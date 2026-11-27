Silhouettes of US President Donald Trump and Jensen Huang, the NVIDIA logo and a rising stock graph in this illustration created on November 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Singapur afirmó este viernes que mantiene conversaciones con empresas locales para evaluar el impacto de las nuevas restricciones de Estados Unidos a las exportaciones de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia, aunque aclaró que no podía confirmar las informaciones sobre una posible suspensión de los envíos de servidores a cuatro países del sudeste asiático.

“Estamos en proceso de contactar con nuestras empresas para ver cómo les afecta esta situación”, declaró el viceprimer ministro singapurense, Gan Kim Yong, durante una cumbre local. El funcionario añadió que las compañías también buscan alternativas para mantener el acceso a estos componentes: “Creo que nuestras empresas también se están organizando para trabajar con diferentes socios y así seguir teniendo acceso”.

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Las declaraciones se producen después de que Estados Unidos endureciera la semana pasada los controles sobre la exportación de chips avanzados de IA, con el objetivo de cerrar una vía que permitía eludir las restricciones impuestas desde 2022 a las ventas de estos componentes a China por motivos de seguridad nacional.

Las nuevas normas apuntan tanto al presunto contrabando de semiconductores hacia territorio chino como al mercado de empresas de ese país que alquilan capacidad informática en centros de datos de terceros países, en particular del sudeste asiático.

Gan Kim Yong afirmó que Singapur continuará trabajando con Washington para garantizar que las compañías locales puedan acceder a los chips de alta gama. “Muchos de los operadores, los proveedores de servicios en la nube a gran escala en Singapur, también son estadounidenses, y muchas empresas operan aquí”, señaló.

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El viceprimer ministro singapurense, Gan Kim Yong (REUTERS)

En ese sentido, remarcó: “Es importante que Estados Unidos continúe apoyando nuestros servicios y clientes en esta región”.

El Financial Times y otros medios informaron el jueves, a partir de fuentes consultadas, que Nvidia había pedido a sus socios fabricantes que suspendieran los envíos de servidores informáticos equipados con sus chips a compradores de Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia.

Los reportes indicaron que todavía no estaba claro cuánto duraría la medida, aunque podría tratarse de una suspensión temporal mientras los operadores de centros de datos buscan precisiones sobre los nuevos requisitos para obtener las licencias de exportación.

El endurecimiento de los controles se produjo en medio de un escándalo que sacudió a la compañía estadounidense y que derivó en la dimisión del veterano director ejecutivo Jensen Huang, quien regresó al cargo el domingo.

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La controversia surgió tras las informaciones sobre una presunta relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, una empresa con sede en Singapur bajo investigación por la supuesta transferencia de chips de Nvidia a China en violación de las normas estadounidenses.

La controversia surgió tras las informaciones sobre una presunta relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International (AP)

Según las informaciones difundidas por medios estadounidenses, algunos funcionarios de Estados Unidos también sospechan que Alice Huang, quien no tiene parentesco con el director ejecutivo de Nvidia, trabaja como espía para Beijing.

El sudeste asiático experimentó un fuerte crecimiento en la construcción de centros de datos a partir de las inversiones de grandes compañías tecnológicas estadounidenses y chinas, especialmente en los países que rodean a Singapur, un importante centro de conectividad regional.

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(Con información de AFP)