Javier Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

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Javier Milei no necesitó competir contra nadie dentro de su espacio para sacarle provecho a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El 13 de agosto de 2023, cuando buena parte del Círculo Rojo todavía discutía si aquel economista de modales estridentes era un fenómeno televisivo o un líder con verdadero volumen electoral, las urnas lo consagraron como el candidato presidencial más votado de la Argentina. Ya afianzado en la Casa Rosada y en vísperas de encarar la campaña por su reelección, ese hombre que hasta hace poco no tenía ni siquiera partido propio se obsesionó con modificar las reglas de juego que lo ayudaron a llegar al poder. Y, sin querer queriendo, terminó alterando los planes de los outsiders que coquetean con el sueño de disputarle el Sillón de Rivadavia en 2027.

Curiosamente, no todos los potenciales nuevos jugadores del ecosistema político argentino hacen la misma lectura de los movimientos libertarios. Mientras algunos consideran que las internas son una herramienta indispensable para instalarse ante la sociedad, adquirir legitimidad, amalgamar voluntades de distintos colores ideológicos y compensar la ausencia de estructuras propias, otros encuentran ventajas en la posibilidad de desembarcar directamente en los comicios de octubre. Por eso, hay operadores que enfrían sus proyectos y armadores que prefieren mantener intacta su hoja de ruta. “Esto no es una ciencia exacta, así que en el fondo nadie tiene la más puta idea de cuál es el camino correcto, si es que efectivamente hay uno que sea superador”, se sincera uno de los postulantes que viene haciendo cuentas finas hace más tiempo del que confiesa públicamente.

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Después de meses de negociaciones, marchas y contramarchas, promesas a gobernadores, concesiones a aliados circunstanciales y una poda enorme de un proyecto que arrancó con 79 y quedó con apenas 25 artículos, La Libertad Avanza consiguió en el Senado la ansiada media sanción de la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO por segunda vez consecutiva. Y aunque todavía falta el visto bueno de la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias, los coletazos de esa decisión ya empiezan a generar reacomodamientos en todo el espectro dirigencial.

El Senado aprobó la suspensión de las PASO este jueves (Maximiliano Luna)

La apuesta de los hermanos Milei es que la próxima contienda presidencial quede reducida, en los hechos, a un duelo entre libertarios y kirchneristas. Sin embargo, ni entre los mismísimos integrantes de la Mesa Política de Balcarce 50 hay unanimidad respecto de las consecuencias de prescindir de las primarias ya que la jugada podría terminar multiplicando la cantidad de adversarios en vez de reducirla.

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“La eliminación de las PASO es un suicidio”, sentenció con su habitual estilo frontal Joaquín de la Torre en estas horas. El exintendente de San Miguel, que fue ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, maneja sondeos propios que le permitieron anticipar con notable exactitud tanto la distribución territorial de la victoria peronista del 7 de septiembre de 2025 como el posterior triunfo violeta en las legislativas nacionales.

Su razonamiento sobre el posible error estratégico del oficialismo es sencillo: si la economía no le permite a Milei afrontar el desafío de conseguir un segundo mandato con un relato suficientemente atractivo, el antiperonismo será uno de sus principales activos de cara a las urnas. Y la existencia de una compulsa previa a las generales podría ayudar a potenciar ese sentimiento, como sucedió en otras ocasiones, al exhibir la magnitud de los votos del adversario y activar las alarmas de los que no quieren el regreso del kirchnerismo. El otro componente de su análisis tiene que ver con el “efecto de contagio” que podría provocar una eventual fractura del progresismo: si dos fórmulas de esa extracción se presentan por separado en octubre, especula, también podrían animarse a jugar figuras de otras procedencias que hasta acá parecen condenadas a la periferia de la discusión nacional. Victoria Villarruel, por ejemplo. Bajo esa óptica, la arquitectura definitiva de la oferta opositora dependerá mucho menos de los deseos del inquilino de Olivos que de la capacidad o incapacidad de los herederos de Juan Domingo Perón para ponerse de acuerdo.

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Las mediciones de opinión pública que revisan con frecuencia en la Quinta de Olivos alimentan, por ahora, el optimismo de los promotores de la polarización como el mejor trampolín hacia un triunfo. “Un 80 por ciento de la sociedad está entre nosotros y Axel Kicillof”, sentencia, con varios gráficos impresos guardados en una carpeta, una alta fuente gubernamental que no imagina demasiado margen para que prospere una tercera vía.

