Desde una mansión hasta un castillo de 196 años: el imperio inmobiliario de Mark Zuckerberg, CEO de Meta

Mark Zuckerberg adquirió en agosto una finca de 440 acres con castillo en el condado de Waterford, Irlanda, por 51,17 millones de euros. (Reuters)

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Con una fortuna estimada en 211.000 millones de dólares, Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo y posee un extenso portafolio inmobiliario que se extiende por Estados Unidos, Irlanda y otros destinos de lujo. Su adquisición más reciente, concretada en agosto, es una propiedad de 440 acres en el condado de Waterford, Irlanda, que incluye un castillo de 196 años de antigüedad. La operación, según trascendió, le costó 51,17 millones de euros, unos 57,1 millones de dólares.

El tesoro de Zuckerberg en Florida

La adquisición de mayor valor del cofundador de Meta no fue la irlandesa, sino una realizada a principios de este año en Florida. El ejecutivo y su esposa, la doctora Priscilla Chan, compraron una mansión de lujo en Indian Creek Island, cerca de la vivienda que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, construye en la misma zona.

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Según registros citados por el Miami Herald, Zuckerberg pagó 170 millones de dólares por la propiedad frente al mar, que cuenta con nueve dormitorios y 11 baños completos. Los registros de propiedad del condado de Miami-Dade identifican al titular como un fideicomiso inmobiliario.

La mansión de Zuckerberg en Indian Creek Island, Florida, cuenta con nueve dormitorios, 11 baños completos y costó 170 millones de dólares. (1 OAK Studios/REUTERS)

Indian Creek Island es una isla artificial de 300 acres ubicada cerca de Miami y Miami Beach, con apenas 41 lotes y unos 84 residentes, de acuerdo con The Wall Street Journal. Los precios allí arrancan en torno a los 60 millones de dólares, y un lote baldío de tamaño similar al adquirido por Zuckerberg se vendió por 105 millones de dólares en 2025.

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Mitchell Duchon, agente inmobiliario de Corcoran Group especializado en propiedades frente al mar en Miami Beach, explicó que la propiedad de Zuckerberg lo ubica en el sector más codiciado de la isla.

En el lado oeste, donde se encuentra su residencia, los lotes rondan los 80.000 pies cuadrados, frente a los 50.000 pies cuadrados del lado este. Según el agente, esa ubicación ofrece mejor acceso a las aguas abiertas de la bahía de Biscayne y vistas más amplias con atardeceres destacados. “Ese lado de la isla es percibido como el más atractivo”, señaló Duchon.

Zuckerberg reúne 11 propiedades en el vecindario de Crescent Park, en Palo Alto, California. (Reuters)

Un portafolio que incluye rancho, lago y capital federal

La base de operaciones de Zuckerberg sigue siendo Palo Alto, California, donde posee 11 propiedades en el vecindario de Crescent Park, según The New York Times. Durante más de una década, invirtió 110 millones de dólares en la compra de terrenos adyacentes, lo que en ocasiones generó quejas de vecinos.

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En la isla de Kauai, en Hawái, Zuckerberg es dueño de una propiedad de 300 millones de dólares conocida como Koʻolau Ranch, que abarca unos 1.400 acres. El año pasado sumó cerca de 1.000 acres adicionales al complejo, según Architectural Digest, con lo que su superficie total en Kauai superó las 2.300 acres.

Se trata de una de sus propiedades más reservadas: casi todas las personas que acceden al predio, incluidos trabajadores y constructores, deben firmar acuerdos de confidencialidad, de acuerdo con Wired. El rancho incluiría un refugio subterráneo de 5.000 pies cuadrados con fuente de energía propia.

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En Washington, Zuckerberg compró una mansión de 23 millones de dólares en el vecindario Woodland-Normanstone. (Reuters)

En la zona del lago Tahoe, entre Nevada y California, Zuckerberg construyó un complejo propio a partir de la compra de dos fincas contiguas en Tahoe City, conocidas como Carousel Estate y Brushwood Estate, por un total de 59 millones de dólares: 22 millones y 37 millones de dólares, respectivamente. Brushwood Estate data de principios del siglo XX y tuvo solo dos propietarios anteriores, según SFGate.

Cuenta con seis dormitorios, cinco baños completos y una casa de huéspedes de 2.293 pies cuadrados. El lago Tahoe se consolidó como destino de retiro para multimillonarios, entre ellos el cofundador de Google Sergey Brin y el excandidato presidencial Tom Steyer.

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A medida que Meta y su director ejecutivo intensificaron su vínculo con los responsables políticos en Washington durante la administración Trump, Zuckerberg adquirió una mansión de 23 millones de dólares en el exclusivo vecindario Woodland-Normanstone de la capital estadounidense, según Politico. La propiedad, de 15.000 pies cuadrados, combina muros de ladrillo y piedra caliza con pasillos acristalados.