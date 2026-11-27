Millonarios y Bucaramanga juegan la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales. Tanto 'embajadores' como 'leopardos' vienen de empatar y desean sumar sus primeros 3 puntos - crédito Lina Gasca/Colprensa

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Buscar Millonarios contra Bucaramanga en Roja Directa, Xuper TV o Fútbol Libre puede parecer una salida rápida para seguir el duelo, pero esos accesos gratuitos pueden ocultar un fraude capaz de vaciar cuentas y comprometer dispositivos.

El partido que se disputó en Bogotá, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-2, impulsó búsquedas de señales sin pago.

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El problema trasciende los cortes de imagen o la publicidad invasiva. Páginas sin autorización y aplicaciones distribuidas fuera de canales oficiales utilizan reproductores falsos, formularios, redirecciones y descargas para captar contraseñas, datos bancarios o archivos personales. ESET ha advertido sobre la relación entre el streaming no oficial y el software malicioso; Interpol alerta sobre virus y estafas financieras.

Los reproductores falsos convierten el fútbol gratuito en una amenaza digital

Dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga de manera segura

Millonarios y Atlético Bucaramanga abrirán la jornada en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, desde las 18:20. El conjunto dirigido por Alberto Gamero igualó sin goles ante Deportivo Cali, mientras que el equipo de Pablo Peirano firmó un 2-2 contra América de Cali. La señal autorizada estará disponible por Win Play y Win+ Fútbol.

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Los cuatro clubes tienen un punto, por lo que una nueva igualdad puede dificultar la clasificación, sobre todo porque América de Cali cuenta con ventaja deportiva. El contexto explica el interés por encontrar emisiones gratuitas.

Por qué aparece publicidad en las páginas piratas

En los portales piratas es frecuente encontrar botones repetidos con iconos de reproducción. Algunos llevan a anuncios, extensiones del navegador o archivos de instalación, en vez de abrir la transmisión. También pueden ofrecer una actualización urgente o un programa adicional como condición para ver el fútbol. En teléfonos, computadoras y televisores inteligentes, esas descargas pueden instalar programas espía, troyanos o publicidad persistente.

Android, Apple, Microsoft y los fabricantes de televisores aplican controles a sus catálogos. Los archivos obtenidos en dominios desconocidos no ofrecen esas garantías. Una aplicación ilegal puede modificar ajustes, incorporar programas adicionales y permanecer activa después del encuentro. Por eso, cualquier solicitud para instalar un archivo externo debe considerarse una señal de alerta.

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Los portales que prometen ver el encuentro sin pagar pueden redirigir a anuncios, formularios o archivos maliciosos capaces de exponer credenciales, información financiera y documentos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo roban datos Roja Directa, Fútbol Libre o Xuper TV

Antes de mostrar una señal, una web puede pedir una verificación de edad, un registro o una activación de cuenta. En ese proceso, el visitante puede entregar correo electrónico, teléfono, contraseña o datos de tarjeta sin saber quién administra la página.

El engaño gana eficacia cuando copia el diseño de un servicio conocido o emplea mensajes de urgencia. Un pago pequeño para desbloquear el contenido también debe despertar sospechas.

Una clave robada puede permitir acceso al correo, redes sociales y aplicaciones de mensajería, especialmente si se reutiliza en varios servicios. Los permisos para leer archivos, revisar aplicaciones activas, usar el micrófono, enviar notificaciones o instalar programas merecen atención.

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No resultan necesarios para una reproducción básica. Si una aplicación descargada desde una fuente desconocida incorpora código malicioso, puede afectar fotografías, documentos, grabaciones y otros equipos conectados a la misma red doméstica.

La emisión autorizada evita depender de dominios cambiantes, ventanas emergentes y paquetes externos, además de reducir la posibilidad de entregar información personal a operadores desconocidos - crédito Lina Gasca/Colprensa

Las direcciones que cambian con frecuencia, los errores de redacción, las alertas falsas de virus y la publicidad que promete premios son indicios para cerrar la página. Los servidores proxy tampoco aseguran privacidad: un operador poco fiable puede registrar la navegación o incorporar nuevas amenazas.

Las retransmisiones deportivas están protegidas por derechos audiovisuales, y quienes administran, monetizan o redistribuyen señales no autorizadas afrontan mayor exposición legal.

Para evitar la entrega de datos y las descargas ocultas, conviene consultar los canales oficiales de la competición, los clubes y los operadores con licencia. En este caso, Win+ Fútbol y Win Play son las opciones informadas para seguir el partido. La gratuidad aparente de Roja Directa, Xuper TV o Fútbol Libre puede tener un costo mayor si termina en una cuenta bancaria comprometida o un dispositivo infectado.

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