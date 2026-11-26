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Google ha lanzado nuevas actualizaciones para su ecosistema de hogar conectado Google Home y Gemini para el hogar, con mejoras en la velocidad y fluidez del asistente, además de novedades como los controles remotos de sirena para cámaras exteriores compatibles y una gestión avanzada de termostatos.

La compañía ha dado a conocer estas novedades en una actualización lanzada el 25 de noviembre, que agrega mejoras en la versión de acceso anticipado del asistente de IA para el hogar enfocadas en ofrecer una interacción "más rápida y natural", junto a novedades de la aplicación Google Home.

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En este sentido, como ha detallado en la página de soporte de Novedades en Google Home, Gemini para el hogar ofrecerá una experiencia de Gemini Live mejorada para conversaciones. Bastará con decir "Hey Google, hablemos" para comenzar la conversación con compatibilidad para todas las acciones diarias del usuario, desde configurar temporizadores hasta apagar las luces.

Siguiendo esta línea, Google ha introducido comandos más rápidos para el hogar inteligente a través de Gemini, lo que mejora el rendimiento de muchas de las funciones de control de dispositivos domésticos inteligentes.

Además, se ha integrado en Gemini para el hogar una función para contar historias con voces de narradores expresivas y un ritmo dinámico, con solo decir el comando "Oye Google, cuéntame una historia". Los usuarios podrán personalizar el contenido de la historia, solicitando variaciones como, por ejemplo, que el personaje principal tenga poderes mágicos.

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Gemini para el hogar ahora también mostrará las fuentes utilizadas cuando responda a una pregunta con información de la web, en dispositivos equipados con pantallas inteligentes.

Por otra parte, Google ha indicado que la actualización soluciona un problema por el que Gemini a veces perdía el hilo del contexto en consultas, por ejemplo, con frases como "enciéndelas de nuevo" después de solicitar apagar las luces de una sala, ofreciendo así un seguimiento más fluido de la domótica.

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NOVEDADES EN CÁMARAS, ILUMINACIÓN Y TERMOSTATOS

En cuanto a las novedades de la aplicación de Google Home, el apartado de seguridad y cámaras añade controles remotos para activar o detener una sirena de seguridad de 30 segundos durante la visualización de vídeo en directo en los modelos Nest Cam Outdoor (con cable de segunda generación), onn Outdoor Camera Plug-In y onn Floodlight Camera Hardwired.

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Además, estas dos últimas cámaras de la marca onn también han agregado compatibilidad con alertas de rostros conocidos, para los usuarios suscritos a Google Home Premium. La actualización permite igualmente enviar comentarios sobre los videoclips grabados con las cámaras a hogares con varios administradores en las regiones compatibles. Asimismo permite compartir videoclips con Google para ayudar a mejorar la experiencia y solucionar problemas.

En dispositivos Android, se han solucionado fallos que ocultaban las vistas previas en notificaciones en Android 17, se han reducido los errores al reproducir el historial de eventos y se ha corregido la superposición de los controles con el recorte de la cámara frontal en los teléfonos Pixel.

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Por su parte, los suscriptores de Google Home Premium en Estados Unidos disponen ahora de una configuración en un solo paso para activar las funciones avanzadas al añadir nuevas cámaras.

En el resto de dispositivos del hogar, la aplicación permite ahora copiar la programación de temperatura de un día para aplicarla a varios días de la semana en el termostato inteligente Nest (de cuarta generación) y el termostato Nest.

Para dispositivos de iluminación, se ha actualizado la rueda de colores en dispositivos con sistema operativo iOS para facilitar la selección de tonos con saturación completa en la iluminación.

Finalmente, en el área de Media, se han resuelto diversos fallos en la configuración de altavoces Google Home, pares estéreo, transferencia de música en Android y gestión de la salida de audio en Google TV.