El gobernador Axel Kicillof es uno de los principales candidatos para 2027

La principal objeción que le hacen a esa teoría progrieta los más experimentados en las vicisitudes de la política criolla tiene que ver con una variable que ninguna consultora puede medir con precisión: el tiempo. Una cuenta que se popularizó en el establishment ayuda a dimensionar este factor: todavía quedan 47 domingos antes del 24 de octubre de 2027; en 2019, recuerdan, Cristina Kirchner sorprendió hasta a sus interlocutores más habituales cuando decidió ungir a Alberto Fernández como cabeza de fórmula apenas doce domingos antes de las PASO. “¿Cuántos de los protagonistas de aquella contienda imaginaban semejante escenario a finales de 2018?”, se ilusionan, como pidiendo paciencia, en el equipo de uno de los outsiders en danza.

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En medio de tantas incógnitas, Infobae volvió a consultar a los que trabajan alrededor de las figuras ajenas al ejercicio de la función pública que más curiosidad despertaron en los últimos meses: Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel. “Insiders, no outsiders”, los llaman en la Rosada, por su innegable conocimiento de los pasillos del poder.

“Milei está desangelado”, diagnostica uno de los operadores que más se mueve para que se concrete una postulación del presidente del Banco Macro. Cree que hay una porción del electorado que acompañó las transformaciones que propuso La Libertad Avanza que ya no se siente identificada con algunas de las características del experimento libertario. ¿Y entonces? “Lo vemos bien a Jorge. Está para jugar. Sobre todo si lograra erigirse, ahora que probablemente no haya internas, en el principal representante de ese sector que no quiere ni a un extremo ni al otro”. Sus cálculos incluyen la posibilidad de empezar a darle forma pública a la aventura en febrero o marzo, siempre y cuando el empresario acepte involucrarse en lo que sería “el mayor desafío de su vida”.

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Jorge Brito, presidente de Banco Macro

Las respuestas que llegan desde el riñón del banquero, en cambio, son más moderadas. Ahí explican que Brito quiere contribuir a la construcción de una alternativa que no necesariamente debe encasillarse en lo que tradicionalmente se conoce como el “centro”: la describen, más bien, como una expresión diferente tanto del kirchnerismo como del liberalismo libertario, amigable con las leyes del mercado pero sensible a las consecuencias sociales de las políticas económicas. Igual, aclaran algo importante: él no considera imprescindible ser candidato para que esa fuerza pueda nacer. “En definitiva, su disposición a ayudar en ese armado no debe confundirse con una vocación de protagonizarlo”.

Para Daniel Hadad, la eventual ausencia de las PASO complica considerablemente la posibilidad de generar una expresión competitiva con volumen propio, especialmente sin una estructura política partidaria preexistente. Como adelantó Infobae el 21 de agosto , el empresario de medios había marcado una fecha particular en su calendario para definir su futuro: este sábado 28 de noviembre, cuando cumplirá 65 años. En su entorno revelan que escribió, modificó y finalmente dejó en stand by un comunicado con los pormenores de su decisión final. Ya encargó sondeos, ya comparó variables, ya concedió decenas de entrevistas, ya dejó numerosas definiciones sobre su visión de país y ya meditó en privado. Por eso, si bien no está apurado, tampoco piensa estirar indefinidamente el veredicto.

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Dante Gebel, en tanto, parece decidido a explotar el suspenso hasta el último minuto. En las avenidas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires y en distintos rincones del conurbano bonaerense proliferaron los afiches con su cara promocionando el “Superclásico de la Juventud” que encabezará el 18 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield. El evento, que remitirá a la primera edición que organizó el predicador evangélico hace exactamente tres décadas, genera mucha expectativa entre los que lo quieren ver convertido en postulante a ocupar el máximo cargo ejecutivo del país.

Dante Gebel prepara un evento en el estadio José Amalfitani

Los colaboradores del hombre que se instaló en Estados Unidos hace casi dos décadas admiten que la media sanción a la reforma electoral en el Senado les complica “un poco” el panorama. Pero tampoco dramatizan. Confían en la capacidad de penetración de las plataformas digitales, en las habilidades comunicacionales de su referente y en que ya no se necesitan los tiempos de antaño para instalar un nombre ante millones de personas. “Hoy en dos meses hacés la campaña y te ponés en boca de todos. Y si te apurás, te equivocás”, analizan.

