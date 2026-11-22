La extensión "Muse from Meta" está disponible en la Chrome Web Store con una calificación de 4,5 sobre 5 en 257 reseñas. (Reuters)

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Meta publicó una extensión de Chrome que instala a su agente de IA Muse, un asistente que ejecuta tareas por su cuenta, en el panel lateral del navegador de Google. Alexandr Wang, director de IA de Meta, informó en X que 200.000 personas ya la usan.

La extensión, llamada “Muse from Meta”, figura en la tienda oficial de Chrome con una calificación de 4,5 sobre 5 en 257 valoraciones. Funciona en Chrome 137 o posterior y se abre con el atajo Alt+Shift+C. Para usarla hace falta una cuenta de Muse.

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Según la ficha de la tienda, Muse puede completar formularios, comparar precios, hacer reservas y hacer seguimiento de reembolsos sin que el usuario salga de la página que tiene abierta. También puede conectarse con el correo, el calendario, Instagram, Facebook y datos de salud y finanzas.

Alexandr Wang, director de Inteligencia Artificial de Meta, confirmó en X que 200.000 personas ya usan la extensión de Muse en Chrome. (Reuters)

Wang escribió que el aviso era “tardío”: la extensión ya estaba disponible desde antes. El sitio TestingCatalog la detectó el 13 de noviembre, cuando Meta todavía no había dicho nada.

Qué puede hacer Muse dentro del navegador personal

Muse navega con el Chrome del propio usuario. Abre sus pestañas en un grupo aparte y solo puede actuar dentro de ellas, según la página de ayuda de Meta. La empresa afirma que el agente no ve las contraseñas guardadas, el historial de navegación ni la configuración del navegador, y que las claves que aparecen en una página se eliminan del texto antes de que Muse lo lea.

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La misma página de ayuda aclara un límite: Muse puede usar cualquier sitio en el que la persona ya haya iniciado sesión, sin pedirle de nuevo sus datos de acceso. Por eso Meta recomienda cerrar sesión en las cuentas que el usuario no quiera que el agente utilice, antes de conectar la extensión.

Muse puede completar formularios, comparar precios y gestionar reembolsos sin que el usuario abandone la página que tiene abierta. (Europa Press)

Meta también advierte que los sitios web y el navegador pueden registrar información a partir de la actividad de Muse y atribuirla al usuario. Esa actividad puede aparecer en su cuenta de Google y en su historial, y puede afectar los anuncios, las recomendaciones y los contenidos que ve dentro y fuera de los productos de Meta.

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La ficha de Chrome Web Store declara que la extensión maneja información personal identificable, datos de salud, información financiera y de pago, datos de autenticación, comunicaciones personales, ubicación e historial web. El desarrollador indica que esos datos no se venden a terceros, salvo en los usos aprobados.

Meta afirma que el usuario puede aprobar acciones antes de que ocurran, revisar un registro completo de actividad y revocar cualquier conexión cuando quiera. Para frenar al agente basta con hacer clic en la página, presionar Esc o sacar la pestaña del grupo de Muse. La extensión también puede desinstalarse desde la configuración de Chrome.

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Meta señala que Muse no accede a contraseñas guardadas ni al historial de navegación, aunque sí puede usar sesiones ya iniciadas por el usuario. (Europa Press)

La empresa reconoce que Muse puede cometer errores o tomar acciones inesperadas, y pide al usuario que supervise su trabajo.

Un antecedente de fallas recientes

El lanzamiento llega pocos días después de una investigación de Reuters, publicada el 18 de noviembre, basada en más de dos docenas de mensajes internos de empleados de Meta. Los textos describían acciones de Muse que nadie había pedido, entre ellas un recordatorio sobre un mensaje de Signal que la empleada no había conectado al agente.

Reuters probó con personal de Signal y del AI Now Institute, una organización sin fines de lucro que estudia el impacto social de la IA, y replicó ese acceso en un teléfono Android y en una computadora Apple. Un vocero de Meta, Daniel Roberts, calificó los ejemplos de “incidentes aislados” y dijo que Muse accede a otras aplicaciones solo con permisos que el usuario concede de forma explícita.

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Según The Next Web, Muse suma 10 millones de usuarios desde su lanzamiento en septiembre y llegó a Australia el martes 18 de noviembre. Meta no ha informado una fecha para nuevos países en el caso de la extensión; los medios leídos no precisan en qué mercados está disponible, más allá de que no funciona en Emiratos Árabes Unidos ni en Arabia Saudita, según el sitio tbreak.