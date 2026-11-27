El decreto oficial restablece la antigua denominación colonial del inmueble granadino debido a su portada de mil ochocientos nueve, tras la cancelación jurídica de la fundación creada por Ernesto Cardenal y Dietmar Schönherr. (Imagen de cortesía)

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Daniel Ortega y Rosario Murillo restablecieron el nombre de Casa de los Leones para el inmueble de Granada conocido desde 1987 como Casa de los Tres Mundos. El decreto presidencial 15-2026, fechado el 25 de noviembre y publicado al día siguiente en La Gaceta, sostiene que la denominación original se utilizaba desde 1809 y alude al portal de piedra con dos leones, considerado el vestigio arquitectónico más antiguo de Nicaragua.

La medida ordena que toda referencia a la Casa de los Tres Mundos dentro del ordenamiento jurídico sea reemplazada por Casa de los Leones. El decreto entró en vigencia desde su publicación y mantiene la condición de Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación que el edificio recibió en febrero de 2026.

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El cambio de nombre precede a un relanzamiento previsto para el viernes 27 de noviembre, a las 11:00, en Granada. Rosario Murillo anunció la actividad el 25 de noviembre y señaló que la invitación fue realizada por Carla Cuadra del Carmen, directora general del Centro de Convenciones Olof Palme, según informó La Prensa.

La copresidenta no mencionó entonces la modificación de la denominación del inmueble. Sí afirmó que al acto asistirían representantes del Instituto Nicaragüense de Turismo, instituciones estatales y alcaldías.

La directora del Centro de Convenciones Olof Palme, Carla Cuadra del Carmen, convocó al relanzamiento del espacio patrimonial. (Imagen de cortesía)

La reapertura bajo gestión del Centro de Convenciones Olof Palme

El edificio había reabierto el 12 de febrero de 2026, cuando las autoridades anunciaron que el Centro de Convenciones Olof Palme asumiría su administración. En esa ocasión, el espacio fue presentado para actividades culturales, artísticas, sociales y gastronómicas.

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La declaración patrimonial quedó formalizada mediante el decreto presidencial 02-2026, publicado ese mismo mes. La nueva actividad de noviembre ocurrirá nueve meses después de aquella apertura y luego de que el inmueble pasara a manos del régimen de Ortega-Murillo.

La Fundación Casa de los Tres Mundos perdió su personería jurídica en agosto de 2024 mediante el Acuerdo Ministerial 38-2024-OSFL del Ministerio del Interior. La entidad integró un grupo de más de 1,000 organizaciones sin fines de lucro cuyas personerías fueron canceladas.

Tras esa decisión, la Procuraduría General de Justicia ocupó las instalaciones. La Prensa señaló que el régimen ha reinaugurado otros bienes confiscados y los ha presentado como espacios destinados al interés general, según informó La Prensa.

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El Centro de Convenciones Olof Palme asumió la administración directa del edificio cultural tras su reapertura en febrero de 2026. (Imagen de cortesía)

La fundación creada por Dietmar Schönherr y Ernesto Cardenal

La Fundación Casa de los Tres Mundos fue creada en 1987 por el actor y escritor austríaco Dietmar Schönherr y el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La organización estaba a cargo del funcionamiento del espacio cultural de Granada.

Cardenal, sacerdote y crítico de la dictadura de Ortega y Murillo, recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2012. Su obra fue traducida a más de 20 idiomas, de acuerdo con la Sociedad General de Autores y Editores de España.

Murillo definió el inmueble como un “templo de la cultura nacional” y Patrimonio Nacional de Nicaragua. El decreto, sin embargo, establece que la denominación Casa de los Leones debe aplicarse en adelante a todas las referencias legales al edificio.

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