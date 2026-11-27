La legislación reconoce el derecho a la desconexión digital y garantiza herramientas gratuitas de control parental para escuelas y familias (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

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El Consejo General de Andorra, el Parlamento del país, aprobó el 26 de noviembre una reforma de la ley de derechos de niños y adolescentes que prohíbe a los menores de 16 años acceder a determinadas redes sociales. Todos los grupos la apoyaron, salvo Andorra Endavant, que se abstuvo.

La restricción no alcanza a todas las plataformas. Según La Veu Lliure, medio digital del país europeo, el texto se refiere a ciertas plataformas y no a una prohibición general. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Marc Rossell, afirmó en el debate que “esta no es una ley de prohibiciones” y que busca garantizar los derechos de la infancia en el entorno digital.

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Además de la restricción de edad, la norma reconoce el derecho de los menores a la desconexión digital, refuerza la protección de su identidad digital y obliga a poner a disposición de familias y centros educativos herramientas gratuitas de control parental.

Rossell citó el último estudio de Unicef: los niños reciben su primer teléfono a los 10,5 años de media, más del 90% de los jóvenes dice estar registrado en al menos una red social y uno de cada cuatro adolescentes afirma haber visto pornografía antes de los 12.

Qué prevé el proyecto que presentó el Gobierno

El Consejo General de Andorra aprobó una ley que restringe el acceso de los menores de 16 años a determinadas redes sociales (Europa Press)

La reforma llegó al Parlamento tras el proyecto que el Gobierno andorrano aprobó en marzo. Según la cobertura de ese momento del medio andorrano Alto, el texto exige un sistema “robusto” de verificación de edad para impedir que los menores usen datos falsos y burlen las restricciones.

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Ese proyecto también obliga a las operadoras de telecomunicaciones, entre ellas Andorra Telecom, a configurar por defecto las tarjetas SIM de los menores de 16 años con filtros que bloqueen contenidos violentos o pornográficos en búsquedas y navegación. Para las redes que no figuren en la lista de riesgo, los menores necesitarán autorización de sus padres.

La lista concreta de plataformas vetadas no está en la ley. De acuerdo con Alto, el Gobierno la fijará por reglamento, a partir de consultas con especialistas locales y de estudios de Unicef y Naciones Unidas, y la revisará periódicamente para incluir plataformas nuevas.

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En marzo, Rossell reconoció que la tecnología no es infalible y que los adolescentes podrían intentar esquivar los filtros, por lo que defendió acompañar las medidas con formación para familias y escuelas, según informó La Veu Lliure.

La consejera general Noemí Amador explicó la abstención de su grupo. “Cada vez se da más poder de decisión a la administración y menos a los padres”, advirtió, según La Veu Lliure. Andorra Endavant sostiene que el Gobierno debe identificar las plataformas potencialmente dañinas, informar a las familias de sus riesgos y ofrecer control parental gratuito, pero que la decisión de qué redes usan los hijos debe seguir en manos de los padres.

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Amador propuso además prohibir los teléfonos móviles durante toda la jornada escolar, incluidas las actividades extraescolares supervisadas. Los demás grupos parlamentarios no respaldaron la iniciativa, informó el Diari d’Andorra.

La regulación andorrana sigue la línea de Australia, país que fijó multas millonarias a las plataformas que no impidan el registro de menores (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

Una norma más en una tendencia mundial

Andorra se suma a una lista de países que restringen el acceso de los menores. Australia fue el primero: desde el 10 de diciembre de 2025, plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch, Threads y Kick deben tomar medidas razonables para impedir que menores de 16 años tengan cuentas, según el organismo regulador australiano eSafety.

Las empresas que incumplan en Australia se exponen a multas judiciales de hasta 109,2 millones de dólares australianos (USD 72 millones), y no hay sanciones para los menores ni para sus padres, precisó eSafety. Además, el organismo advierte que la lista de plataformas alcanzadas puede cambiar.

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