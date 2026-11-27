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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reúne a dirigentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), ex integrantes del PRO y la Coalición Cívica para debatir estrategias de coordinación política frente al gobierno de Javier Milei. La actividad tendrá como uno de sus primeros paneles una conversación entre la cantante Lali Espósito y la cineasta Lucrecia Martel, moderada por la periodista Maru Duffard.

La charla se desarrollará entre las 10.30 y las 12 bajo el título “La batalla cultural: recuperar la imaginación”. Participarán artistas y referentes de la cultura argentina en un intercambio que buscará incorporar al debate a sectores que no necesariamente forman parte de las estructuras partidarias tradicionales.

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La jornada se enmarca en el encuentro “Coordinar para Ganar”, organizado por Le Monde diplomatique, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina. La convocatoria lleva como consigna “Estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas”.

Después de la apertura, el programa continuará con una exposición sobre las experiencias de Brasil en materia de unidad electoral. Entre las 12 y las 13.15 participarán los diputados federales del Partido de los Trabajadores Paulo Teixeira y Wadih Damous, en una conversación moderada por Manu Jove.

Martín Lousteau es uno de los organizadores del evento

Por la tarde, los paneles abordarán distintos mecanismos de articulación política a partir de experiencias internacionales. Entre las 14.30 y las 15.30, la sesión estará dedicada a las elecciones legislativas de Francia de 2024 y a las posibilidades de construir acuerdos electorales sin conformar una lista única. La exposición estará a cargo de Melanie Motta Meharez, de la consultora Avaaz, y tendrá una conversación posterior moderada por Romina Manguel.

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La organización territorial será otro de los ejes. Entre las 15.30 y las 17, el encuentro analizará las campañas de Hungría y Estados Unidos de 2026. Participarán Anita Seprenyi, estratega política de la campaña de Péter Magyar; Ravi Sahai, responsable territorial de la campaña de Zohran Mamdani, y Michelle Mayorga, de GBAO Strategies, vinculada a la campaña de Hinojosa. La entrevista será moderada por Luciana Geuna.

A las 17.30 comenzará el panel dedicado a la abstención y al denominado voto negativo, con experiencias de Estados Unidos y Colombia. Expondrán Antonio Arellano, director nacional de Comunicaciones de Indivisible/No Kings Movement, y Nicolás Díaz, director ejecutivo del Instituto de Política Abierta. La conversación estará moderada por Florencia Halfon.

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El cierre está previsto para las 18.45 y tendrá como protagonistas a dirigentes de distintos espacios políticos argentinos. Participarán Guillermo Michel, Gabriel Katopodis, Juliana Di Tullio, Martín Lousteau, Emilio Monzó y Maximiliano Ferraro, con Pablo Avelluto como moderador.

La convocatoria busca discutir cómo construir una alternativa electoral capaz de competir con La Libertad Avanza en 2027, sin avanzar todavía en la definición de candidaturas ni en el diseño de una coalición. La propuesta apunta a identificar acuerdos y mecanismos de cooperación entre fuerzas que mantienen diferencias políticas.

Lousteau, uno de los impulsores de la actividad, planteó la necesidad de ampliar la discusión más allá de la coyuntura nacional. “Yo creo que hacen falta dos cosas, una de ellas es una reflexión profunda de qué fue lo que no funcionó y lo otro es que hay un movimiento muy grande a nivel global de repensar cómo funciona todo el sistema”, sostuvo.

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El senador también se refirió a quienes rechazan la gestión libertaria, pero no quieren regresar al kirchnerismo. “Yo creo que hay mucha gente a la que no le gusta este presente, pero no quiere volver para atrás, y por eso es necesario agruparnos para tener una propuesta distinta”, afirmó.