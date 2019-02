-Resulta que al levantar los pedidos escritos de la mesa, fueron olvidados dos, el de Quieto y el mío. Esa fue la explicación que nos dio el jefe del penal de Resistencia. El que sí viajó fue Vaca Narvaja. De todos modos no dijo que no bien hubiera lugar en un avión, viajaríamos nosotros. Fue así que viajó Quieto. A mí me llevaron, pero me dejaron en Devoto. Llegar al pabellón 37 de Devoto fue conocer a dos personajes diametralmente opuestos, por un lado a Hugo Blanco, del cual me hice muy amigo, un incansable luchador del Perú de quien el historiador británico Eric Hobsbawm habla en su libro Rebeldes Primitivos. El otro era Aníbal Gordon, que por entonces tenía 40 años y hacía gala de ser una persona educada y al mismo tiempo un pesado del delito.