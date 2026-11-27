Nora Colosimo participó en una entrevista en el programa de streaming El Ejército de la Mañana y se refiirió a los inicios de sus hijas en el espectáculo (Bondi Live)

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La exposición mediática temprana suele dejar huellas en las familias que la atraviesan. El vínculo entre la fama y la vida privada genera tensiones que no siempre se resuelven con el paso del tiempo, y la historia de Wanda Nara es un ejemplo de ese cruce entre el espectáculo y la intimidad familiar, donde la barrera nunca está del todo clara.

En este panorama, Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, reflexionó sobre el comienzo de sus hijas en el espectáculo, cuando andaban por los cuatro años. Y reconstruyó el momento en que la mayor comenzó a ganar notoriedad pública por el supuesto affaire con Diego Maradona, aquel del boxer que mostró como prueba y que marcó su ingreso definitivo a la farándula.

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La entrevista tuvo lugar en El ejército de LAM en Bondi, donde Fefe Bongiorno y Santiago Riva Roy repasaron con Colosimo el origen mediático de sus hijas. Consultada sobre cómo surgió la idea de que ambas terminaran en los medios, la mujer atribuyó esa inclinación a su propia trayectoria: fue modelo publicitaria y estudió actuación, mientras que el padre se desempeñaba como dibujante y proyectista naval. El primer contacto con las cámaras llegó a través de un comercial, protagonizado por Zaira cuando tenía cuatro años. “Nunca pararon”, resumió sobre el camino que iniciaron desde entonces.

Nora y Wanda mantienen una relación cercana y sin quiebres

El relato avanzó hacia la etapa en que Wanda comenzó a aparecer en eventos vinculados a Maradona, antes de que mostrara el boxer. Fue en ese punto cuando Riva Roy indagó sobre el estado de ánimo de Colosimo frente a la exposición de su hija. “En ese momento, pánico”, respondió, y explicó que siempre fue una persona temerosa frente a lo desconocido.

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Colosimo ejemplificó la presión de esos días con el llamado de un productor que la alertó de lo que estaba por suceder: “Esta chica está loca, mirá lo que hizo, se está metiendo a armar una novela con Maradona, es una locura, se va a armar lío”, escuchó al otro lado del teléfono. Frente a ese planteo, recordó que su entonces marido, Andrés Nara, restaba importancia al asunto, mientras ella se mostraba en desacuerdo: “Yo no estaba de acuerdo, me asusté, lloré”.

La conversación también abordó las diferencias de personalidad entre las hermanas, un contraste que, según Colosimo, existió desde la infancia. Definió a Zaira como una niña tímida y callada, mientras describió a Wanda como “un cohete” desde temprana edad, rasgo que para la entrevistada explica en parte los caminos distintos que ambas tomaron dentro del mundo del espectáculo.

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Durante la emisión del programa de espectáculos LAM en América TV, el conductor Ángel de Brito y las panelistas debaten en el estudio sobre el paradero del trofeo obtenido por Wanda Nara en la competencia televisiva italiana. En el piso se comentan las pertenencias personales que quedaron en disputa y las declaraciones del entorno de la mediática respecto a Mauro Icardi.

Desde que está de angelita en LAM, Nora abrió aún más la intimidad de su familia. En este sentido, Colosimo no limitó sus apariciones en el programa a repasar la historia mediática de sus hijas: en una emisión reciente de LAM (América TV), la madre de Wanda Nara protagonizó un reclamo en vivo contra Mauro Icardi por los trofeos que la conductora ganó en el Bailando italiano. “Un pedido a la solidaridad. A ver si le devuelven a Wanda del Bailando de Italia, ya que lo mencionás. Dos veces ganó y el trofeo es más alto que yo”, lanzó durante el programa. Consultada por Ángel de Brito sobre quién tenía los premios, apuntó sin rodeos al futbolista: “Un trofeo es personal, y él no se lo devuelve”.

Los galardones corresponden a la participación de Nara en el Ballando con le stelle, la versión italiana del certamen emitida por la RAI, donde compitió en 2023 junto al bailarín Pasquale La Rocca y se consagró campeona el 23 de diciembre de ese año.

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