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Sus operadores no niegan, de todas formas, la ansiedad que les provoca puertas adentro la falta de definiciones de Gebel: sin ir más lejos, el hombre que siempre niega ser pastor llegará nuevamente a la Argentina sin intenciones de confirmar o desmentir su desembarco en la arena proselitista. “Ojo, está cada vez más entusiasmado con el asunto y convencido de que la presentación en Liniers puede ser importante para sus próximos pasos”. “Dios va a actuar. Siempre que hizo cosas en mi vida, las hizo de la noche a la mañana”, les dijo en la intimidad.

Sus escuderos más terrenales, sin embargo, necesitan algunas precisiones antes de brindar por el inicio de 2027. Consideran que diciembre debería ser el mes en el que finalmente despeje todas las dudas y hasta se muestran dispuestos a encararlo si la respuesta no llega espontáneamente. No es una cuestión de impaciencia personal sino de las responsabilidades que van asumiendo los que trabajan en el desarrollo territorial de Consolidación Argentina.

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Algunos datos de esa construcción que se lleva adelante, por ahora, sin el compromiso definitivo de su figura más convocante: los encargados de la tarea contabilizan 18 legisladores provinciales distribuidos en diferentes distritos que acompañan la iniciativa y aseguran que ya hay diputados nacionales interesados en conformar una mesa de trabajo en el Congreso. Después de la presentación de la agrupación en Misiones, uno de los próximos desembarcos será en Neuquén. En paralelo, reciben cada vez más llamados de intendentes de procedencias variopintas que buscan que los tengan en cuenta. La situación tiene ribetes insólitos: son los propios promotores de una candidatura de Gebel los que deben ponerles un freno a los interesados porque no pueden garantizarles que vaya a ser de la partida en 2027.

Los que vienen diagramando la “apuesta outsider”, como la llaman, hacen sus proyecciones a partir de dos convicciones que, desde ya, LLA niega de plano: que la situación económica no va a mejorar lo suficiente como para recomponer la adhesión popular al Gobierno y que los niveles de desconfianza entre los principales caciques del PJ dificultarán enormemente la consolidación de una propuesta unificada. Confían en que esa combinación termine generando la necesidad de algo distinto.

Aunque todavía es temprano para determinar si existe una demanda genuina hacia un fenómeno de estas características o si tan solo se trata de una fantasía recurrente de los habitués de los eventos empresariales, algunos guarismos que circulan por el Círculo Rojo permiten hacer cuentas.

Federico Aurelio, de Aresco, no considera que la suspensión de las PASO sea necesariamente una mala noticia para quienes decidan competir desde una plataforma nueva. Incluso sostiene que una gran interna peronista podría haberlos perjudicado: la eventual incorporación de alguna “personalidad independiente” a esa disputa habría reducido el margen de acción de los que pretendieran presentarse por fuera. “Eso sí: no puede haber más de un outsider. Tiene que ser uno solo, representar a todo ese sector y conseguir el conocimiento suficiente para ser competitivo”, teoriza. Según sus cálculos, una expresión de esas características podría superar los diez puntos de intención de voto y crecer todavía más ante una eventual fractura del justicialismo.

Raúl Timerman, de La Sastrería, pone el acento en una cuestión más personal: para este otro especialista en opinión pública, hasta ahora ninguno de los protagonistas de esta danza de nombres demostró tener la convicción suficiente como para embarcarse en semejante empresa. “La gente quiere votar a alguien que realmente quiera ser Presidente”, sintetiza. Y propone ampliar los alcances del anglicismo “outsider”: además de los que provienen de universos ajenos al ejercicio de la función pública, “están los que desarrollaron sus carreras lejos del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Es que las conversaciones sobre 2027 aparecen demasiado monopolizadas por personalidades de esas latitudes: Javier Milei y Axel Kicillof, pero también Patricia Bullrich y Sergio Massa. El riojano Carlos Menem y el santacruceño Néstor Kirchner son dos ejemplos que cita para recordar que también hubo liderazgos que sorprendieron al establishment porteño y que se gestaron a cientos o miles de kilómetros de sus oficinas. ¿Será?

Un reciente trabajo de su consultora La Sastrería junto a Trespuntozero de Shila Vilker llegó a conclusiones interesantes: un 55,3% de los encuestados estaría dispuesto a considerar una candidatura opositora no peronista para las próximas presidenciales. Esa potencialidad supera tanto a la de un representante del PJ (49,3%) como a la del propio Milei (39,6%). Además, es la opción con menor rechazo absoluto: el 32,2% dice que nunca la votaría, contra el 43,6% que descarta acompañar al postulante justicialista y el 57,4% que no está dispuesto a contribuir a la continuidad libertaria.

