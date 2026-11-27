El ministro de Economía respondió a preguntas desperiodistas durante un congreso celebrado en Corrientes

Guardar

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves en la ciudad de Corrientes que “el dólar se mueve, el dólar flota” y rechazó que la reciente volatilidad cambiaria represente una señal de alarma para el Gobierno. Lo hizo al cierre del 13° Congreso de Economía Regional, organizado por la Fundación Club de la Libertad, en una jornada en la que el dólar oficial bajó $ 5 y el blue quedó sin cambios.

“No, de ninguna manera”, respondió Caputo ante la consulta sobre si le preocupaba la cotización. “El dólar se mueve, el dólar flota, se mueve muy tranquilamente, sin sobresaltos”, afirmó. El ministro vinculó los movimientos de los últimos días con un escenario internacional adverso para los activos y monedas emergentes.

PUBLICIDAD

“Fijate que en la última semana hubo un cimbronazo mundial en prácticamente todos los activos. En esas circunstancias se revalorizó el dólar contra la mayoría de las monedas emergentes y la moneda argentina, el peso, se comportó como una más, como el promedio del resto de las monedas”, sostuvo ante periodistas después de su disertación.

La declaración llegó luego de un mes de subas en las distintas cotizaciones, con avances superiores a los que experimentó en los últimos meses. En la rueda del jueves 26 de noviembre, con actividad reducida por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, el dólar oficial del Banco Nación terminó a $ 1.575 para la compra y $ 1.625 para la venta. El mayorista cerró en $ 1.601,50; el MEP, en $ 1.662,96; y el contado con liquidación, en $ 1.834,47. El blue se mantuvo en $ 1.690 para la compra y $ 1.710 para la venta.

PUBLICIDAD

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que el comportamiento del peso frente a ese shock se explica, según su mirada, por el programa oficial. “Si ese mismo shock agarra una macroeconomía desordenada como hubo en Argentina, hubiera sido uno de esos problemas que vimos por tanto tiempo. Hoy no lo tenemos justamente por la robustez del programa económico”, afirmó.

El dólar oficial cerró a 1.625 pesos para la venta en el Banco Nación y el dólar blue cotizó a 1.710 pesos. (Bloomberg)

Caputo viajó a Corrientes para encabezar el cierre del encuentro, que se realizó en el salón Espacio Andes entre las 8:30 y las 20. Su exposición, cerca de las 18:30, ocupó el lugar que originalmente iba a tener el presidente Javier Milei, quien canceló su participación por compromisos de agenda oficial en Paraguay.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, el ministro presentó al Gobierno como impulsor de un modelo con mayor presencia provincial. “Este es un proyecto esencialmente federal”, dijo. Luego agregó que el cambio de orientación “dejó de ser centrista” y que apunta “mucho más a las provincias”. “Estamos muy orgullosos de poder aportarle a las provincias lo que las provincias realmente se merecen”, expresó.

En ese marco, anticipó la posibilidad de una inversión de gran escala en Corrientes, aunque evitó brindar detalles. “Estamos esperando una inversión grande que entre como proyecto RIGI o tal vez Super RIGI en Corrientes”, señaló, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “Yo creo que va a ser una cosa muy importante para la provincia”, añadió, sin identificar la actividad económica involucrada ni los plazos de un eventual anuncio.

PUBLICIDAD

Sobre las transferencias a las jurisdicciones, Caputo afirmó que la coparticipación “está subiendo”, entre otros factores, por la recaudación del impuesto a las Ganancias. Según planteó, la baja de tributos nacionales permitirá que “se pague cada vez más este impuesto que sí es coparticipable”. También aseguró que los gobernadores están “muy contentos con el nivel” de recaudación y señaló que el desafío pendiente es lograr “mayor formalidad y mayor crecimiento”.

El ministro incluyó entre las medidas para las provincias un esquema para eliminar el impuesto a los Sellos. Explicó que el Ejecutivo busca convencer a las jurisdicciones de adherir y ofrecería una compensación. “Nosotros las compensamos por la mitad de lo que sería ese ingreso que ahora no van a tener con tal de que lo eliminen”, indicó. Para Caputo, se trata de una herramienta para bajar costos y mejorar la competitividad empresaria.

PUBLICIDAD

Caputo afirmó que la primera etapa de las concesiones viales, por 9.000 kilómetros, está casi concluida y que las etapas dos y tres comenzaron obras a fines de octubre. (cvsa.com.ar)

También se refirió a las concesiones viales y a los proyectos de transporte. “Ya se han licitado los 9.000; la etapa uno ya está prácticamente terminada”, sostuvo sobre la red vial. Afirmó además que las etapas dos y tres comenzaron a construirse y que algunas obras ya son visibles. “Va a haber un cambio en infraestructura en Argentina enorme en los próximos dos años”, aseguró, al mencionar los trenes, Belgrano Cargas y otras iniciativas.

Sobre la ley de cabotaje, Caputo dijo que avanza “extraordinario” y la consideró relevante para Corrientes por su impacto en los costos logísticos. De acuerdo con sus cifras, la norma supondría una baja del 29 % en el flete vinculado al embarque a puerto y del 22 % en los viajes de ida o regreso a Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Consultado por versiones que lo ubican fuera del Gobierno, respondió que se trata de una operación y defendió su vínculo con Milei. “No puede haber habido una mejor relación y no puede haber una mejor relación entre un presidente y un ministro de Economía”, afirmó. A la vez, consideró que los funcionarios son reemplazables, pero definió al Presidente como quien garantiza el rumbo. “Argentina es un país que no se puede desviar del camino”, concluyó.