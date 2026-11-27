Kimi y Marco Antonelli celebrando con la bandera italiana (@antonelli_1807)

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“No hay mal que dure cien años”, afirma la conocida frase. Bien lo saben los italianos que estuvieron 73 años sin tener un piloto campeón mundial de Fórmula 1 hasta la reciente consagración de Kimi Antonelli, el más joven en la historia en lograr el título. El joven nacido en Bolonia el 25 de agosto de 2006 heredó desde la cuna su pasión por el automovilismo y fue gracias a su padre, Marco, que también fue piloto y tiene su propio equipo. Infobae habló con él y reveló cómo vive la consagración de su hijo, la verdadera razón de su nombre y por qué el piloto de Mercedes aún no asimiló por completo su consagración.

Antes de dedicarse a la gestión, Marco (62 años) compitió durante décadas en turismos y Gran Turismo. Disputó cuatro temporadas del Campeonato Italiano de Superturismo entre 1992 y 1996, participó en el Campeonato Europeo de Turismos en 2002, integró el programa de pruebas de Alfa Romeo para el DTM (Campeonato Alemán de Turismos) y corrió en competencias de GT3 y el International GT Open.

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En 1993 fundó Antonelli Motorsport en San Marino, equipo que compitió en karting, Fórmula 4 Italiana y campeonatos de GT. En 2020 creó AKM Motorsport, sigla formada por las iniciales de Antonelli, Kimi y Maggie, sus dos hijos. La estructura es familiar y es dirigida junto con su esposa, Verónica Pomaro, y participa en F4, GT World Challenge Europe y Porsche Supercup.

Kimi prácticamente nació en un taller de competición y se crio en las carreras (@antonelli_1807)

Un país que es meca del automovilismo y la tierra de Ferrari vivió una sequía que se acerca a todo el recorrido de la Máxima cuya primera carrera fue el 13 de mayo de 1950. Luego del título de Alberto Ascari en 1953, la península entró en un agujero negro marcado por talentos que terminaron en tragedias como Eugenio Castellotti, Luigi Musso, Lorenzo Bandini, Ignazio Giunti, Ludovico Scarfiotti, Riccardo Paletti o Elio de Angelis. Otros que ganaron carreras, pero no llegaron a la consagración pese a correr con la Scuderia como Michele Alboreto. En tanto que Riccardo Patrese, Giancarlo Fisichella y Jarno Trulli vencieron en otros equipos, pero tampoco lograron pintar el “1”.

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Además, luego de la muerte de Enzo Ferrari, el 14 de agosto de 1988, en Maranello optaron por una política de evitar incorporar corredores italianos en su equipo de F1, aunque Ivan Capelli llegó a ser titular en 1992 y disputó 14 de los 15 Grandes Premios de aquella temporada sin buenos resultados, pero con el atenuante de un monoplaza poco competitivo. Entre 1993 y 2024 hubo un total de 22 italianos, cuya mayoría pasó con más pena que gloria.

Esa maldición se terminó con Antonelli que llevó a los tifosi a celebrar su victoria este año en Monza, pese a los problemas que tuvieron los corredores ferraristas, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Sobre el amor por los autos de carrera, Marco recuerda que “Kimi nació en un taller, en los garajes por Italia y Europa con mi equipo. Venía a las carreras que hacía mi equipo, así que respiró el olor a gasolina desde bebé, desde que fue recién nacido. Probablemente esta cosa lo llevó a cultivar una pasión que ya tenía dentro de sí”.

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La familia Antonelli a pleno: Maggie, Kimi, Marco y Verónica (@antonelli_1807)

También explica la verdadera historia de su nombre: “Kimi le fue dado porque buscábamos un nombre que no se pudiera modificar. Porque Andrea, que es su primer nombre, lo llaman Andy. Normalmente, a todos los que tienen un nombre, si tienen un nombre un poco largo, siempre se lo modifican los amigos, los padres, todos. Entonces estábamos con un amigo nuestro, ex piloto de Fórmula 1, Enrico Bertaggia, y cuando Kimi todavía tenía que nacer y pensábamos qué nombre ponerle, él dijo: ‘Kimi, Kimi, Kimi, que... además, si lo llamas Kimi, por fuerza será piloto’. Entonces después pensamos: Andrea Kimi, Andrea Kimi, Andrea Kimi Antonelli; al final quedaba bien, dijimos: ‘Ok, lo llamamos Andrea Kimi Antonelli’. Respeto a Räikkönen, que es un gran piloto, pero el nombre no era por él”.

