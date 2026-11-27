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Alejandra Maglietti volvió a hablar de las exigencias estéticas y recordó las dietas extremas que hacía para conseguir un abdomen marcado. La panelista compartió una foto retro, restaurada con inteligencia artificial, y fue tajante al mirar aquella versión de sí misma: “Me veo y no me reconozco”.

A pocos días de la llegada del verano, la panelista de BTV (América TV) usó sus redes para contar qué había detrás de la imagen. Según relató, sostenía una alimentación basada en agua, pollo y huevo, además de entrenamientos constantes que calificó de agotadores. También mencionó que recurría a “algún ayudín poco saludable”, aunque no dio precisiones.

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“Me veo y no me reconozco”, escribió Alejandra Maglietti al recordar una etapa de dietas extremas (Instagram)

“Prácticamente es imposible sin pasarla re mal”, escribió Maglietti al recordar aquella etapa. Su mensaje apuntó a las imágenes que circulan en las redes sociales y a los estándares físicos que, según señaló, se exhiben sin mostrar los sacrificios que pueden implicar.

“Por eso no se dejen engañar por las redes”, sostuvo la conductora. Para cerrar su reflexión, remarcó que los resultados corporales extremos no suelen alcanzarse simplemente con una dieta variada: “Con una dieta comiendo de todo no se llega a resultados tan extremos”.

El descargo llegó después de otro momento en el que Maglietti puso el foco, aunque desde el humor, en la obsesión por la imagen. Semanas antes, la panelista había reaccionado a los consejos nocturnos de Luciana Salazar para evitar arrugas y preservar su figura.

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“Prácticamente es imposible sin pasarla remal”, aseguró Maglietti sobre el esfuerzo detrás de su abdomen marcado

La conversación se dio en Storytime, el ciclo de Bondi Live, cuando Nazarena Vélez repasó algunas declaraciones que la modelo había hecho durante una charla con Martín Cirio. Luli había explicado que evita dormir boca abajo porque el rostro queda presionado contra la almohada y podrían aparecer marcas en la piel.

Pero esa no es la única postura que Luli descarta. Según contó, tampoco suele descansar boca arriba porque considera que así se le podrían “achatar” los glúteos. Su opción es dormir de costado, con la precaución de que la almohada no toque de forma directa la cara.

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Al escuchar la explicación, Maglietti lanzó un comentario que provocó risas en el estudio. “No tiene arrugas, pero tiene ácido hialurónico, chicas, no es porque duerme así”, dijo al poner en duda que la rutina nocturna fuera la única explicación para la apariencia de Salazar.

La panelista reaccionó a la rutina nocturna de la modelo para cuidar su rostro y su figura, y lanzó un punzante comentario (Video: Storytime/ Bondi Live)

La charla subió de tono cuando Barbie Vélez preguntó si dormir boca arriba podía modificar la figura. Maglietti imaginó entonces la postura que habría que adoptar para respetar todas las recomendaciones de la modelo. “¿Cómo dormís? ¿Boca abajo, el culo arriba y la cara así? Imposible”, soltó.

Nazarena Vélez se sumó al intercambio y bromeó con la posibilidad de terminar con tortícolis. Entre risas, las integrantes del panel intentaron reconstruir la forma de descansar que permitiría cuidar al mismo tiempo el rostro, el pelo y la figura.

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Más allá de las bromas, la abogada reconoció que Luciana Salazar mantiene una disciplina estricta con su aspecto. “Tiene para ella misma una exigencia que es descomunal”, afirmó. Maglietti contó, además, que ambas tuvieron una amiga en común que le habría hablado de la dedicación que la modelo pone en sus rutinas de belleza. “Yo le creo”, aseguró.

“Con una dieta comiendo de todo no se llega a resultados tan extremos”, sostuvo Maglietti

En su entrevista con Cirio, Salazar había detallado que también acomoda el pelo antes de acostarse y lo cambia de lado si se mueve durante la noche. La intención, según explicó, es que el cabello no quede aplastado ni desordenado y que el cuerpo no permanezca apoyado durante demasiadas horas sobre el mismo lado.

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Las dos situaciones dejaron expuesta una misma discusión alrededor de los cuidados estéticos. En el caso de Salazar, la conversación giró en torno a hábitos cotidianos para conservar la piel, el pelo y la figura. En el de Maglietti, la panelista eligió recordar el costo que tuvieron para ella las restricciones alimentarias y el entrenamiento detrás de una foto que hoy mira con distancia.

Al publicar esa postal del pasado, la periodista volvió a advertir sobre la comparación que generan las redes. “Me acuerdo de la cantidad de dietas y cosas que tomaba para llegar a ese abdomen”, escribió antes de invitar a mirar con cautela las imágenes de cuerpos definidos que aparecen en pantalla.

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