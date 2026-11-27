La península de Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

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A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, Punta del Este estableció cambios en su movilidad para ordenar el tránsito de la península. El objetivo de la Intendencia de Maldonado es que sean más fluidos el ingreso y la salida del principal balneario de Uruguay. La principal novedad es que la calle 24, conocida como El Mesana, estará flechada.

Una de las principales apuestas de Punta del Este para la próxima temporada es que el tránsito sea más fluido por sus calles. Es por eso que el municipio inició una serie de reparaciones en Gorlero, su avenida principal, y resolvió implementar estas modificaciones en la península. Este lunes, a su vez, se inició la renovación de una de las plazas que se encuentran sobre esa avenida.

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Un inspector de tránsito en Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

Uno a uno, los cambios en Punta del Este

La calle El Mesana (24) cambió el sentido de circulación de sur a norte, desde la calle Obenque (15) hasta los accesos frente al parador de Los Dedos.

Se habilitó el doble sentido de circulación de la Rambla Artigas (Brava), desde los accesos frente al parador de La Mano hasta la calle Los Muergos (27).

Cambió el sentido de circulación de la calle Resalsero (26), de norte a sur, desde la calle Los Muergos (27) hasta la calle El Estrecho (17).

Se cambió el sentido de circulación de la calle Obenque (15), de este a oeste, desde la Rambla Artigas (Brava) hasta la avenida Gorlero (22).

Se cambió el sentido de circulación de la calle La Salina (9), de oeste a este, desde la calle El Foque (14) hasta la calle Obenque (15).

Además, el gobierno departamental instaló nuevos semáforos en los siguientes puntos:

En los accesos frente al parador de Los Dedos, con el fin de canalizar el cruce de la Rambla Lorenzo Batlle hacia la Rambla Artigas (Brava) con la salida de la calle El Mesana (24).

En el cruce de las calles Los Muergos (27), Resalsero (26) y la Rambla Artigas (Brava). También se instalaron semáforos peatonales en los cruces de la calle El Mesana (24) y de la Rambla Artigas (Brava), a la altura de la calle Inzaurraga (31).

Obras en la península de Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

“Estas acciones permitirán mejorar la distribución de vías de ingreso y egreso con una salida ágil por Calle El Mesana (24), pudiendo acceder directamente a Bulevar Artigas hacia Maldonado; sin perjuicio de mantener la salida hacia la Avenida Salazar (con mucha actividad comercial) o hacia La Barra por Rambla Lorenzo Batlle”, señaló la Intendencia de Maldonado en un comunicado.

Habrá cuatro campañas publicitarias explicativas sobre estas modificaciones de movilidad. Según el intendente Miguel Abella, este proceso estará acompañado de información y no de sanciones.

“Como todas las cosas hay que acostumbrarse, tener respeto y mirar un poco. Nosotros tenemos que estar acompañando esto con respeto. Hay mucha gente que va a intentar ingresar, no con mala intención, sino por costumbre. Tenemos que informarle a la gente”, comentó el intendente.

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El equipo de tránsito de la Intendencia de Maldonado en Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

Estos cambios en Punta del Este van acompañados de modificaciones en el recorrido de los ómnibus en el ingreso a la península, así como de nuevas paradas y la eliminación de otras.

La renovación de la avenida Gorlero, en tanto, implicó la recuperación de espacios para los peatones mediante el retiro de los decks que estaban en la vía pública y la colocación de luminarias antes de la temporada. Además, se ensanchará la avenida para mejorar la movilidad. La plaza conocida como Plaza de los Artesanos viene a completar la ecuación de obras.

El plan original de la Intendencia de Maldonado era prohibir el ingreso de ómnibus interdepartamentales, pero finalmente el municipio dio marcha atrás por considerar que no estaban dadas las condiciones.

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