Marco no quería que su hijo sea piloto para evitar que se ilusione con poder llegar a la F1. El problema era que no tenían el presupuesto para poder pagar la escalera en categoría promocionales. El punto de inflexión ocurrió cuando Kimi tenía 10 años. Marco lo llevó a un Lamborghini de competición en el circuito de Adria y observó cómo controlaba el auto a más de 300 km/h. Dos años después, el piloto brillaba en karting y fue incorporado al programa de jóvenes de Mercedes, una decisión que resolvió el problema financiero de su carrera. “Me di cuenta de que tenía algo especial el día que con 10 años manejó en mis brazos un Lamborghini de carreras en el circuito de Adria. Allí comprendí que quizá podría llegar a destacar en el mundo del automovilismo”, cuenta Antonelli padre.

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“Estoy muy contento. Siento mucha felicidad, pero también siento que ahora empieza el trabajo más duro, porque has llegado a la cima, pero debes mantenerte en la cima, así que no será fácil para él mantener siempre este nivel de rendimiento, por lo que será un buen compromiso”, afirma.

Marco Antonelli también corrió en autos y ayudó en la campaña de su hijo con su experiencia (REUTERS/Daniel Becerril)

Sobre la conquista de Kimi cuenta que “él ha hecho un trabajo fantástico junto con el equipo. Todavía no he asimilado al cien por ciento lo que ha sucedido y él tampoco lo ha asimilado en un cien por ciento lo que ha logrado hacer. Hace falta un poco de tiempo para entender estas cosas, porque son tan grandes que al principio no logras darte cuenta”.

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Marco explica que “Kimi es campeón mundial en el segundo año de F1 y es un gran resultado. Pero, obviamente, es tan joven que tiene una larga carrera por delante y, por lo tanto, ya desde ahora debe mantener de inmediato lo que ha demostrado porque así de exigente es esto”.

Kimi este año arrasó y se coronó campeón cuatro fechas antes del final. Le alcanzó ser tercero en México para asegurarse la corona. En la presente temporada logró nueve victorias y catorce podios en 21 Grandes Premios disputados. En pista superó de forma categórica a su experimentado compañero de equipo, George Russell, que cumple su sexto ejercicio en Mercedes.

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Kimi Antonelli sobre el Lotus de Ayrton Senna (@kimi.antonelli)

En la previa al Gran Premio de San Pablo Kimi se reunió con la familia de Ayrton Senna y posó arriba de un Lotus del recordado tricampeón mundial. Sobre su idilio por el astro brasileño, Marco relata que “claramente Senna era un ídolo mío y, cuando él era pequeño, yo le mostraba algunas carreras que me pedía: ‘Papá, muéstrame carreras’. Así que veía carreras en las que Senna, en fin, corría y ganaba; por lo tanto, él recibió en parte de mí esa pasión y luego la cultivó por sí solo, porque Senna es, de todos modos, una persona fantástica, carismática, y para un apasionado del automovilismo no es difícil enamorarse de Senna”.

Tiene un cariño especial por nuestro país y subraya que “los argentinos son un pueblo hermoso, muy cálido, muy atento a los deportistas, y por eso me complace mucho”. Su equipo de Gran Turismo acaba de recibir a tres argentinos, José Manuel Urcera, Otto Fritzler y Diego Azar para una prueba sobre un Mercedes-Benz en Misano, Italia. El objetivo es que puedan correr las 6 Horas de Portimao a fines de enero próximo.

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Marco Antonelli desborda de orgullo. No es para menos: para alguien que respira automovilismo, que su hijo haya llega al pináculo de este deporte y alcanzar la gloria con apenas dos décadas, genera una satisfacción fuera de lo común. Además, cortó un maleficio que parecía eterno para Italia. Kimi Antonelli escribió su primer capítulo de gloria y tiene un futuro enorme para seguir haciendo historia, al punto de lograr un quiebre cultural ya que los tifosi ya no tienen solo su corazón en Ferrari.