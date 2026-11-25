Microsoft activó su código rojo de máxima prioridad tras una caída global de casi 24 horas que interrumpió plataformas como Outlook, Teams y Copilot. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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Microsoft activó su código rojo, la máxima categoría de urgencia interna de la compañía, después de que una caída global de cerca de 24 horas dejara sin funcionamiento a Outlook, Teams, Exchange Online, OneDrive, SharePoint y Copilot entre el 12 y el 13 de noviembre de 2026.

La decisión, revelada por Reuters tras acceder a documentos corporativos, convirtió un problema técnico en una crisis de gestión que todavía condiciona la forma en que la empresa diseña sus sistemas.

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Qué es el código rojo de Microsoft

El código rojo de Microsoft es una movilización interna de máxima prioridad para corregir fallas críticas de ingeniería y ordenar la respuesta ante incidentes. No es un estado de alerta público ni una figura regulatoria: implica suspender la burocracia cotidiana y abrir salas de crisis donde técnicos, ingenieros y directivos revisan juntos los desperfectos.

Jason Henderson, presidente de M365 Core, calificó la caída como el incidente con mayor impacto para los clientes en la historia de Exchange Online. “El Código Rojo significa que esta es la prioridad máxima para nuestro equipo”, señaló en un memorando interno citado por Reuters.

El presidente de M365 Core, Jason Henderson, catalogó la interrupción como el incidente de mayor impacto para los clientes en la historia de Exchange Online. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cuál es el motivo que dio origen al código rojo

Microsoft explicó, a través de su cuenta oficial en X, que el incidente se originó por un problema durante una actualización de la capacidad de su red, tras un cambio reciente en la infraestructura.

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Las investigaciones posteriores ubicaron ese defecto en julio de 2026. Según los documentos revisados por Reuters, el cambio de código llevaba cerca de tres meses sin someterse a un volumen de tráfico tan alto, lo que dificultó rastrear su origen y alargó la interrupción durante casi un día completo.

Ars Technica agregó un dato adicional: labores de mantenimiento habían reducido temporalmente la capacidad disponible de parte de la infraestructura, y la redistribución de tráfico procedente de Teams añadió presión a sistemas que ya mostraban dificultades.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, indicó que el componente afectado había funcionado sin fallas graves durante alrededor de diez años, según reportó Amanda Silver, vicepresidenta corporativa a cargo de M365 Core y Work IQ.

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Las tareas previas de mantenimiento en la infraestructura y la redistribución del tráfico de Teams aumentaron la presión sobre los sistemas afectados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Un portavoz de Microsoft declaró a Reuters: “Nuestros equipos siguen trabajando sin descanso para implementar rápidamente las lecciones aprendidas, y nuestros líderes se aseguran de que esta sea nuestra máxima prioridad”.

Henderson resumió la frustración interna con una frase directa: “Lamentablemente, todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de los años no fue suficiente para protegernos el jueves”. El director ejecutivo, Satya Nadella, se disculpó públicamente por la interrupción del servicio.

Qué cambia para la compañía y para los usuarios

Microsoft fijó cinco líneas de trabajo: reducir el suministro eléctrico necesario en situaciones de contingencia, aplicar partición geográfica del tráfico, desarrollar mecanismos de recuperación rápidos, incorporar agentes de inteligencia artificial para que los ingenieros diagnostiquen más rápido los datos de estado del sistema y fijar un objetivo concreto de resolución.

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Esa meta es clara: la compañía quiere resolver cualquier falla de alcance mundial en menos de una hora, frente a las casi 24 horas que tardó en recuperar el servicio en noviembre.

La compañía proyecta resolver futuros incidentes globales en menos de una hora con la integración de agentes de inteligencia artificial y partición geográfica del tráfico.(REUTERS/Romina Amato/File Photo)

Para avanzar hacia ese objetivo, Henderson anunció reuniones diarias con el equipo directivo de Substrate, el grupo de ingeniería que supervisa los servicios subyacentes de Microsoft 365.

El episodio alcanzó a organismos públicos de Australia, Japón y Estados Unidos, alteró comunicaciones de aerolíneas y generó retrasos en empresas dedicadas a operaciones bursátiles.

Por ahora, los usuarios de Outlook, Teams y Microsoft 365 no tienen que realizar ninguna acción específica como consecuencia de la declaración del código rojo. Quienes experimenten dificultades pueden consultar el portal oficial de estado de los servicios de Microsoft, mientras que las empresas disponen de información adicional en su centro de administración.

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