Los agentes de IA prometían hacer compras y reservas: las empresas les cierran la puerta

Los agentes de IA han sido prohibidos en diferentes páginas web de compras. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Bancos, aerolíneas y plataformas de comercio electrónico empezaron a bloquear a los asistentes de IA que intentan comprar, reservar o gestionar cuentas en nombre de sus usuarios, según reconstruyó The Verge a partir de reportes de usuarios y declaraciones de las propias empresas.

En las últimas semanas, usuarios de Muse (de Meta), Grok (de xAI), Dots (de OpenAI) e Instinct reportaron que sus asistentes dejaron de poder completar tareas en sitios que antes funcionaban sin problema, entre ellos Cars.com y Amtrak.

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Yelp confirmó a TechCrunch que solo permite el acceso de agentes de IA que pagan por su programa de licencias de datos. Delta Air Lines impide que esos asistentes reserven pasajes en nombre de los usuarios.

JPMorgan Chase y Charles Schwab confirmaron que bloquean a los agentes de IA en el acceso a cuentas por razones de seguridad.

Empresas han decidido cerrarle la puerta a agentes de IA que hacen compras por usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pulso entre Amazon y los asistentes

El conflicto más visible es el de Amazon. La empresa ya había bloqueado el año pasado la función de compras autónomas de Perplexity y la demandó, alegando que había pedido repetidamente que la startup dejara de permitir que sus agentes compraran en su sitio.

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Perplexity respondió entonces que Amazon no quiere agentes de IA circulando por su plataforma porque eso le resta ojos humanos frente a sus anuncios, y comparó a su asistente con una extensión del propio usuario. Un juez le ordenó a Perplexity detener esas compras automatizadas, pero una cámara de apelaciones revirtió el fallo en agosto y Amazon presentó una demanda enmendada.

Ese litigio no frenó a Meta, OpenAI y Google, que de todos modos lanzaron sus propios agentes. Pero ahora enfrentan el mismo problema: Amazon le dijo a Meta que el “acceso continuo” de Muse viola sus políticas de sitio, y también hay reportes de que Grok, Dots y el agente de Instinct no pueden operar allí. El dueño de xAI, Elon Musk, respondió que tal vez debería “empezar a competir con Amazon”.

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Amazon es una de las empresas que no permite que un agente de IA compre en su plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Chris Canal, director ejecutivo de la evaluadora de seguridad en IA EquiStamp, le dijo a The Verge que estos bloqueos erosionan el argumento central de las grandes tecnológicas sobre sus asistentes. “Si hay empresas que trabajan activamente para que eso no pase, hay menos cosas útiles que los agentes pueden hacer”, afirmó.

La respuesta de Meta y el resto del mercado

Meta publicó este mes un mensaje sobre los bloqueos a Muse en el que sostuvo que “rechazar a un agente personal significa rechazar al cliente detrás de él” y que prefiere negociar con las empresas antes que perder a ese cliente. En paralelo, firmó acuerdos con Walmart, Gap, Sephora y Best Buy para que Muse pueda comprar en esos sitios, y Shopify abrió su red de tiendas a los agentes de IA.

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The Verge consultó a OpenAI y Google sobre los obstáculos que enfrentan sus agentes, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación. Instinct declinó hacer comentarios.

Incluso cuando un sitio no prohíbe explícitamente a los agentes, estos suelen chocar con sistemas antibots que se volvieron comunes en toda la web. Según reportes en Reddit, Google bloquea algunas cuentas que usan Muse por “actividad sospechosa”, y varios usuarios dijeron tener problemas para completar compras en Walmart pese al acuerdo con Meta.

Meta busca que sus agentes de IA puedan realizar comprar y busca alianzas con diferentes plataformas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Hay todo tipo de mecanismos que no están pensados para bloquear agentes, sino bots o programas que intentan estafar o hackear. Estos agentes de IA activan esas mismas defensas”, explicó Canal.

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La empresa de infraestructura web Cloudflare también interviene en ese freno. Después de introducir en 2025 un bloqueo de un clic para rastreadores de IA, empezó a bloquear a los que recolectan contenido tanto para indexación de búsqueda como para entrenamiento de modelos, en lo que describe como un esfuerzo por evitar que la ola de bots de IA sature la infraestructura de internet.

Canal advirtió que estos bloqueos, aunque frenen a algunos agentes, van a volver la navegación más molesta para las personas, a medida que más sitios sumen controles para confirmar que quien navega no es un robot. Según el directivo, ese tipo de verificaciones podría extenderse pronto incluso a sitios de compras cotidianas.

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