River Plate negocia la renovación de Beltrán, pero podría venderlo en el próximo mercado de pases (@RiverPlate)

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River Plate avanza con un plan que combina la renovación de Santiago Beltrán, una eventual venta en el mercado de enero con permanencia hasta junio y la búsqueda de Yassine Bono como reemplazante para la segunda mitad de 2027. La dirigencia pretende asegurar una de las figuras que surgieron durante la temporada, resguardar su valor de mercado y anticiparse a una posible salida hacia Europa.

La estrategia tiene varios frentes abiertos. El primero pasa por cerrar la extensión contractual de Santiago Beltrán, quien tiene vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Las conversaciones están avanzadas y las partes trabajan sobre los detalles finales de un acuerdo que le daría al club una posición más firme ante posibles ofertas.

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La prioridad inmediata de River es formalizar el nuevo contrato de Beltrán. El arquero apareció como una de las respuestas del equipo en una temporada con exigencias altas y asumió un papel que superó las expectativas iniciales. La continuidad de ese crecimiento deportivo, además, atrajo la atención de clubes europeos.

Juventus, Fiorentina y Aston Villa son algunos de los clubes que realizaron sondeos por Santiago Beltrán, mientras que otros equipos del continente siguen de cerca su evolución. Todavía no existe una propuesta formal que obligue a River a definir una postura, pero en Núñez consideran posible que aparezca una oferta durante la próxima ventana de transferencias.El club busca evitar que la proximidad del último año de su vínculo vigente reduzca su margen de negociación. La renovación permitiría establecer nuevas condiciones, actualizar su cláusula de salida y definir con mayor claridad el escenario ante un eventual traspaso.

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La posibilidad que toma fuerza es una operación durante el mercado de enero, aunque con una condición central para River: Beltrán podría ser vendido al comienzo de 2027 y permanecer seis meses más en el club. De esa manera, el equipo conservaría al arquero durante la primera parte del calendario, mientras el comprador asegura su incorporación para la temporada europea 2027-2028.

El mecanismo es habitual en transferencias desde Sudamérica hacia Europa. Para River, representaría una solución intermedia: no rechazar una oferta relevante por uno de sus futbolistas con mayor proyección y sostener la estructura deportiva hasta el cierre de la primera mitad del año.

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Bono, arquero de la selección de Marruecos, el apuntado por River Plate (Reuters/Paul Rutherford)

En paralelo con la negociación contractual de Beltrán, River abrió contactos con el entorno de Yassine Bounou, más conocido como Bono, arquero de la selección de Marruecos y actual jugador de Al-Hilal, de Arabia Saudita. “Es una posiblidad concreta que venga en junio de 2027″, le confiaron desde el Millonario a Infobe.

El marroquí, de 35 años, tiene contrato con Al-Hilal hasta 2028. Esa situación dificulta cualquier operación inmediata, aunque River considera que junio puede ofrecer un contexto más favorable. Para entonces, Bono ingresaría en el último año de su vínculo y el club saudí podría mostrarse más dispuesto a evaluar una salida. Por lo que pudo saber este medio, desde Núñez se encuentran negociando con el entorno del arquero desde hace varias semanas.

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La dirigencia necesita resolver dos factores para avanzar. El primero es acordar una transferencia o una desvinculación que permita al futbolista dejar Arabia Saudita. El segundo está relacionado con el aspecto económico: River trabaja sobre alternativas para acercar una propuesta competitiva para un arquero que tiene un contrato elevado en su actual equipo.

Bono manifestó en distintas oportunidades su simpatía por River. El arquero, que fue una de las figuras de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, expresó su admiración por el club y por Ariel Ortega. Ese componente aparece como uno de los elementos que River considera favorables, aunque no reemplaza la necesidad de alcanzar un acuerdo con Al-Hilal.

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Bono ve con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta de River, pero la operación dependerá de las condiciones que se negocien con su club y de la decisión que adopte el jugador sobre el tramo final de su carrera.

En la actual temporada, el ex Sevilla sumó 14 partidos entre el torneo saudí y la Liga de Campeones de Asia. Recibió diez goles y mantuvo ocho veces su arco invicto. Esos números forman parte de un recorrido que lo ubica como un arquero de jerarquía para asumir un desafío en Sudamérica.

River no lo tiene como única alternativa. En la carpeta también figuran Juan Musso, de Atlético de Madrid; Agustín Rossi, de Flamengo; y Orlando Gill, de Lille. Sin embargo, Yassine Bono ocupa el primer lugar entre las opciones que analiza River para un eventual reemplazo de Beltrán.

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