumo real de almacenamiento:

Las aplicaciones de mensajería, los editores de video y los juegos suelen guardar adjuntos, archivos de caché e historiales dentro del respaldo del dispositivo, incluso después de haber limpiado por completo el carrete fotográfico.

Los documentos descargados, los adjuntos de correo electrónico y las carpetas del sistema asociadas a distintas aplicaciones en iCloud Drive también ocupan espacio de manera independiente, sin que esos archivos aparezcan nunca en la app Fotos.

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Por último, los álbumes marcados como Ocultos y las copias vinculadas a varios dispositivos conectados a la misma cuenta pueden generar la sensación de que el espacio no se reduce si no se revisa el desglose detallado por categoría.

Buena parte del espacio que parece “desaparecido” está repartido entre funciones que no se muestran en la pantalla principal de Fotos. REUTERS/Aly Song

Pasos para verificar y liberar espacio real en iCloud

El camino más directo para salir de dudas es ingresar a Ajustes, tocar el nombre de usuario y entrar en la sección iCloud, donde aparece una barra de distribución por categorías.

Esa vista detallada permite distinguir con precisión cuánto espacio corresponde a Fotos, cuánto a Respaldo, cuánto a iCloud Drive y cuánto a Mensajes, en lugar de depender únicamente del contador que muestra la app Fotos.

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Si el objetivo es recuperar gigabytes sin perder recuerdos, conviene seguir tres acciones concretas. Primero, vaciar de forma manual la carpeta Eliminados dentro de la app Fotos para forzar el borrado definitivo. Segundo, entrar en Administrar almacenamiento dentro de los ajustes de iCloud y desactivar el respaldo de aplicaciones que no necesitan guardar datos en la nube.

Tercero, comprobar si existen copias de seguridad antiguas de dispositivos que ya no se utilizan, ya que esos respaldos inactivos siguen ocupando espacio dentro del límite contratado de la cuenta.