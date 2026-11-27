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Entre el 5 y el 8 de diciembre, una camioneta saldrá desde Buenos Aires rumbo al norte con alimentos, ropa, juguetes y productos de higiene destinados a niños de Chaco. Será el regreso de una campaña que había quedado en pausa durante años y que ahora busca reunir aportes particulares y de empresas para sostener el viaje.

Detrás de esa iniciativa está Carolina Duer, boxeadora y campeona mundial, que volverá a la provincia después de haber realizado visitas solidarias entre 2010 y 2015. “Voy yo personalmente”, remarcó en Infobae Al Amanecer al explicar que quiere entregar las donaciones en mano, compartir las actividades y comprobar el destino de cada aporte.

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La deportista había interrumpido los viajes cuando quedó embarazada de su hijo Elías y, más tarde, se instaló en Estados Unidos. De regreso en la Argentina, resolvió retomar una tarea que, según recordó, había sostenido durante “cinco años seguidos” junto a personas y organizaciones que colaboraban en el territorio.

Para esta nueva salida, Duer convocó a donar ropa en buenas condiciones, alimentos, juguetes, cepillos de dientes y pasta dental. La idea es llevar lo que entre en su camioneta y enviar por encomienda el resto. “Todo lo que no entre” tendrá otra vía para llegar, explicó al describir la logística prevista.

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Carolina Duer viajará a Chaco entre el 5 y el 8 de diciembre para entregar donaciones a niños de distintas comunidades (Captura de video)

Los primeros mensajes ya comenzaron a llegarle a través de Instagram, en la cuenta @barbiedeacero. Algunas personas se ofrecieron a acercar elementos de manera directa y otras plantearon la posibilidad de colaborar mediante contactos en común. “Escríbanme por Instagram”, pidió la boxeadora durante la entrevista.

La campaña, sin embargo, no empezó ahora. El origen de los viajes se remonta a su primer título mundial, cuando Omar Viviani, entonces presidente del Sindicato de Taxis, le ofreció un obsequio por la consagración. Duer eligió “dos pasajes para viajar a Chaco” y puso en marcha un recorrido que combinó deporte, solidaridad y vínculos construidos fuera del ring.

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Un título mundial abrió el camino hacia una ONG chaqueña

El destino de esos pasajes era una actividad junto a la ONG Mis Amores, que asistía a chicos de la provincia. Duer había conocido a su presidenta, Mónica Cardozo, por intermedio del excampeón mundial Sergio Víctor Palma. “Llevar donaciones y colaborar” era el propósito que, según contó, llevó a aquella primera experiencia.

Viviani y otros colaboradores ayudaron entonces a reunir un camión con alimentos, medicamentos, juguetes y ropa. Con esa carga, la boxeadora llegó a las comunidades que acompañaba la organización. “Un camión cargado” fue la dimensión de una ayuda que, con los años, derivó en nuevas visitas y actividades para chicos.

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Cuando Mis Amores se disolvió, Duer conversó con Cardozo para sostener el contacto y continuar dentro de sus posibilidades. “Vamos a hacer nosotros lo que podamos cuando podamos”, recordó sobre aquella charla, una frase que hoy vuelve a marcar el criterio con el que prepara el regreso a Chaco.

En esta oportunidad, además de las donaciones que logre reunir, apartó dinero propio para comprar lo que falte antes de partir. Hasta ahora no solía difundir esas acciones, pero decidió hacerlo porque necesita ampliar la red de apoyo. “Necesito más respaldo”, señaló al explicar por qué abrió la convocatoria.

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El origen de las campañas solidarias surgió tras el primer título mundial de la boxeadora junto a la ONG Mis Amores Diego Barbatto

La convocatoria suma aportes propios y gestiones locales

La boxeadora también mencionó una promesa de colaboración del intendente de Campo Largo, aunque no precisó de qué manera ni en qué fecha se hará efectiva. Mientras avanza con los preparativos, su intención es repetir el esquema de las visitas anteriores: entregar materiales, proponer actividades y pasar tiempo con los chicos. “Jugar con los chicos” forma parte de esa idea, contó.

Entre los recuerdos de esos años hay una experiencia que Duer suele destacar: el viaje de 60 niños a Buenos Aires. El grupo recorrió la ciudad y compartió una comida en Rodizio. “Sesenta niños” llegaron entonces a la capital en una jornada que la deportista evocó como una de las más significativas de aquellas recorridas.

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La organización del nuevo viaje requiere recursos, traslados y una red de personas que acerque los insumos antes de diciembre. Por eso, Duer volvió a convocar a particulares y empresas que puedan aportar. “Alimentos, ropa, juguetes y productos de higiene” integran la lista de necesidades que difundió.

Carrera construida con un equipo reducido

Durante la entrevista, la campeona mundial vinculó esa autonomía con el modo en que llevó adelante su carrera profesional. Ganó su primer título a los 31 años y, tras convertirse en madre, obtuvo otro campeonato a los 36. Luego volvió a pelear cuando su hijo tenía seis meses y un año después conquistó su tercer título mundial. “Volví a pelear”, resumió sobre ese tramo de su trayectoria.

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Gran parte de ese camino, relató, fue financiado junto con su entrenador Zacarías y su asistente Marisol. El equipo armaba eventos, buscaba patrocinadores y gestionaba transmisiones para las peleas. “Éramos tres”, dijo Duer al describir una estructura que, a su entender, debía cubrir tareas para las que harían falta diez personas.

Esa experiencia también la llevó a cuestionar el papel de los promotores en el boxeo argentino. Según explicó, durante años un canal concentró las transmisiones y los púgiles necesitaban acuerdos con promotores para acceder a determinadas peleas. “Una parte reducida de las bolsas” es lo que, afirmó, termina recibiendo buena parte de los boxeadores.

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La deportista advirtió, además, sobre el costo de viajar y prepararse para un combate que finalmente puede no concretarse. Esa incertidumbre, sostuvo, pesa sobre quienes no cuentan con una estructura propia. “Viajar, prepararse y no pelear” sintetiza un riesgo económico que señaló durante la charla.

El boxeo femenino y los prejuicios que atravesó su generación

Al repasar el crecimiento de la disciplina entre mujeres, Duer mencionó a Jessica Bopp, Marcela Acuña, Érica Farías y Jessica Marcos. Consideró que esa generación consiguió mejores bolsas, condiciones y espacios, aunque todavía identificó barreras en un ambiente históricamente dominado por hombres. “Faltan avances”, sostuvo.

Los prejuicios, contó, también estuvieron presentes en su entorno familiar. Su padre dejó de hablarle durante un año cuando decidió dedicarse al boxeo. Hasta entonces, trabajaba en Infraganti, el restaurante que había abierto con él en 2001. “No me habló durante un año”, recordó sobre aquella reacción.

Su llegada al deporte fue casi casual: acompañó a una compañera de trabajo por varios gimnasios y, en la Federación Argentina de Boxeo, conoció a Zacarías, el entrenador que la acompañó durante toda su carrera.

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