El diablo está en los detalles: apenas el 13,5% del total de los consultados manifiesta que seguramente elegiría a un opositor no peronista; el otro 41,8% deja abierta la posibilidad. Hay más, porque el estudio permite hacer zoom sobre la procedencia de esas voluntades: el 72% de los que eligieron a Massa en las generales de 2023, el 56,5% de los que acompañaron a Bullrich y hasta el 37,5% de los que se inclinaron en aquella oportunidad por el economista liberal contemplarían votar a una figura ajena tanto al oficialismo como al justicialismo. En otras palabras, hay permeabilidad en los tres universos que se repartieron el grueso de los sufragios de aquellos comicios.

La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (Foto: REUTERS/Francisco Loureiro)

Mariel Fornoni, de Management & Fit, advierte sobre otra dificultad que deberán sortear quienes pretendan capitalizar esa oportunidad: su consultora indagó sobre las personalidades independientes cuyos nombres vienen circulando en la arena pública como alternativas al poder tradicional y detectó no sólo bajos niveles de conocimiento sino también la poca confianza que generarían esos “candidatos fuera del sistema” si se asociaran a partidos consolidados. Una encerrona para los que necesitan de la infraestructura de la vieja política pero pretenden seducir al votante con sus credenciales de independencia.

El último monitoreo nacional de Management & Fit, difundido hace apenas unas horas, ofrece otros elementos para nutrir el debate. La continuidad de la gestión libertaria, total o con modificaciones en algunas de sus políticas, recuperó 4,3 puntos porcentuales respecto de septiembre y alcanza el 42,5%. En paralelo, el 54,7% de los encuestados sigue manifestando su deseo de que haya un cambio completo de equipo y de rumbo. Cuando se pregunta por la probabilidad de acompañar a determinados espacios en 2027, La Libertad Avanza exhibe el mayor piso de adhesión segura (25,7%) y Fuerza Patria, el mayor techo potencial (42,4%). En ese segundo indicador, los violetas llegan al 40,3% y el respaldo a una hipotética alianza con los amarillos del PRO, llamativamente, baja al 37,4%.

“Las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos. Si la gente siente que su calidad de vida mejora, probablemente apoye al Gobierno. Y si no, mirará cuáles son las opciones”, desarrolla Fornoni, que recuerda que los argentinos ya demostraron que no les da miedo tirarse a la pileta y optar por un dirigente sin fuerza propia en el Congreso, ni mandatarios provinciales, ni jefes comunales que lo respalden. La mujer considera que la ausencia de las PASO el año que viene podría propiciar una mayor atomización de la oferta y que no necesariamente el beneficiario de ese escenario sería alguien sin recorrido en la función pública: también podría ser un gobernador.

Mientras los aspirantes extrapartidarios hacen sus propios cálculos, en el justicialismo empiezan a evaluar mecanismos bastante poco convencionales para resolver un conflicto demasiado convencional: quién tiene la lapicera.

Axel Kicillof fue uno de los más activos en el operativo de resistencia a la suspensión de las primarias nacionales. Por eso dedicó buena parte de sus conversaciones con caciques del interior de diferentes extracciones a tratar de convencerlos de los perjuicios que les podría acarrear respaldar la iniciativa de la gestión libertaria. Ante un desenlace adverso en el Palacio Legislativo, ahora insiste con la necesidad de que el peronismo demuestre madurez suficiente para organizar su propio proceso de selección de candidaturas. “Más fácil decirlo que hacerlo”, bromean en su despacho.

En las distintas tribus del PJ no se tienen demasiada fe a la hora de imaginar un mecanismo que les permita dirimir sus diferencias sin que todo termine en una guerra en los tribunales electorales. Además de los costos económicos de semejante despliegue, nadie quiere quedar en desventaja por el uso que se pueda hacer de los registros de afiliados. La convocatoria de una interna tradicional podría derivar rápidamente en una batalla de impugnaciones cruzadas. Y cualquier cuestionamiento sobre la transparencia del procedimiento dejaría en condiciones de extrema debilidad al que resulte ganador.

