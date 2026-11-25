El video muestra el momento posterior al accidente de un dron de Prime Air, que impactó contra un garaje en Huntington Woods tras entregar un pedido de champú. La FAA abrió una investigación sobre el incidente (Video: Detroit Free Press)

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) abrió una investigación después de que un dron de Amazon chocó contra un garaje durante una entrega en Huntington Woods, Michigan.

El aparato, que acababa de dejar una botella de champú en el patio de un cliente, golpeó un cable de fibra óptica al despegar, perdió una hélice y terminó atrapado entre líneas eléctricas. No hubo heridos.

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El incidente ocurrió el viernes 20 de noviembre, cerca de las 16:30, hora local, en este suburbio de Detroit. El informe preliminar de la autoridad aeronáutica señala que la aeronave no tripulada impactó un cable de fibra, una vivienda con garaje y quedó enredada en el tendido eléctrico durante el despegue.

Ahora, la agencia deberá determinar ahora las causas del hecho y si corresponde adoptar medidas regulatorias.

Un dron de Amazon Prime Air quedó atrapado entre cables eléctricos tras impactar contra el techo de un garaje en Huntington Woods, Michigan

El MK30 entregó el paquete y perdió una hélice al iniciar el ascenso

El vehículo de Prime Air, el servicio de entregas aéreas de Amazon, dejó el pedido en el patio trasero de la vivienda de Jim Brennan. Según el testimonio del residente recogido por CNBC, el dron rozó un cable de fibra óptica cuando retomaba altura y una de sus hélices resultó dañada.

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Brennan había recibido una notificación que indicaba que el envío llegaría por aire y salió a observar el recorrido. En el video que registró, el aparato se balancea y se desplaza sin estabilidad antes de caer sobre el garaje de una propiedad vecina. El paquete, una botella de champú encargada por su esposa, sí había sido entregado.

El dueño del garaje, Logan Coomes, dijo a la cadena local WXYZ que el impacto desplazó algunas tejas y dejó una parte del techo expuesta. El dron quedó inmovilizado entre la estructura y los cables de electricidad, una situación que obligó a intervenir a técnicos de la empresa eléctrica.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recopila antecedentes para definir la apertura de una pesquisa formal (REUTERS/Jayla Whitfield-Anderson)

La FAA analiza el accidente y la NTSB reúne información

La FAA confirmó que investiga el accidente. Su informe preliminar no atribuye todavía el suceso a una causa concreta ni informa el estado final de la aeronave.

La revisión federal busca establecer cómo se produjo el contacto con la infraestructura residencial y si la operación cumplió con las condiciones aplicables al vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) conoce el caso y recopila datos, pero aún no decidió si abrirá una pesquisa propia.

Amazon indicó que retiró el dispositivo y que se puso en contacto con los residentes afectados. Jack Stelzner, portavoz de la compañía, afirmó que la seguridad es la prioridad de la empresa y que cada entrega que no se desarrolla según lo previsto es objeto de análisis.

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Para retirar el equipo, la distribuidora DTE Energy interrumpió temporalmente una línea de acometida. Un equipo de Amazon llegó poco después del impacto, aunque la recuperación del dron demandó cerca de tres horas, según los reportes locales.

La compañía ofreció colaborar con las reparaciones del techo y entregó tarjetas de regalo de USD 100 a Brennan y a algunos vecinos afectados.

Amazon prevé expandir las operaciones de Prime Air a casi 500 ciudades de Estados Unidos hacia finales de 2026 (REUTERS/Toby Shepheard/File Photo)

El accidente ocurre durante la expansión de las entregas aéreas de Amazon

El modelo involucrado es el MK30, una aeronave de reparto capaz de transportar pedidos de hasta 2,3 kilogramos. Amazon sostiene que el sistema utiliza cámaras, sensores y mecanismos de navegación redundantes para detectar obstáculos y realizar los vuelos autónomos.

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El caso se produjo mientras la empresa busca que Prime Air opere en casi 500 ciudades y localidades de Estados Unidos antes de que concluya 2026.

Amazon afirma que el servicio efectúa cerca de 6.000 entregas diarias y que acumuló cientos de miles de paquetes distribuidos este año. Esos objetivos de expansión y los antecedentes del programa fueron informados por Arstechnica.

La operación de los drones de reparto cuenta con certificación Parte 135 de la FAA, pero el programa ha afrontado retrasos regulatorios, dificultades técnicas y cuestionamientos de comunidades cercanas a sus zonas de prueba.

En octubre de 2025, dos unidades MK30 chocaron contra una grúa de construcción en Arizona y los vuelos se suspendieron de forma temporal; un mes más tarde, otro dron derribó un cable de internet en Waco, Texas. Las investigaciones sobre esos episodios también quedaron en manos de autoridades federales.

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