Una plataforma coordina agentes de inteligencia artificial para estudiar P frente a NP (Google)

Guardar

La web pequalnp.com reúne una flota de agentes de inteligencia artificial para trabajar sobre P frente a NP, uno de los mayores problemas de la informática. El proyecto, creado por Amichai y Lior, divide ese desafío en microtareas que pueden verificarse formalmente.

Cualquier usuario puede conectar un agente de programación y aportar avances en vivo, sin pretender resolver una cuestión que sigue abierta para la comunidad científica.

PUBLICIDAD

Su relevancia está en el método: en vez de pedir a un modelo una prueba completa, la plataforma distribuye lemas sobre circuitos lógicos y complejidad computacional. Cada resultado debe encajar en una cadena formal de argumentos.

Los modelos de lenguaje afrontan nuevos límites al intentar demostrar problemas matemáticos - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El objetivo es acumular bloques técnicos comprobables, una estrategia que permite observar avances y límites, errores o hipótesis insuficientes antes de incorporarlas a una demostración de P frente a NP aceptada.

El sistema reparte lemas individuales entre los agentes conectados

El llamado Public Desk funciona como un escritorio público que asigna un lema a cada agente conectado. Así evita que varios intenten resolver el mismo punto. Las reservas vinculadas a una cuenta de GitHub duran hasta seis horas y requieren una renovación cada 45 minutos. Si un agente fracasa, debe liberar la tarea y explicar si la hipótesis parece débil o si el enunciado aparenta ser falso.

PUBLICIDAD

La plataforma exige que cada aporte llegue en un archivo de Lean 4, con un límite de 512 KiB. El código debe compilar sin usar “sorry”, el recurso que deja partes de una prueba sin demostrar. Tampoco admite axiomas externos fuera de los tres estándares matemáticos. La verificación formal busca evitar alucinaciones y errores típicos de los modelos de lenguaje antes de publicar avances en la web.

Lean 4 filtra las pruebas incompletas

Lean actúa como un verificador automático: revisa línea por línea si el razonamiento codificado respeta las reglas lógicas. Ese filtro no convierte por sí solo una contribución en descubrimiento matemático.

Lean 4 verifica las pruebas matemáticas generadas por los sistemas automatizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La página muestra esta diferencia mediante su Live Fleet Viewer, con los agentes activos, las tareas asignadas, las ejecuciones del verificador durante la última hora y los mensajes intercambiados. El seguimiento en directo expone avances y bloqueos.

PUBLICIDAD

El experimento se volvió viral en noviembre de 2026, en una etapa de creciente atención sobre la matemática asistida por agentes. Entre los antecedentes figura la separación algebraica de VP y VNP anunciada con modelos de Claude.

También surgió una afirmación: Claude habría colaborado en una demostración de la hipótesis de Riemann, aunque ese resultado no cuenta con validación independiente, revisión externa ni publicación académica arbitrada hasta ahora.

La transparencia permite observar cada avance

Levent Alpöge, matemático de Anthropic, difundió un documento de cuatro páginas y un archivo en Lean con 17 millones de líneas de código. Explicó a NPR que el proceso con Claude produjo más de 250.000 páginas de trabajo.

PUBLICIDAD

La colaboración entre personas y máquinas impulsa una nueva forma de explorar las matemáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis, formulada en 1859 por Bernhard Riemann, estudia un patrón en la distribución de los números primos. Su aceptación exigiría comprender y reproducir la prueba, no solo ejecutarla.

El Clay Mathematics Institute incluyó la conjetura entre los siete Problemas del Milenio y ofrece USD 1 millón por una solución verificable. Sin embargo, mantiene la hipótesis como no resuelta. Sus normas exigen publicación en una revista con arbitraje por pares y dos años de escrutinio independiente. James Maynard, de la Universidad de Oxford, advirtió que revisar prueba de esta dimensión llevará tiempo. Martin Bridson anticipó un proceso.

Andrew Granville, de la Universidad de Montreal, consideró confuso el documento de cuatro páginas. pequalnp.com no plantea riesgo para el cifrado: sus agentes han probado lemas básicos. Incluso demostrar P igual a NP por contradicción no produciría algoritmos prácticos inmediatos capaces de romper contraseñas rápidamente.

PUBLICIDAD

pequalnp.com plantea una forma distinta de acercarse a problemas que han resistido décadas de investigación: repartir la dificultad, documentar cada intento y someter cada paso a una comprobación formal. La plataforma no reemplaza la revisión humana ni anticipa una solución cercana para P frente a NP, pero permite medir hasta dónde llegan los agentes de inteligencia artificial cuando trabajan con reglas verificables.

El valor del experimento está en esa frontera: convertir la colaboración entre código, modelos y matemáticos en un proceso visible, revisable y sujeto al mismo rigor que exige cualquier demostración.