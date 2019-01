"López Rega manda cartas para mí –afirma Sampayo-. Me decía siempre que después de leerlas las quemara. En una de ellas, que la tengo grabada a fuego, me dice que de Perón no ha quedado nada y que lo único que va a quedar es Isabelita. 'Ustedes deberán convertirse en mosqueteros de la reina'. Eso fue un trago amargo para mí. No me lo olvido jamás. Creo que cuando logró su objetivo no precisaba a nadie más".