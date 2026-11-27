Ivonne Guzmán habló de su llegada a Bandana y cómo le impactó la fama

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A finales de 2001, la aparición de Bandana en la escena musical argentina se convirtió en todo un fenómeno. Tras su paso por Popstars, el grupo realizó múltiples funciones en el Teatro Gran Rex y luego emprendió giras por el país. Así las cosas, este jueves, la cantante Ivonne Guzmán recordó su llegada a la banda, la posterior fama que vivió y reveló que lo que había sido pensado como un único show terminó con 186 presentaciones en el Gran Rex, además de giras internacionales y dos recitales en Vélez.

La conversación comenzó en Otro Día Perdido (Eltrece) cuando Evelyn Botto intentó precisar cuántas funciones habían previsto antes de que el grupo se convirtiera en uno de los sucesos musicales de aquellos años. “Yo había escuchado que era cerrar, no sé, como si te dijera dos shows”, comentó la conductora.

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Mario Pergolini interrumpió el intercambio con una broma sobre el entusiasmo de Botto. “Ey, te quiero decir, te va a acosar, es fanática de Bandana. Es insoportable”, afirmó. Guzmán respondió: “Es que somos las generaciones. Somos las millennials”.

Ivonne Guzmán reveló que la banda proyectaba realizar una sola función antes de concretar 186 presentaciones en el Gran Rex

Botto volvió sobre la pregunta, aunque Pergolini le cambió su lugar durante el intercambio. “Pero era eso, ¿vos tenías dos shows? Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Cuántos shows tenían? ¿Cuántos shows en realidad era que iban a hacer con Bandana?”, insistió.

La artista respondió que la proyección inicial era mucho menor: “Yo creo que uno era”. Ante una nueva consulta sobre el número final de presentaciones, detalló el alcance que tuvo la agenda del grupo: “Hicimos ciento ochenta y seis. Gran Rex, nada más. Gran Rex, nada más. Después, bueno, giras internacionales. Dos Vélez”.

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Botto señaló que había hablado sobre esa etapa con Lourdes Fernández y destacó la diferencia entre el plan original y lo que ocurrió después. “Yo esto lo sé por Lourdes, porque hablé un poco con ella, pero algo que iba a durar unas dos semanas duró cuatro años”, sostuvo.

Guzmán coincidió y explicó que la actividad de Bandana tuvo un impacto en las integrantes, que atravesaban una etapa de formación personal mientras enfrentaban una exposición masiva. “Sí, duró cuatro años y fue una intensidad increíble, como mucho trabajo, también mucho trabajo nosotras en grupo”, relató.

La cantante agregó que contaron con acompañamiento profesional para sostener los vínculos internos y enfrentar la atención pública. “Teníamos una terapeuta que nos ayudaba a acompañarnos entre nosotras, a soportar todo lo que significaba esa exposición. A esa edad como que todavía te estás forjando, ¿viste? Entonces, la verdad que fue una experiencia bien intensa y que agradezco un montón”, expresó.

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La agenda de conciertos de la banda incluyó giras internacionales y dos presentaciones en el estadio de Vélez

La charla terminó con una demostración del fanatismo de Botto. “Ay, ¿puedes cantar algo? Perdón. Soy muy fan. Soy muy fan”, le pidió a Guzmán. Pergolini rechazó la propuesta en un primer momento: “No, no, no, no”.

Después de que Pergolini se levantara y devolviera a Botto a su lugar, la conductora comenzó a cantar una parte de “Y si hoy no sale el sol”: “Y si, y si hoy no sale el sol, te amaré de más. Para hoy”. Luego le pidió a Guzmán que interpretara un pasaje de “Bajo la lluvia”: “Pero pará, haceme el solo de Bajo la lluvia. Que era tuyo”.

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Pergolini habilitó el pedido y le preguntó a la cantante: “Okey. ¿Querés cantarle esa partecita sola? ¿Te la acordás?”. Guzmán respondió con el fragmento “Nos vuelve la noche acááá”, que fue recibido con una ovación.

A diez años de su regreso, una pregunta sigue presente entre quienes siguen a Bandana: si el grupo volverá a presentarse con sus cinco integrantes originales. En 2026 se cumplen 25 años desde que Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán fueron elegidas en Popstars. Sin embargo, la formación que se mantiene activa desde hace años está integrada por cuatro artistas.

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El aniversario del grupo coincide con el anunciado regreso de Popstars, una combinación que reactivó las expectativas por una reunión completa. Las integrantes, de todos modos, se refirieron en distintas oportunidades a una realidad diferente. Durante una entrevista en Rumis, Gastaldi fue directa al hablar de la conformación actual: “Lo que pasa es que somos cuatro ya, hace tantos años somos cuatro. Desde el 2016 que somos cuatro. Bueno, en realidad hace más”.

Vera también abordó la distancia entre Guzmán y el resto de la formación. “Cuando hicimos el primer regreso y éramos nosotras cuatro, ya lo habíamos hablado. Pero igual también queremos que el fantasma de Bandana deje de perseguir a Ivonne y que Ivonne no siga persiguiéndonos a nosotras. Creo que cada una eligió el lugar en el que se siente cómoda”, afirmó.

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El contacto entre Guzmán y sus excompañeras, según relató Fernández, ocurre de manera ocasional. “Nosotros hablamos con ella, de vez en cuando nos mensajeamos y...”, señaló. En ese sentido, Fernández y Vera recordaron un encuentro que tuvieron con la cantante durante los carnavales de Jujuy. “La vimos en Jujuy, en los carnavales. Estábamos en un VIP mega exclusivo. Y puso un patovica y no las saludó”, contó Fernández. Vera sumó, entre risas: “Después la quilombera soy yo, ¿viste? La embrollera”.