El conductor criticó los planes que la actriz y su pareja habían organizado

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En la previa de su primer aniversario de novia con Fede Bal, Evelyn Botto reveló que la celebración tendrá una agenda acotada. La pareja planea compartir un almuerzo el domingo, aunque el actor deberá partir de viaje poco después por compromisos laborales.

La conductora contó los detalles durante una emisión de Otro día perdido (Eltrece), cuando Mario Pergolini consultó al equipo por sus planes para el fin de semana. Antes de hablar de la fecha especial, Botto adelantó que asistiría a un recital: “Voy a ver a Gorillaz. Estoy muy emocionada”.

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Tras referirse al show, la integrante del programa sumó el otro acontecimiento que tendrá en esos días. “Voy a ver a la banda y el domingo cumplo un año de novia”, expresó frente a sus compañeros.

Pergolini intervino entonces para preguntarle si ella y Bal ya habían conversado sobre el modo en que celebrarían el aniversario. El conductor también compartió su postura sobre ese tipo de fechas: “A lo mejor vos creés que lo vas a festejar. ¿Lo charlaron ya? Yo nunca festejo los aniversarios de boda”, remarcó.

Evelyn Botto reveló qué hará con Fede Bal en su aniversario y Mario Pergolini no lo esperaba

Ante la consulta, Botto explicó cuál será el plan que acordaron. “Me va a llevar de almuerzo a algún lugar y después se va de viaje. Porque trabaja en un programa de viaje. Siempre tengo que explicar lo mismo. Dios, agotador. Trabaja en un programa de viaje en este canal”, reveló.

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La aclaración sobre la partida de Fede Bal generó reacciones entre quienes compartían la mesa. Pergolini se mostró sorprendido por el desenlace de la celebración, luego de que la conductora precisara que el viaje responde al trabajo del actor en un ciclo de viajes del mismo canal.

Rada también intervino en la conversación y llevó el intercambio hacia el humor. “No quisiera mañana abrir Los chismes de Rada con este quilombo”, lanzó, en alusión a la situación que rodeará el primer aniversario de la pareja.

No es la primera vez que Evelyn Botto y Fede Bal comparten aspectos de su vínculo frente a las cámaras. Un mes antes de la charla en Otro día perdido, ambos participaron del debut de Banquete, el ciclo de Olga, donde hablaron sobre la convivencia, la intimidad y los cambios que podrían hacer en la casa del actor.

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La pareja se abrió acerca de la frecuencia de sus encuentros (Video: Banquete-Olga)

La conversación tomó otro rumbo cuando Bal hizo una afirmación sobre la frecuencia de sus encuentros íntimos: “Eve y yo hacemos el amor a diario”. Entre las risas de la mesa, el conductor amplió la declaración: “A diario, a la mañana y a la noche. Alguien tenía que decirlo”.

Las reacciones fueron inmediatas. Sugus respondió con un “¿qué?”, mientras Rebord buscó frenar el intercambio con un “Pará de joder”. Botto, sin embargo, confirmó el comentario de su pareja y añadió: “Porque yo insisto, eh. Todo mío”.

La mesa puso en duda la versión de Bal. Chaves fue directo: “Mañana y noche es mentira”. Por su parte, Rebord dijo: “Yo jamás cog... todos los días con nadie en mi vida”. Alfonso intentó llevar la charla hacia el humor y sostuvo: “Igual vienen para acá, es como usted está aquí, pero ya vienen para este lado”, en referencia a cómo podía cambiar la intensidad de una relación con el paso del tiempo.

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El intercambio siguió con nuevas exageraciones sobre la confesión inicial. “¿Tres veces al día?”, preguntó Alfonso. Botto reaccionó ante la suma de cifras: “¿Por qué le van sumando veces?”. Rebord cerró esa parte de la charla con ironía: “Cuatro veces al día es un de propósito, realmente”.

También surgió el tema de la casa de Bal y los objetos que aún conserva. Alfonso preguntó: “¿Con el cuadro de Carmen ahí encima? Qué horrible, boludo”. Botto explicó que junto a su mesa de luz hay una foto familiar, dato que dio lugar a otro comentario de Rebord: “Es una foto solo de Carmen al lado de tu cabeza”.

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La conductora reveló en el programa Otro día perdido que asistirá al show de Gorillaz el mismo fin de semana de su aniversario

El actor reconoció que su vivienda todavía tiene “rasgos de soltero” y contó que Botto debe recorrerla con “una bandera” para definir qué objetos podrían irse. Rebord comparó esa situación con una escena cotidiana y dijo: “Como una foto de tu padre al lado de la cama, es un rasgo de soltería”.

Alfonso quiso saber qué modificaciones ya había hecho Botto en el lugar: “¿Y qué sacaste, Eve? ¿Qué le sacaste de la casa?”. Ella respondió: “No, nada”. Bal respaldó a su pareja: “Nada me sacó. Lo único que hizo es darme. ¿Me escuchás?”. Sugus celebró el comentario con un “Qué hombre, boludo, Fede Bal”, aunque Rebord volvió a cuestionarlo: “Dejate de joder. Es todo mentira”.

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Botto aclaró que no pretende decidir sobre un espacio que considera ajeno. “Esta casa es de él y puede hacer lo que quiera. Yo jamás voy a plantar una bandera para correr cosas”, afirmó. De todos modos, ambos revelaron que analizan una convivencia temporal para conocer cómo funcionarían en el día a día.

“Tenemos esa idea, como que siento que es una gran prueba. Nos tomamos dos meses y vemos qué pasa”, adelantó Bal. Luego sumó, entre risas: “Hay que estar a la altura. Estar conmigo, yo soy un enfermo”.

El cierre de la charla quedó a cargo de Rebord, quien puso en duda la imagen que Bal transmitía durante el programa. “¿Vos te pensás que esto es real? Fede Bal es una ilusión. No es real lo que Fede Bal está mostrando acá. Abran los ojos, boludo”, lanzó.

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