GTA 6 incluye códigos secretos que permiten conseguir dinero, modificar el clima y activar ventajas durante las partidas. (Rockstar)

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GTA 6 recupera los códigos secretos que permiten conseguir dinero, modificar el clima, obtener ventajas durante los enfrentamientos y generar vehículos. Sin embargo, Rockstar Games introdujo una condición que cambia la forma de utilizarlos: todos los trucos permanecen bloqueados hasta completar las 91 misiones de la historia principal. Solo después de llegar a los créditos finales se habilita la sección correspondiente en el menú del videojuego.

La guía reúne 61 trucos para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque no todos tienen combinaciones descubiertas. Por ahora, existen códigos disponibles para conseguir 250.000 dólares, activar munición infinita, modificar el nivel de búsqueda policial y generar algunos vehículos, entre otras ventajas.

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Los trucos de GTA 6 permanecen bloqueados hasta completar las 91 misiones de la historia principal. (Rockstar)

Cómo activar los trucos de GTA 6 en PS5 y Xbox

Los códigos se introducen mediante el teléfono del personaje, pero no es necesario marcar números. A diferencia de GTA 5, las combinaciones utilizan los botones direccionales del control.

El procedimiento es el mismo en ambas consolas, aunque cambian los botones que deben mantenerse presionados:

PlayStation 5: presionar arriba en el pad direccional para abrir el teléfono. Después, mantener L1, pulsar R1 e introducir la secuencia del truco.

Xbox Series X|S: presionar arriba para abrir el teléfono. Luego, mantener LB, pulsar RB e introducir la combinación correspondiente.

Las secuencias son idénticas en las dos plataformas. Es importante respetar el orden de las direcciones, porque una pulsación equivocada puede impedir que el código funcione.

Los jugadores pueden introducir las combinaciones desde el teléfono de Jason o Lucía utilizando los botones del mando.

Lista de códigos disponibles para GTA 6

Estos son los trucos cuyas combinaciones ya fueron identificadas. Todos requieren haber terminado las 91 misiones principales y, en algunos casos, completar desafíos adicionales.

Dinero y ventajas para los personajes

Conseguir 250.000 dólares: arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha. Se desbloquea al terminar la historia.

Concentración ilimitada: abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, derecha. Permite utilizar esta habilidad sin que se agote. Se desbloquea al completar la historia.

Aumentar el nivel de búsqueda: izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, abajo, arriba. Requiere perder un nivel de búsqueda de tres estrellas 25 veces.

Reducir el nivel de búsqueda: izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, derecha, arriba. Para desbloquearlo es necesario perder un nivel de búsqueda de tres estrellas 50 veces.

Chaleco antibalas: abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo. Se obtiene después de completar 100 entrenamientos.

Algunos códigos permiten activar munición infinita, evitar recargas y aumentar la fuerza de los ataques durante los enfrentamientos. (Rockstar)

Combate y munición

Munición máxima: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, izquierda. Requiere conseguir 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro.

Munición infinita: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo. Se desbloquea con 25 medallas de plata o superiores.

Sin recargar: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba. Exige conseguir 25 medallas de oro en los campos de tiro.

Fuerza de ataque: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, abajo. Hace que los disparos y golpes lancen a los objetivos por los aires. Se desbloquea al terminar la historia.

Balones explosivos: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, derecha. Requiere golpear a 20 enemigos con daño explosivo.

Impactos con vehículos: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, abajo. Se desbloquea al eliminar a 25 enemigos utilizando un vehículo.

GTA 6 también incorpora trucos para generar vehículos especiales y modificar diferentes condiciones del mundo abierto.

Vehículos y cambios en el entorno

Maibatsu Boomazoom: izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda. Requiere completar cinco desafíos de compras.

MTL Pumper: izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, arriba. Se desbloquea al descubrirlo en el menú Progreso.

HVY Bulldozer: izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, abajo. También requiere descubrirlo en el menú Progreso.

Cambiar el clima: abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba, derecha. Se habilita al completar la historia.

Filtros visuales

Cataclismo: abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Se desbloquea al descubrir el vehículo Vamos de Martha en el menú Progreso.

Casa de muñecas: abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha. Requiere pasar ocho horas con el compañero.

Gloria desvaída: abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, izquierda, derecha. Se obtiene después de atracar 50 tiendas con el compañero.

Activar los códigos secretos tiene consecuencias: deshabilita los trofeos y logros e impide guardar la partida.

Qué ocurre al utilizar los trucos en GTA 6

Hay una advertencia antes de activar cualquiera de estos códigos: utilizar trucos desactiva los trofeos y logros, además de impedir guardar la partida. Por eso, conviene guardar el progreso antes de introducir una combinación.

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Los códigos están disponibles únicamente en el modo historia. Por ahora, tampoco se conocen versiones para PC ni números telefónicos para activar los trucos. La lista podría ampliarse cuando se descubran las combinaciones que todavía permanecen ocultas.