Las decisiones regulatorias responden a un memorando de seguridad nacional y a órdenes ejecutivas firmadas por la administración de Donald Trump. (Imagen de cortesía)

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El régimen de Cuba aprobó 40 nuevos negocios con un capital estimado de USD 2,000 millones, una decisión que forma parte de un paquete de 176 reformas orientadas a ampliar la participación privada, incorporar mecanismos de mercado y captar inversión extranjera en medio de la crisis económica de la isla.

El anuncio tuvo lugar este jueves durante la 42.ª Feria Internacional de La Habana (Fihav), la principal cita comercial del país. Seis de los proyectos aprobados contemplan la participación de cubanos residentes en el exterior, según informó el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva.

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La nueva cartera de proyectos incluye iniciativas en comercio, petróleo y combustibles, turismo, minería, así como en el sector bancario y financiero. Las autoridades no precisaron cuáles son las empresas involucradas, qué montos corresponden a cada actividad ni en qué etapa se encuentran los acuerdos.

Las 176 reformas económicas que acompañan los nuevos proyectos

Durante la presentación de la Cartera de Oportunidades de Negocios en Cuba, Pérez-Oliva sostuvo que el capital extranjero ocupa un lugar central dentro de las modificaciones económicas que impulsa el régimen.

Múltiples fajos de billetes de pesos cubanos de diversas denominaciones cubren una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario afirmó que el país busca incorporar herramientas de mercado sin abandonar el esquema de planificación estatal. “Sin renunciar a la planificación, pero reconociendo el papel del mercado en este proceso”, señaló durante su intervención, según la agencia de noticias EFE.

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Las 176 reformas forman parte de la estrategia con la que el régimen cubano busca reordenar la actividad económica y generar recursos en un contexto marcado por la falta de divisas, las dificultades de abastecimiento, los apagones y la contracción de sectores como el turismo y la industria.

La aprobación de 40 nuevos negocios por USD 2,000 millones representa uno de los principales anuncios de la Fihav, que reunió a diplomáticos acreditados en la isla y representantes de compañías extranjeras interesadas en evaluar oportunidades de inversión.

Varias personas compran en una tienda de comestibles privada en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre de 2023. En los últimos meses, en toda la isla han surgido decenas de negocios bautizados como “mipymes”, que ofrecen verdaderos tesoros, aunque a precios elevados para la mayoría de la población. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Seis negocios incorporan capital de cubanos residentes fuera de la isla

La inclusión de empresarios de la diáspora cubana constituye uno de los rasgos de la nueva ronda de proyectos. Del total anunciado, seis negocios vinculados a cubanos residentes en el exterior, aunque Pérez-Oliva no identificó a los inversores, sus países de residencia, las actividades previstas ni los montos comprometidos.

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La apertura a esos capitales aparece como una de las alternativas del régimen para ampliar las fuentes de financiamiento. Se estima que cerca de 3 millones de cubanos viven fuera de la isla, una comunidad que mantiene vínculos económicos con el país a través de remesas, envíos de bienes y emprendimientos de familiares.

Tras la presentación, el ministro indicó a la prensa internacional que la inversión de los cubanos radicados fuera del país avanza “muy activamente”. Atribuyó ese comportamiento a las reformas aprobadas y consideró que las medidas ya comenzaron a reflejarse en la autorización de nuevos proyectos.

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Pérez-Oliva también afirmó que las autoridades analizan una nueva ley de inversión extranjera. Según explicó, la norma prevé reconocer una mayor participación de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo económico y social de la isla, además de ofrecerles más facilidades para concretar negocios.

Imagen de archivo de pasajeros llegando al aeropuerto internacional José Martí en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

El régimen busca inversiones pese a las presiones sobre empresas extranjeras

El funcionario reconoció que el escenario para atraer capital internacional presenta obstáculos. En ese sentido, mencionó las sanciones y presiones de Estados Unidos sobre compañías extranjeras con operaciones o intereses en Cuba.

Pérez-Oliva describió un panorama marcado por “la amenaza, la incertidumbre, el chantaje y las presiones que se generan sobre las empresas extranjeras” que evalúan invertir en la isla. Pese a ello, sostuvo que Cuba continúa abierta a capitales de todo el mundo.

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La postura fue expuesta mientras el régimen elabora su plan económico para 2027. De acuerdo con el ministro, el objetivo consiste en utilizar con mayor eficiencia las capacidades productivas disponibles y los recursos del país.

La dependencia de inversión externa ha ganado peso ante las limitaciones financieras de la economía cubana. El turismo, la minería, la energía y la producción de alimentos figuran entre los ámbitos en los que las autoridades suelen buscar socios internacionales, aunque los anuncios no siempre se traducen en desembolsos efectivos ni en la ejecución de los proyectos en los plazos previstos.

Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La Fihav sumó actividades virtuales ante la crisis energética

La 42 edición de la Feria Internacional de La Habana concluyó este jueves con una agenda que combinó actividades presenciales y virtuales. La organización incorporó tres jornadas en línea debido a la situación económica y energética que atraviesa el país.

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La presentación de la nueva Cartera de Oportunidades de Negocios y un foro de inversiones concentraron las principales actividades presenciales. En esos encuentros participaron representantes del cuerpo diplomático y delegados de compañías extranjeras.

EFE informó que los anuncios de inversión se produjeron en un momento en que el régimen intenta ampliar las vías de financiamiento externo y dar señales de apertura económica, sin modificar el predominio estatal sobre los sectores considerados estratégicos.