Sabrina Rojas emocionada por el crecimiento de sus hijos y etapas que cierran

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A pocas semanas del cierre del ciclo lectivo, Sabrina Rojas se emocionó hasta las lágrimas al hablar de que su hijo Fausto termina la escuela primaria. La conductora participaba de un streaming y hablaba de los hijos, las diferencias entre sus formas de comunicarse y la cercanía de las fiestas, pero el intercambio derivó en una reflexión personal sobre el crecimiento de los chicos y las etapas de la crianza que quedan atrás.

La conversación comenzó con una anécdota cotidiana. Rojas contó que, al salir del colegio, nota una diferencia marcada entre las respuestas de Esperanza y Fausto, los hijos que tuvo con Luciano Castro. Según relató, la niña suele contarle anécdotas y detalles de su día, mientras que al varón necesita hacerle varias preguntas para obtener información.

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“Le decía: ‘Fausto, ¿cómo te fue?’. ‘Bien’. ‘¿Qué comiste?’. ‘Comida’”, recordó entre risas. Después mencionó el viaje de egresados de su hijo y explicó que, pese a su intención de conocer cómo había sido la experiencia, él le contó apenas algunas situaciones. La comparación con Esperanza, en cambio, fue inmediata: “La otra me cuenta el chisme, lo que dijo aquella”.

La conductora vinculó el cierre del ciclo lectivo con los recuerdos de la infancia de Esperanza y Fausto

La cuenta regresiva para Navidad abrió la puerta a una confesión

El clima cambió cuando recordaron que faltaba un mes para Navidad y que el año estaba por terminar. Rojas reaccionó con angustia al asociar esa fecha con el último tramo de Fausto en su etapa escolar.

“Mi hijo termina la primaria y si hablo un poquito más me largo a llorar. No quiero que termine la primaria”, dijo. Quienes compartían el piso intentaron acompañarla al decirle que comenzaría una nueva etapa, aunque la conductora dejó claro que le costaba desprenderse de un período que asocia con la infancia de sus hijos.

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La emoción no tuvo que ver con un hecho puntual de la vida escolar, sino con la dimensión simbólica del cierre. “Me estoy como despidiendo de una etapa para siempre”, explicó. Para transmitir lo que sentía, volvió a los primeros años de maternidad: el día en que dejó de comprar pañales o las veces que sus hijos le pedían sopa antes de dormir.

La cercanía de las fiestas y el fin de las clases fueron el disparador de la emoción de Sabrina Rojas

“Un día te das cuenta de que no tenés que comprar más pañales, que tus hijos dejaron de ser bebés”, expresó. Más adelante recordó una escena con Esperanza, cuando la niña le pidió que le hiciera upa al subir una escalera. “Y no, gorda, por favor”, respondió entre risas y emoción, como una forma de expresar que esos gestos cotidianos también quedaron asociados a una edad que ya pasó.

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En medio de la conversación, sus compañeros le preguntaron qué imagen conservaba de Fausto durante sus años de primaria. Rojas se desbordó con la pregunta. “No seas malo, vengo cruzada, vengo mal. No quiero llorar”, contestó.

Rojas también se refirió a la función de recuerdos de los teléfonos celulares, que recupera fotos y videos de años anteriores. “Este teléfono te recuerda todo el tiempo cosas. Me va a cagar la vida”, lanzó con humor, aunque inmediatamente reconoció cuánto la moviliza volver a ver a sus hijos cuando eran más chicos.

Rojas contó que el paso del tiempo y los cambios en la rutina de sus hijos le generan nostalgia

La conductora aseguró que no tiene una preocupación estética con la edad. Su angustia, precisó, es la velocidad con la que pasan los años y con los cambios que impone el crecimiento de Esperanza y Fausto.

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“Antes mis hijos lloraban cuando yo me iba y ahora no. Es más un tema mío”, señaló. Luego sintetizó el sentimiento que atravesó toda la charla: “El paso del tiempo a mí me está matando, no con lo estético, con la vida. Uno labura tanto que no está en lo importante”, analizó, en una reflexión giró en torno al duelo por una etapa que, según siente, ya no volverá: la infancia de sus hijos y, en particular, los últimos días de primaria de Fausto.