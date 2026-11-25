WhatsApp ya activó los stickers con audio para la mayoría de sus usuarios. (Imagen ilustrativa)

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WhatsApp comenzó a habilitar una nueva función que permitirá a sus usuarios enviar stickers acompañados de grabaciones de voz, frases y efectos sonoros. La herramienta, que empezó a implementarse el martes 24 de noviembre de 2026, amplía las posibilidades de personalización de los mensajes y permite convertir imágenes estáticas o animadas en contenidos que también transmiten sonidos.

Los nuevos stickers con audio pueden incluir grabaciones de hasta 10 segundos, una característica que busca hacer más expresivas las conversaciones dentro de la aplicación. A diferencia de los stickers tradicionales, que solo transmiten una imagen, este formato incorpora un componente sonoro que el destinatario puede reproducir cuando lo desee.

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La función ya está disponible para algunos usuarios y su distribución será gradual. Esto significa que no todas las cuentas tendrán acceso inmediato, incluso si utilizan la versión más reciente de WhatsApp.

WhatsApp incorpora stickers con audio que permiten acompañar imágenes con grabaciones de voz y sonidos breves. (Reuters)

Cómo funcionan los nuevos stickers con audio de WhatsApp

La principal diferencia frente a los stickers convencionales es que las imágenes ahora pueden incorporar un sonido asociado. Para identificar cuáles tienen esta característica, WhatsApp muestra un pequeño ícono de volumen sobre el sticker.

Cuando una persona recibe uno de estos contenidos, debe pulsar sobre la imagen para escuchar el audio. La reproducción no comienza automáticamente al abrir una conversación, una decisión que permite evitar sonidos inesperados cuando alguien revisa sus mensajes.

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Esta característica también respeta el modo silencioso del teléfono y las preferencias de reproducción de cada usuario. De esta manera, quienes no quieran escuchar los sonidos pueden mantener sus dispositivos en silencio sin que los stickers interrumpan otras actividades.

Los usuarios pueden crear stickers con sonido desde fotografías almacenadas en sus celulares o mediante nuevas imágenes. (Foto: Meta)

Otro aspecto importante es la privacidad. Según el portal especializado WABetaInfo, tanto las imágenes como los archivos de sonido asociados están protegidos mediante el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Este sistema impide que terceros puedan acceder al contenido de los mensajes durante su transmisión.

La novedad permite utilizar grabaciones personales, frases breves y efectos de sonido para acompañar imágenes que normalmente se comparten como reacciones dentro de los chats.

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Paso a paso para crear stickers con audio en WhatsApp

Los usuarios que ya tengan habilitada la herramienta pueden crear sus propios stickers sonoros desde el editor integrado de la aplicación. No necesitan instalar programas externos ni recurrir a otras plataformas para combinar imágenes y grabaciones.

El procedimiento comienza desde cualquier conversación y utiliza las opciones disponibles en el apartado de stickers.

Para crear uno, se deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal. Acceder al apartado de stickers desde el teclado de mensajes. Seleccionar la opción para crear un sticker nuevo y elegir una fotografía. Presionar el ícono de ondas sonoras que aparece dentro del editor. Grabar un mensaje de voz o seleccionar un archivo de audio almacenado en el celular. Recortar el fragmento de sonido que se desea utilizar. Guardar el resultado y enviarlo al contacto o grupo.

Una vez enviado, el destinatario podrá identificar que se trata de un sticker con sonido gracias al ícono de volumen. Para reproducirlo, únicamente tendrá que pulsar sobre la imagen.

La nueva función permite enviar stickers estáticos con audios de hasta 10 segundos y reproducirlos al tocarlos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuánto puede durar el audio de los stickers

Una de las limitaciones de esta herramienta es la duración de los archivos sonoros. De acuerdo con las pruebas realizadas en versiones de desarrollo, los stickers estáticos admiten grabaciones de hasta 10 segundos.

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En el caso de los stickers creados a partir de videos, el límite es diferente: pueden conservar hasta cinco segundos del sonido original. Esto permite aprovechar fragmentos de imágenes animadas para generar reacciones con audio sin necesidad de elaborar una grabación independiente.

La duración reducida responde al propósito de estos contenidos, que están pensados para complementar conversaciones rápidas y no para compartir mensajes de voz extensos.

WhatsApp habilita gradualmente esta herramienta, que amplía las opciones para compartir mensajes y reacciones en los chats. (Meta)

Cuándo estará disponible la nueva función para todos

WhatsApp comenzó a distribuir los stickers con audio el 24 de noviembre de 2026, pero su llegada será progresiva. Por ello, algunos usuarios podrán encontrar la herramienta en el editor de stickers mientras que otros todavía tendrán que esperar.

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La disponibilidad depende de la activación de la función en cada cuenta, por lo que actualizar la aplicación no garantiza que aparezca inmediatamente.

Con esta incorporación, WhatsApp amplía las opciones para personalizar las conversaciones y añade una alternativa a los mensajes de voz tradicionales. La novedad permite combinar imágenes, expresiones y sonidos en un mismo contenido, una forma distinta de comunicarse sin necesidad de escribir o enviar una grabación por separado.