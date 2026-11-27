Nora Colosimo reclamó en televisión que Mauro Icardi restituya los galardones que Wanda Nara obtuvo en Italia (Video: LAM, América TV)

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Nora Colosimo salió al cruce de Mauro Icardi con un reclamo tan concreto como llamativo: el futbolista tendría en su poder los trofeos que Wanda Nara ganó en el Bailando italiano, y no se los habría devuelto. El pedido de la madre de la conductora se hizo en vivo durante LAM (América TV) y dejó al descubierto una disputa que, en apariencia menor frente al grueso de la batalla judicial entre la expareja, suma un capítulo más a una separación que no termina de resolverse.

Fue en el transcurso de una conversación sobre el reality de baile, cuando Colosimo interrumpió con tono de reclamo y apeló a la solidaridad del panel: “Un pedido a la solidaridad. A ver si le devuelven a Wanda del Bailando de Italia, ya que lo mencionás. Dos veces ganó y el trofeo es más alto que yo”, lanzó, entre risas. La intervención despertó de inmediato la curiosidad del conductor Ángel de Brito, quien fue directo al punto: “¿Y quién lo tiene?”. La respuesta de Colosimo, cargada de ironía, apuntó sin titubeos a Icardi. Las angelitas reaccionaron al unísono: “¡Nooo! ¡Mauro!”. Lejos de retroceder, la madre de la conductora cerró la escena con una frase que no dejó margen para la ambigüedad: “Un trofeo es personal, y él no se lo devuelve”.

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Wanda Nara compitió en el certamen Ballando con le stelle de la cadena RAI junto al bailarín Pasquale La Rocca

El reclamo tiene peso simbólico porque los premios en cuestión representan uno de los hitos más celebrados de la carrera de Wanda Nara fuera de la Argentina. La conductora participó del Ballando con le stelle —la versión italiana de Bailando con las estrellas, emitida por la RAI— en 2022, cuando apareció como invitada especial, y regresó al certamen en 2023 con la firme intención de competir. En esa segunda participación, su desempeño fue sobresaliente desde el arranque. Debutó junto al bailarín Pasquale La Rocca con una rumba que el jurado puntuó con 43 unidades, lo que la ubicó como la segunda pareja con mayor puntaje en ese debut. Una semana después, en la segunda gala, el dúo alcanzó los 50 puntos (la calificación perfecta) con una samba que arrancó elogios unánimes del panel de jueces, integrado por Iván Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino y Selvaggia Lucarelli.

La campaña se sostuvo semana a semana y culminó el 23 de diciembre de 2023, cuando Nara y La Rocca se impusieron en la final ante la dupla conformada por Simona Ventura y Samuel Peron con el 70% de los votos del público, frente al 30% de sus rivales. Con un total de 23.000 votos telefónicos a su favor, la pareja alzó el trofeo al ritmo de “We Are the Champions”, de Queen, mientras el estudio de televisión se llenó de papelitos dorados. Nara, sin poder contener las lágrimas, festejó bajándose del podio para tomar una botella de champagne y mojar a los conductores del programa. Ese galardón —imponente en tamaño, según lo describió la propia Colosimo— es precisamente el que, según la madre, permanece en manos del futbolista.

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La pareja sumó cincuenta puntos en la segunda gala de la competencia luego de una coreografía de samba

Más allá del episodio de los trofeos, el frente judicial entre Nara e Icardi atraviesa uno de sus momentos más tensos. Según informó Pía Shaw en SQP (América TV), el abogado penalista Diego Storto, representante legal de la empresaria, presentó una nueva denuncia contra el futbolista por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias. “Me comuniqué con el abogado Diego Storto y presentan nuevamente un incumplimiento por deberes de asistencia familiar. Una nueva denuncia para Mauro Icardi por la falta de pago de alimentos, por un año sin pagar la obra social y muchos meses sin pagar nada de alimentos”, detalló la periodista al dar a conocer los términos de la presentación.