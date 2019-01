—¿Y cómo sigue la historia?

—Bueno, López Rega me pedía fotos todo el tiempo pero no le quería mandar porque sabía que no me aceptaría. Entonces él renuncia. Se va a Brasil y después se va a Puerta de Hierro con autorización de su anterior esposa. Yo tengo esos papeles. Seguimos intercambiando cartas. Me manda a decir dónde estaba y yo respondía inflamada de amor. No le había contado esa historia a nadie hasta que le cuenta a su hija sobre una chica de Paraná que quería estar con él. "Hacela venir, usala un poco y después la tiras" le respondió la hija, Norma López Rega, acerca de mí. Entonces me mandó a buscar con Ana María Gil, azafata de Aerolíneas Argentinas, esposa del comisario Rodolfo Almirón. Me llevó un pasaje de ida y vuelta a Madrid sumado a 10 mil pesetas para gastos. Al otro día renuncié a mis trabajos en las escuelas y subí al avión a Madrid. Me recibió la esposa de Almirón y Miguel Báñez con su esposa. Ahí aparece mi primera foto. Me indican la dirección dónde estaba en Suiza. El 17 de octubre de 1976 le cantamos todos por teléfono, desde una cabina, el feliz cumpleaños. Me dio la dirección en Ginebra, jamás me olvidaré de ese momento.