La reunión del peronismo en San Fernando

En el laboratorio de Sergio Massa, por su parte, vienen estudiando una solución “más acorde a los tiempos que corren”: una elección abierta y digital que se valga de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y de un sistema de validación de identidad mediante reconocimiento facial. Algo parecido, en la lógica del acceso, a lo que hacen millones de argentinos cuando ingresan a la aplicación de una billetera virtual o de un banco. El sufragio podría emitirse a lo largo de toda una semana y los resultados conocerse recién al final de ese período. Por ahora, la complejidad de su instrumentación es proporcional a la originalidad de la propuesta.

Suceda lo que suceda, hay otro terreno sobre el que Kicillof conserva un margen de maniobra importante: el de los comicios en su propio territorio. Es que, aunque el Congreso nacional vuelva a poner en pausa la aplicación del régimen de primarias, la provincia de Buenos Aires tiene su propia legislación sobre la materia. La Ley 14.086 establece que deben celebrarse dentro de los doce meses anteriores a la elección general provincial, lo que otorga margen suficiente como para convocarlas antes del 15 de agosto de 2027, fecha límite para la inscripción de candidaturas a presidente y vice.

En principio, el gobernador, el cristinismo, el Frente Renovador y buena parte del radicalismo coinciden en la conveniencia de sostener esa instancia. La resolución definitiva llegará después de que se terminen de conocer todas las novedades legislativas provenientes de la Capital Federal.

El asunto genera ruido incluso en el PRO bonaerense. Mientras algunos amarillos dan por hecho que, en caso de reeditarse el acuerdo con LLA, Diego Santilli será el elegido para competir por la Gobernación y por ende consideran innecesaria la realización de primarias, otros defienden esa herramienta de participación partidaria.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

El otro escollo a dirimir en la provincia más poblada del país es el posible desdoblamiento de las fechas. La reflexión que prima en esas tierras es que al peronismo quizás le convenga apostar todo a una única jornada de votación en la que se pongan en juego, en el contexto de la primera vuelta nacional, las bancas legislativas federales y locales, la gobernación y las intendencias. Un “one shot electoral” que obligue a todas las líneas del movimiento a concentrar sus esfuerzos.

Hay, además, una modificación del régimen electoral impulsado por los hermanos Milei a la que le prestan especial atención los habitués del despacho principal de la Gobernación de La Plata. En el dictamen que llegó al recinto del Senado, los artículos 14 y 15 habilitan la incorporación de las categorías provinciales y municipales a la Boleta Única de Papel nacional en aquellas jurisdicciones que resuelvan celebrar sus comicios de manera simultánea. El cambio, pensado especialmente para distritos de gran peso específico como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, permitiría Kicillof evite una situación que utilizó como argumento para desdoblar en 2025: la complejidad logística de hacer sufragar a millones de personas en una misma jornada con dos modalidades distintas como son la boleta partidaria tradicional para los puestos locales y la BUP para los nacionales. Así, si el gobernador termina encabezando una fórmula nacional, una de las modificaciones introducidas por el oficialismo podría facilitarle la organización del megaoperativo que más le interesa explorar a una parte del peronismo. Curiosidades de la ingeniería electoral.

En una rosca a múltiples bandas, subyace una negociación mucho más amplia que incluye un asunto que desvela desde hace rato a los líderes municipales: el regreso de las reelecciones indefinidas. Si sale, en el territorio bonaerense podrían tener a los intendentes traccionando para el candidato peronista desde sus respectivos pagos.

En varios distritos del interior, en tanto, las últimas modificaciones del proyecto de reforma electoral dejaron gusto a poco. La caída de las listas colectoras, una variante que habían reclamado algunos gobernadores para mantener capacidad de fuego en el Congreso Nacional sin tener que confrontar necesariamente con La Libertad Avanza en la categoría presidencial, les acotó el margen de acción. Y a eso se le suma un componente que parecía menor en medio del debate por la eliminación o suspensión de las PASO pero que puede terminar teniendo una enorme trascendencia: el casillero que habilita el voto por lista completa en la Boleta Única de Papel. La chance de elegir con una sola tilde a todos los representantes de una misma fuerza podría favorecer a las agrupaciones que tengan figuras presidenciales convocantes y perjudicar a los jefes territoriales que pretendan competir con listas cortas de aspirantes a senadores y diputados nacionales. “Si esto se confirma cuando el proyecto se convierta en ley, vamos a tener que fomentar grandes campañas de educación para enseñar a votar sin cometer algún error que invalide el sufragio”, adelantan, y no exageran, en la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por lo pronto, el festival de desdoblamientos que tanto incomoda a Karina Milei empieza a tomar forma a gran velocidad. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue el último en confirmar la fecha de sus comicios: los habitantes de ese rincón de la Patagonia elegirán a sus autoridades el domingo 21 de marzo. Un mes y una semana antes, el 14 de febrero, harán lo propio los neuquinos. Más tarde llegará el turno de Tucumán (9 de mayo), Salta (16 de mayo) y Santa Fe (13 de junio, con una primaria el 18 de abril). Catamarca es la única que, hasta acá, tiene previsto votar en simultáneo con la elección presidencial del 24 de octubre. De esta manera, habrá una colección de tests electorales previos que servirán como referencia para evaluar el humor social y la potencia de los diferentes armados partidarios.

