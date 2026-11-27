El subcomisionado confirmó que dos de los capturados estarían relacionados con el Clan del Golfo de Colombia. (Foto: Policía Nacional)

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Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron a tres hombres presuntamente vinculados al narcotráfico durante una operación ejecutada en los departamentos de Atlántida y Colón, en el litoral atlántico del país. Dos de los detenidos tendrían nexos con el Clan del Golfo de Colombia, mientras que el tercero enfrenta un proceso de extradición por tráfico de drogas.

Los tres sospechosos fueron trasladados este jueves a Tegucigalpa bajo estrictas medidas de seguridad, luego de concluir las diligencias iniciales en la zona norte. En la capital serán puestos a disposición de los tribunales competentes para continuar con los procedimientos judiciales.

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El director de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), subcomisionado Robin Funes, confirmó que dos de los capturados estarían relacionados con una estructura criminal colombiana y con un hondureño extraditado a Estados Unidos en 2024.

«Efectivamente, estas personas están vinculadas con el extraditable Mejía Cubías, el cual fue extraditado a Estados Unidos en el año 2024. Este extraditado también tiene relación con el Clan del Golfo de Colombia», explicó el funcionario.

Según las autoridades, los dos sospechosos tendrían vínculos con el hondureño extraditado a Estados Unidos en 2024. (Foto: Policía Nacional)

La conexión con Mejía Cubías forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades para establecer los vínculos de los detenidos con la organización criminal y determinar el alcance de sus operaciones.

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Funes aclaró que los sospechosos estarían relacionados con el Clan del Golfo colombiano, una organización distinta del Cártel del Golfo de México, pese a la similitud de sus nombres.

«Tenemos el Cártel del Golfo que es de México, pero estos están relacionados con el Clan del Golfo de Colombia, donde la Policía Nacional ha desarticulado esta estructura criminal que tiene conexiones con Colombia, Centroamérica y Estados Unidos», puntualizó.

Las declaraciones del director antidrogas apuntan a una red con presuntos vínculos internacionales, cuya actividad es objeto de investigaciones por parte de los equipos de inteligencia policial.

El funcionario no detalló qué funciones desempeñaban los dos capturados dentro de la estructura, ni ofreció información sobre posibles rutas de transporte de drogas o cargamentos relacionados con el caso.

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Las investigaciones apuntan a una estructura criminal con conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. (Foto: Policía Nacional)

Sin embargo, confirmó que las investigaciones continúan y que las autoridades tienen identificados a otros presuntos integrantes de la organización.

«Estamos trabajando en las investigaciones. Tenemos ya identificada casi a toda la estructura. En los siguientes días vamos a tener resultados también contundentes en contra de esta estructura criminal», aseguró Funes.

Un tercer detenido enfrenta proceso de extradición

Además de los dos hombres señalados por sus presuntos nexos con el Clan del Golfo, la operación permitió capturar a un tercer sospechoso que enfrenta un proceso de extradición por tráfico de drogas.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre su identidad, el país que habría solicitado su entrega ni los cargos específicos que sustentan el requerimiento. Tampoco precisaron si este detenido mantenía alguna relación con los otros dos capturados.

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Los detenidos son investigados por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y una estructura criminal internacional. (Foto: Policía Nacional)

Los tres hombres fueron ingresados a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa y posteriormente serían remitidos a los juzgados con competencia en criminalidad organizada.

La comparecencia ante un juez permitirá continuar el procedimiento legal correspondiente y conocer las medidas que se adoptarán en cada caso.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes de la estructura. Funes adelantó que se esperan nuevos resultados operativos en los próximos días.

Las capturas en Atlántida y Colón se suman a las acciones de las autoridades hondureñas contra redes de narcotráfico que, según las investigaciones, mantienen conexiones con organizaciones criminales extranjeras.

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