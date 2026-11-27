La ley de estabilidad financiera de El Salvador cumple dos años con un nuevo esquema de depósitos (Foto cortesía Banco Central de Reserva)

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La Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos cumplió dos años desde su aprobación en El Salvador, el 22 de noviembre de 2024. La norma creó un esquema para proteger a los depositantes, organizar la respuesta estatal ante problemas en instituciones financieras y establecer mecanismos de recuperación o resolución para bancos y sociedades de ahorro y crédito.

La Asamblea Legislativa la aprobó mediante el Decreto Legislativo 151. El texto establece que su finalidad es preservar la estabilidad financiera, asegurar la continuidad de los servicios considerados esenciales y proteger los derechos de quienes mantienen depósitos en entidades con dificultades.

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La legislación aplica a bancos regulados por la Ley de Bancos y a sociedades de ahorro y crédito. Quedan fuera los bancos que no formen parte del nuevo Instituto de Garantía de Depósitos, sin perjuicio de los marcos legales que los regulen.

El Comité de Estabilidad Financiera, con representación del Banco Central y Hacienda

Uno de los ejes de la ley es el Comité de Estabilidad Financiera, encargado de coordinar el monitoreo de riesgos sistémicos, la prevención de crisis y la actuación de las entidades públicas frente a eventuales escenarios de tensión.

Billetes de cien dólares de Estados Unidos aparecen esparcidos de manera superpuesta sobre una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo está integrado por los titulares del Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Instituto de Garantía de Depósitos y el Ministerio de Hacienda. La presidencia del comité corresponde al titular del Banco Central.

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Entre sus atribuciones figuran el seguimiento de los riesgos del sistema, la emisión de recomendaciones para reducirlos y la coordinación de acciones entre las instituciones involucradas. También puede emitir una opinión favorable para que la Superintendencia declare una crisis financiera de carácter sistémico y recurra a fondos públicos, bajo las condiciones que fija la propia legislación.

La ley prevé que el comité se reúna de manera ordinaria al menos cuatro veces al año, además de sesiones extraordinarias si la situación financiera lo exige.

El Instituto de Garantía de Depósitos y la cobertura a los ahorristas

La normativa creó el Instituto de Garantía de Depósitos, una institución pública de crédito, autónoma y con patrimonio propio. Su tarea central es garantizar los depósitos del público y reforzar la confianza en el sistema financiero.

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Una sede del Banco Dinero Cuscatleco opera en una avenida urbana mientras un guardia de seguridad vigila el acceso exterior del edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto puede participar en procesos de resolución de entidades y pagar a los depositantes la suma cubierta por la garantía. El texto también le permite calcular y cobrar primas a las entidades miembros, utilizar recursos para ejecutar medidas de resolución y solicitar información sobre los depósitos.

Su patrimonio se nutre, entre otros recursos, de las primas abonadas por bancos, sociedades de ahorro y crédito y otros bancos regulados; de donaciones; de los rendimientos de depósitos en el Banco Central; y de ingresos que pueda obtener legalmente.

Planes de recuperación y resolución obligatorios para los bancos

La legislación exige a las entidades reguladas mantener actualizado un Plan de Recuperación, con medidas para responder ante un deterioro de su situación financiera. Esos documentos deben contener indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan activar acciones como la reducción del perfil de riesgo, la revisión de la estrategia de negocios, cambios en el financiamiento o modificaciones en el gobierno corporativo.

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La Superintendencia debe revisar esos planes y puede ordenar ajustes. Los documentos tendrán carácter confidencial y deberán remitirse también al Banco Central y al Instituto de Garantía de Depósitos.

Por su parte, la Superintendencia elaborará un Plan de Resolución para cada entidad, con medidas preventivas aplicables si se presenta una crisis o si surgen factores que afecten al sistema financiero. Según la norma, esos planes no pueden considerar apoyo financiero estatal, asistencia de liquidez del Banco Central ni aportes del Instituto por encima del límite de garantía de depósitos.

La actualización de los planes de resolución deberá realizarse al menos cada dos años. Para las entidades consideradas de importancia sistémica, el plazo será anual.

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Herramientas de la Superintendencia antes de una intervención

La ley otorga a la Superintendencia herramientas para evaluar si una entidad puede ser resuelta sin afectar la estabilidad financiera. En caso de detectar obstáculos, puede solicitar planes para eliminarlos o imponer medidas alternativas.

Una infografía detalla los mecanismos institucionales de supervisión, intervención y garantía de depósitos bancarios establecidos en la normativa de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones previstas están exigir cambios en los mecanismos de financiamiento, establecer límites a riesgos individuales y globales, pedir información adicional, ordenar la venta de activos concretos o restringir determinadas prácticas y productos. También puede requerir modificaciones en la estructura jurídica u operativa de una entidad o de un conglomerado financiero.

En los casos de recuperación, el Consejo Directivo de la Superintendencia puede intervenir cuando una institución enfrente causas como insuficiencia patrimonial, una relación entre patrimonio y pasivos inferior al 7% o incumplimientos de requerimientos técnicos y regulatorios.

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