-Soy un hombre religioso, sensible y estudioso. Toa mi vida la dediqué al servicio de mi patria. Yo fui un policía honrado por mi país ¿Cómo voy a tener antecedentes criminales? Nunca quise huir de mi patria. Yo era el mayor inconveniente para el golpe militar que se estaba preparando. Y los militares armaron una trampa. Le dijeron a la señora de Perón que me iban a matar en la misma residencia presidencial si yo no me iba del país. Entonces la señora me llamó con lágrimas en los ojos y me dijo "Por favor, váyase. Porque lo quieren matar y yo no quiero eso" Y para que no saliera como un ladrón escondido me designó embajador plenipotenciario en Europa. No temo las acusaciones que me han hecho. Pido perdón para toda la gente que me hizo daño y me lo sigue haciendo.