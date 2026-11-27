Para enero de 2027, Aerolíneas Argentinas prevé ofrecer más de 1,5 millones de asientos, un 13% más que en el mismo mes de 2026

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En el marco del Black Friday, Aerolíneas Argentinas lanzó “Aerolíneas Friday”, una acción comercial que ofrece un 10% de descuento en pasajes para destinos nacionales e internacionales. La promoción incluye vuelos dentro del país y rutas hacia Brasil, el Caribe, otros puntos de Sudamérica y Europa, con el objetivo de ofrecer alternativas para quienes comienzan a organizar sus viajes para el próximo año.

Los pasajes adquiridos bajo esta promoción permitirán viajar a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2027. Para los trayectos nacionales, además, la compañía habilitó la posibilidad de financiar la compra en hasta 18 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas.

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La propuesta combina así una rebaja sobre el precio de los tickets con alternativas de financiación para los desplazamientos dentro de Argentina. De esta manera, los pasajeros podrán anticipar la compra de sus vacaciones o planificar escapadas durante los primeros meses del próximo año, con la posibilidad de distribuir el costo en pagos mensuales.

La acción también contempla un beneficio para quienes elijan viajar en Economy+, con una rebaja del 30% en esa categoría para vuelos hasta el 31 de diciembre de 2026. La oferta alcanza a las rutas que conectan Buenos Aires con Miami, Cancún, Punta Cana, Madrid y Roma.

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La campaña también permite financiar vuelos dentro de Argentina en hasta 18 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. REUTERS/Agustín Marcarian

Cabe recordar que Economy+ es una nueva categoría intermedia que sumó la aerolínea de bandera para sus vuelos internacionales. Esta incorpora una serie de prestaciones adicionales respecto a la clase económica estándar. Entre ellas, se incluye un mayor espacio entre filas, embarque prioritario y un servicio a bordo con características diferenciadas. El equipamiento contempla un amenity kit, manta, almohada y apoyacabezas.

La alternativa apunta a los pasajeros que buscan contar con algunas comodidades adicionales durante el vuelo sin acceder a una categoría superior. La reducción anunciada para esta modalidad se suma al descuento general de la campaña, aunque corresponde a una promoción específica, con un período de viaje diferente al establecido para el resto de los pasajes.

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Más vuelos al Caribe durante 2027

En paralelo, Aerolíneas Argentinas anunció que extenderá su operación a Curazao durante todo 2027. La ruta comenzará a funcionar el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires: dos vuelos directos y otros dos que combinarán el destino con Aruba.

El esquema, que inicialmente había sido previsto para la temporada de verano, se mantendrá a partir de abril y hasta diciembre. De esta forma, la isla continuará integrada a la programación internacional de la empresa durante el resto del año y no quedará limitada a los meses de mayor movimiento turístico.

La decisión amplía las alternativas para quienes buscan viajar al Caribe fuera de la temporada estival y permite sostener una conexión regular entre Buenos Aires y ese destino. La operación contempla tanto servicios sin escalas como otros que incluyen una parada en Aruba, lo que permite combinar las conexiones entre ambas islas.

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Aerolíneas Argentinas operará vuelos a Curazao durante todo 2027, con cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La ampliación de los servicios a Curazao se suma a la incorporación de Cartagena de Indias, otro de los destinos anunciados para 2027, que tendrá cinco frecuencias semanales desde Buenos Aires. Los vuelos a esa ciudad colombiana comenzarán el 1 de enero, un día antes del inicio de las operaciones hacia Curazao.

De esta manera, la oferta internacional de playa de la aerolínea incluirá durante el próximo año conexiones con Curazao, Aruba, Punta Cana y Cancún, además de una amplia programación de vuelos hacia los principales destinos turísticos de Brasil.

El refuerzo de las rutas regionales formará parte de la programación de verano de la compañía. Para enero de 2027, Aerolíneas Argentinas prevé ofrecer más de 1,5 millones de asientos, un 13% más que en el mismo mes de 2026. El incremento estará acompañado por una mayor disponibilidad de servicios tanto en el mercado doméstico como en las conexiones internacionales.

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