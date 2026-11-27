Los asistentes de inteligencia artificial afrontan en Black Friday su primera prueba a gran escala con pagos autónomos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Google, Amazon, Meta y OpenAI quieren que sus asistentes de inteligencia artificial elijan los regalos de las fiestas. Según Bloomberg y Fortune, la temporada que arrancó con el Black Friday será la primera en que esos programas, capaces incluso de pagar por el usuario, se prueben a gran escala frente a un público desconfiado.

La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF) prevé ventas navideñas por más de USD 1 billón en ese país. Los comercios observarán si los compradores usan la IA solo para pedir ideas o si la dejan completar la transacción, según Fortune.

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Bloomberg plantea de qué asistente aceptarán consejos los compradores. El texto abre con un corredor que fotografió un anuncio de Instagram y le preguntó a ChatGPT si el producto valía su precio. El bot le sugirió una tabla de equilibrio que costaba la mitad.

Ese es el uso dominante hoy: buscar y comparar, no comprar. Una encuesta de Morning Consult para Visa, de octubre, halló que el 54% de los adultos estadounidenses ya usó IA en al menos una tarea de compra, frente al 47% del año anterior. Solo el 23% confía en que gestione pagos por ellos.

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Solo el 23% de los adultos estadounidenses confía en delegar pagos en programas de inteligencia artificial (REUTERS/Toby Shepheard)

Cada empresa juega su carta

OpenAI presentó este mes una billetera digital, “Wallet”, que se conecta con American Express, Visa y Mastercard para que sus agentes cierren pagos dentro de los límites que fije el cliente, informó Fortune. Walmart anunció este año un acuerdo con Google para vender mediante Gemini, y Target permite pedir ideas de regalos dentro de ChatGPT.

Meta lanzó Muse, un agente que, según CNBC, concentra el 70% del tráfico de agentes de IA en comercios y más de la mitad de las solicitudes a páginas de pago. Datos de la firma Human Security indican que el tráfico de agentes durante la Cyber Week, del 26 al 30 de noviembre, se multiplicará por 150 respecto del año anterior.

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Amazon, en cambio, bloqueó a Muse en septiembre, recogió Fortune. eMarketer añadió que la empresa estaría en conversaciones con Meta para ofrecerle un conector. Walmart eligió otro camino: dejó que Muse venda sus ofertas del Black Friday, con salvaguardas para limitar el acceso de Meta a los datos de los compradores.

Los números siguen siendo pequeños

Un análisis de Bain & Company sobre datos de Similarweb, citado por Fortune, indica que los asistentes de IA generan menos del 1% del tráfico web de los minoristas. En el primer trimestre, las visitas a tiendas estadounidenses llegadas desde la IA subieron 393% interanual, desde una base muy baja, según datos de Adobe citados por eMarketer.

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Una simulación de Visa registró apenas un 57% de acierto en compras totalmente autónomas ejecutadas por asistentes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El rendimiento de los agentes tampoco convence. Visa encargó este otoño a 22 agentes personales que compraran un televisor, una computadora portátil y un secador de pelo, con 15 intentos cada uno. Solo el 57% terminó en una compra adecuada o en una sugerencia apropiada, indicó Fortune. Muchos agentes no preguntaron datos clave, como si el televisor servía para videojuegos.

Los consumidores distinguen entre tipos de compra. Una encuesta de American Express halló que el 52% de los estadounidenses acepta que un agente adquiera artículos baratos, como comestibles, pero solo el 15% lo admite para electrónicos y electrodomésticos. La plataforma de marketing Zeta encontró que el 9% dejaría que la IA compre regalos sin revisarlos antes.

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Quién responde si el bot se equivoca

El 52% de los compradores acepta que un bot adquiera artículos baratos, frente a un 15% en el rubro de electrodomésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Katherine Black, socia de la consultora Kearney, los clientes necesitan saber qué pasará si algo sale mal. Walmart informó en octubre que su política de devoluciones rige aunque el error sea de la IA. American Express planea lanzar una protección para cargos que un agente registrado haga en contra de las instrucciones del cliente.

Anna Marrs, directiva de American Express para comercios y redes de pago, dijo a Fortune que la IA generativa influirá más este año como herramienta de búsqueda que como comprador. “Va a crecer a la velocidad de la confianza”, afirmó.

Salesforce calcula que solo el 8% de los consumidores autorizó a un agente a comprar en su nombre y que cerca de tres cuartos no está dispuesto a darle los datos de su tarjeta.

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