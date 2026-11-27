Germán Martitegui advirtió al resto de los competidores sobre el nivel de Karina Mazzocco en MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

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Germán Martitegui se emocionó en plena devolución y lanzó una advertencia al resto de los participantes de MasterChef Celebrity: “Ya nació una participante con la que hay que tener mucho cuidado”. La destinataria fue Karina Mazzocco, quien entregó la mejor salsa de tomate de la noche y un relleno que el jurado elogió por su equilibrio de sabores. Fue el momento más alto del capítulo del reality culinario de Telefe, dedicado esta vez a las abuelas y a sus recetas de siempre.

La jornada giró en torno a los canelones, un plato elegido por Virginia Lago, actriz y conductora de Historias de corazón convocada como invitada especial para representar la cocina hogareña. Lago compartió con los participantes los secretos de su receta antes de que arrancara el cronómetro. “Siempre empiezo por la masa, hay que dejarlos descansar. Es un ritual hermoso: huevos, harina, un poco de sal y manteca derretida en la masa para que no se pegue y sea más delicado. Batir, batir, batir y después todo el relleno es mucho”, describió la actriz ante los competidores, que tomaron nota a toda velocidad para no perder ningún detalle.

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Entre los ingredientes del relleno enumeró ricota, cebolla rehogada, un poco de azúcar, hoja de acelga blanqueada, pimienta, queso rallado y nuez moscada. Para la salsa, insistió en que el ajo y la zanahoria son indispensables, y que el queso cremoso en cubitos da el toque final antes del gratinado.

Los canelones de Virginia Lago fueron el desafío de la semana 9: relleno de ricota, acelga y nuez moscada, con salsa de tomate hecha desde cero

El desafío tuvo una duración de 60 minutos y los participantes arrancaron con todos los ingredientes ya dispuestos en sus estaciones, sin pasar por el mercado. Como condición adicional, debían cocinar con el delantal clásico de una abuela. La China Ansa obtuvo un beneficio extra por haber ganado la medalla plateada la semana anterior: pudo llevarse la fuente de canelones de Lago a su mesada para guiarse durante la preparación.

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Además, Wanda Nara le anunció a la periodista de Telefe Noticias que recibiría el secreto mejor guardado de la actriz, quien le susurró al oído un detalle de la receta que no compartió con el resto del grupo, integrado por Luck Ra, Campi, Pablo Migliore, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello y Nazareno Casero.

Karina Mazzocco celebró su paso al balcón con emoción: "MasterChef me está cambiando la vida"

Cuando llegó el turno de Mazzocco, el jurado conformado por Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki (reemplazo de Damián Betular) encontró en su fuente algo que hasta entonces no había aparecido en toda la noche: una buena salsa de tomate. “Primera vez que tenemos salsa de tomate”, señaló Debicki, con una mezcla de sorpresa y satisfacción que contagió a sus colegas. Mazzocco explicó su proceso: arrancó por la cebolla porque “siempre tarda tanto en hacerse”, salteó la acelga en manteca y la condimentó antes de incorporarla a la ricota, y se ocupó de que la salsa fuera generosa. “Me gusta que esté bien humectado”, aclaró.

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La devolución de Martitegui terminó de definir la noche. “Primero me emocioné, porque el plato está muy bien”, dijo el chef, y luego fue por más: “Ya nació una participante con la que hay que tener mucho cuidado”. Botana aportó su propio análisis: “Tiene una combinación de sabores perfecta. Se siente la nuez moscada, se siente la salsa de tomate, se siente que se trabajó la salsa”. Migliore, desde las estaciones, fue todavía más directo: “Es candidata”. Mazzocco, emocionada, apenas atinó a decir que MasterChef le estaba “cambiando la vida” y que cocinar es “entregar amor en forma de comida”.

Edith Hermida y Elizabeth "La Negra" Vernaci aplaudieron a Mazzocco desde atrás, aunque la tensión entre ellas sigue latente dentro del certamen

La noche también tuvo condimento extra por las tensiones que rodean a Mazzocco dentro del certamen. Hermida y Vernaci, consolidadas como dupla “villana” dentro del programa, estuvieron entre quienes observaron la devolución desde cerca.

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Cuando Wanda Nara sugirió en tono jocoso que Mazzocco debería celebrar con ropa roja, haciendo alusión a la envidia, Vernaci le recordó públicamente las rispideces del pasado: “No es tu amiga. Terminala. Acordate todo lo que dijo de vos”. Mazzocco, camino al balcón, eligió no confrontar y deslizó su propia lectura de la dinámica: “Son especialistas en sembrar cizaña. Acá la cosa es divide y triunfarás”. Luego cerró con un giro irónico: “Las quiero”.