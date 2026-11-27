Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz

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La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó este jueves un nuevo Código Electoral para reemplazar el régimen transitorio que quedó vigente tras la derogación de la Ley de Lemas en 2024. La reforma fija las reglas para elegir gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en 2027 e incluye a las comisiones de fomento. El texto pasó al Poder Ejecutivo con un punto de conflicto que dominó el debate legislativo: la incorporación de las PASO obligatorias.

El bloque oficialista Por Santa Cruz votó en contra del proyecto. Su principal objeción fue el costo fiscal de organizar una instancia de selección de candidaturas que, a juicio del gobernador Claudio Vidal, debería resolverse dentro de cada partido. “No hay que meterle la mano al bolsillo a los vecinos”, afirmó el mandatario. La oposición defendió las primarias como una vía para que el electorado intervenga en la definición de las candidaturas y las presentó como una inversión institucional.

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Vidal puede promulgar el Código tal como salió de la Cámara o vetarlo total o parcialmente. Si formula observaciones, la discusión volverá a la Legislatura, que podrá aceptarlas o insistir con el texto sancionado si reúne la mayoría que exige la Constitución provincial.

Las reglas electorales después de la Ley de Lemas

El Código completa la transición que abrió la derogación de la Ley de Lemas. Bajo el régimen anterior, los votos de distintas listas podían acumularse dentro de un mismo espacio político. Con las reglas aprobadas, cada candidatura competirá en la elección general con sus propios votos. Para las fuerzas con varios aspirantes a un mismo cargo, la disputa por encabezar la oferta electoral se trasladará a las primarias.

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Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) alcanzarán a todas las agrupaciones, incluso a las que presenten una sola lista. El texto fija un piso del 1,5% de los votos válidos emitidos en la categoría y el distrito en disputa para acceder a la elección general.

La reforma también unifica el calendario de las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento, tanto para las primarias como para las generales. Así, los intendentes perderán la posibilidad de desdoblar sus comicios de los provinciales. Para los armados partidarios, esa simultaneidad vuelve más relevante la negociación entre las candidaturas a la Gobernación y las listas locales.

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El bloque oficialista Por Santa Cruz votó en contra del proyecto. Su principal objeción fue el costo fiscal de organizar una instancia de selección de candidaturas que, a juicio del gobernador Claudio Vidal, debería resolverse dentro de cada partido

Boleta Única, voto cruzado y Ficha Limpia

Con la Boleta Única de Papel, el elector tendrá en una misma papeleta las opciones de cada agrupación ordenadas por categoría. Podrá votar una lista completa o combinar fuerzas, por ejemplo, elegir a un candidato a gobernador de un partido y a un intendente de otro. Esa modalidad facilita el voto cruzado y pone a prueba la capacidad de cada candidato para conseguir respaldo propio, incluso en distritos donde su fuerza tenga una estructura consolidada.

El Código incorpora además un régimen de Ficha Limpia que restringe las candidaturas de personas con condenas penales firmes por determinados delitos. También prevé inhabilitaciones para deudores alimentarios morosos bajo las condiciones establecidas en el texto.

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La reforma dispone la paridad de género en la conformación de las listas y la obligatoriedad de los debates para los candidatos a gobernador. También regula la oficialización de candidaturas, la conformación de alianzas, las campañas, el escrutinio y el régimen de sanciones.

Los nombres que se mueven para 2027

Vidal ya confirmó que buscará la reelección y su candidatura ordena el armado oficialista en torno a Por Santa Cruz y SER Santa Cruz. En el peronismo circulan los nombres de Pablo Grasso, Javier Belloni y Juan Carlos Molina. En el radicalismo se menciona a Roxana Reyes como posible candidata, mientras que Jairo Guzmán ya se lanzó por La Libertad Avanza.

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La fecha de los comicios sigue abierta. Antes de que se conozca el calendario, la primera definición con impacto en los armados será la decisión de Vidal sobre el Código. De ella depende, en particular, si los partidos deberán seleccionar sus candidaturas en las PASO y si tendrán que organizar sus campañas para dos turnos electorales.