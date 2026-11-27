ANSES avanza con el calendario de pagos de noviembre de 2026 según la terminación del DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este viernes 27 de noviembre con el calendario de pagos de noviembre. Cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 6 y 7, junto con titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 cuyos documentos finalizan en 4 y 5.

También permanecen habilitados los plazos de las asignaciones de pago único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que no se organizan por la terminación del DNI.

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Quiénes cobran hoy, 27 de noviembre de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con documentos terminados en 6 y 7 cobran este viernes 27 de noviembre. El calendario de este grupo concluirá el lunes 30 para los DNI finalizados en 8 y 9.

Este viernes 27 de noviembre cobran jubilados que superan el haber mínimo con documentos finalizados en 6 y 7. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestación por Desempleo Plan 1

La Prestación por Desempleo Plan 1 corresponde hoy a los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5. Los documentos finalizados en 6 y 7 tendrán fecha de cobro el 30 de noviembre, mientras que las terminaciones 8 y 9 cobrarán el 1 de diciembre.

Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento

Las asignaciones de pago único de la segunda quincena se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Incluyen los pagos por matrimonio, adopción y nacimiento.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin distinción de la terminación del documento. El período de pago se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

El cronograma de ANSES también contempla pagos por desempleo y asignaciones de pago único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

El calendario de pagos de ANSES identifica las fechas de acreditación, pero no informa los importes de las jubilaciones y pensiones de noviembre. Cada titular puede verificar el haber liquidado y los descuentos aplicados en su recibo de haberes, disponible en mi ANSES desde el inicio del calendario correspondiente.

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobraron entre el 11 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI. Para quienes superan ese monto, el cronograma comenzó el 24 de noviembre y finaliza el 30.

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De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

El calendario oficial tampoco detalla los montos de las asignaciones. El importe depende de la prestación y, en el caso de las asignaciones familiares, de la situación registrada de cada titular.

Las asignaciones familiares por hijo y la Asignación Universal por Hijo tuvieron pagos del 11 al 25 de noviembre. La Asignación por Embarazo siguió el mismo cronograma. Las fechas y el recibo de cada prestación pueden consultarse en el Calendario de Pagos de ANSES.