Muse alcanzó más de diez millones de usuarios en Estados Unidos y Canadá durante el mes de octubre (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

Amazon y Meta mantienen conversaciones para que Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, pueda volver a comprar en la tienda de Amazon. Según informó Fortune, citando a personas al tanto del tema, las empresas se reunieron varias veces y las negociaciones continúan. La empresa bloqueó el uso del agente en su tienda en septiembre, hace dos meses.

Fortune precisó que se negocian dos puntos centrales: cómo se mostrarán los resultados de búsqueda y cómo se manejará la publicidad. Las conversaciones son cambiantes y no está claro si habrá un acuerdo ni cuándo. Cualquier pacto requeriría la aprobación de los directores ejecutivos de ambas compañías.

PUBLICIDAD

Por qué Amazon bloqueó a Muse

El bloqueo comenzó el 20 de septiembre. Quienes intentaban comprar con Muse veían un aviso que decía que el acceso de un agente de IA no autorizado violaba las condiciones de uso, aceptadas por sus clientes previamente.

Amazon interrumpió el acceso de Muse a su tienda por infracciones a las condiciones de servicio (Europa Press)

Un portavoz de Amazon dijo a GeekWire que las aplicaciones de terceros que compran en nombre de los clientes deben operar de forma abierta y respetar las decisiones de cada comercio. La empresa sostuvo que Meta no le avisó de que Muse entraría a su tienda y que el agente no se identifica al navegar.

La compañía también afirmó que el agente parecía capturar y almacenar credenciales de clientes, lo que podría generar riesgos de privacidad y seguridad. Meta había dicho antes que Muse no ve las contraseñas ni los medios de pago, que quedan en un almacenamiento seguro.

PUBLICIDAD

Según Fortune, la preocupación de fondo es económica. Los anuncios son un negocio de USD 68.600 millones para Amazon, casi el 10% de sus ingresos anuales. Un agente que compra por el usuario podría evitar esos anuncios en el sitio. Los ejecutivos también temen, según recogió la revista de negocios estadounidense, que los agentes de compra debiliten su relación con los consumidores y afecten la calidad de los resultados de búsqueda.

Meta rechazó las advertencias de Amazon sobre riesgos de privacidad en el almacenamiento de credenciales (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Muse, el mayor éxito de Meta en IA para consumidores

Meta lanzó Muse en Estados Unidos en septiembre. Es un agente personalizado que el usuario puede nombrar y dirigir para revisar el correo, gestionar calendarios o reservar mesas. En octubre, más de 10 millones de personas en Estados Unidos y Canadá lo habían configurado, la mayor adopción de una IA de consumo en la historia de la empresa, según Fortune.

PUBLICIDAD

El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que las compras son el principal uso de Muse. Meta planea cobrar a futuro una “pequeña comisión” por las transacciones. Entre sus socios figuran rivales de Amazon como Shopify, Walmart y Best Buy.

Mark Zuckerberg proyecta el cobro de una comisión por las compras tramitadas mediante el asistente (REUTERS/Carlos Barria)

Amazon tiene su propio agente, llamado “Alexa for shopping”, que, según su presidente ejecutivo, Andy Jassy, usaron más de 400 millones de clientes en el último año. En octubre, Jassy mencionó, sin nombrar a Muse, que pocos clientes compran con agentes externos porque la experiencia no es más conveniente que ir directamente al comercio.

Este mes, en una conferencia de Semafor, el ejecutivo afirmó que la empresa no descartaba abrir su tienda a agentes externos, siempre que ofrezcan un “intercambio justo de valor”.

PUBLICIDAD

Las dos empresas ya colaboraron antes: desde 2023, los usuarios de Facebook e Instagram pueden comprar productos de Amazon sin salir de esas aplicaciones. Las conversaciones coinciden con el Black Friday y el Cyber Monday, y no hay fecha para una decisión.