Karina Milei se encargó de las negociaciones con los gobernadores

Más allá de los éxitos legislativos de estas últimas horas, que incluyeron el avance de la reforma electoral y del Presupuesto 2027 además de la sanción a las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Ludopatía, hubo tres postales de la semana que sirvieron como resumen perfecto del momento desafiante que atraviesa la administración libertaria.

La primera tuvo como protagonista a Luis “Toto” Caputo, que multiplicó sus intervenciones públicas en medio de los rumores sobre su futuro, las inquietudes de los mercados financieros y la difusión de los números de actividad económica que reavivaron la discusión acerca de si la Argentina entró o no en recesión técnica. El ministro salió a defender su programa, a explicar cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda y a tratar de recomponer las expectativas sobre los meses que vienen. “Crecimos menos de lo que nos hubiera gustado”, tuvo que conceder.

La segunda se produjo el miércoles en la cámara alta, donde Diego Santilli tuvo que ensayar una defensa integral del plan de gestión. En su informe, el jefe de Gabinete debió responder 1.287 consultas elaboradas a partir de las 1.659 preguntas que habían enviado doce bloques parlamentarios. Durante su exposición se escucharon elogios a la transformación económica, reivindicaciones del sacrificio que requirió el proceso de ordenamiento fiscal y hasta una arenga de cara a la continuidad de Milei más allá de diciembre de 2027.

La tercera, acaso la más elocuente, fue un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Al mismo tiempo que “Toto” hacía piruetas para justificar lo imposible y que “El Colo” transpiraba ante los opositores del Congreso, la jefa del bloque oficialista en el Senado decía en una entrevista con la agencia internacional Bloomberg que la reelección del Presidente corre peligro si no mejora la economía de los hogares. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, fue una de sus definiciones más contundentes. Y un bonus de color: como ya no acumulara suficientes diferenciaciones, después de la exposición de Santilli se encargó de destacar que la jornada se había desarrollado “con buenos modales y sin insultar”.

Hubo, de todas formas, una noticia auspiciosa para los habitantes de Balcarce 50: el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registró una suba mensual del 4,1% y quedó en 2,04 puntos sobre un máximo de 5. El indicador está por encima del que tuvieron, a la misma altura de sus respectivas gestiones, Mauricio Macri (1,77), Cristina Kirchner en su segundo mandato (1,60) y Alberto Fernández (1,19), aunque por debajo del que obtuvieron Néstor Kirchner (2,54) y la expresidenta durante su primer período al frente del Ejecutivo (2,42). El estudio trae dos asteriscos que no deberían perderse entre los festejos: la caída interanual es del 17,5%.

En el informe de noviembre de Management & Fit aparece otro guarismo que debería atraer tanta atención en las reuniones de la Mesa Política como las simulaciones de intención de voto: apenas el 14,8% de los consultados cree que la situación económica mejorará en el plazo de un año o menos. El 45% tiene expectativas favorables pero para más adelante y el 34,5% directamente no las tiene. Esos pronósticos conviven con una realidad tangible: al 50,5% de las familias no le alcanza el dinero mensual, sólo el 14,5% dice tener capacidad de ahorro y el endeudamiento personal o familiar escaló hasta convertirse en la segunda preocupación individual más mencionada, detrás de las dificultades para llegar a fin de mes.

Los hermanos Milei invirtieron buena parte de su capital político de 2026 en rediseñar el mecanismo a través del cual los argentinos elegirán a su próximo mandatario. Negociaron con mandatarios provinciales, hicieron malabares con las voluntades de sus aliados y resignaron un sinfín de sus anhelos originales para conseguir los votos que les faltaban. La ironía es evidente: después de tantos meses de idas y vueltas para modificar las reglas de juego, es probable que el destino de Javier Milei dependa bastante menos de lo que establezca la nueva ley electoral que de lo que cueste, dentro de 47 domingos, el ticket de un supermercado.