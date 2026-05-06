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El régimen de Nicaragua cesó a su embajador en Venezuela, el tercero tras la captura de Nicolás Maduro

Se trata de Isidro Antonio Rivera Guadamuz, quien ejerció el cargo menos de tres meses

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Isidro Antonio Rivera Guadamuz
Isidro Antonio Rivera Guadamuz

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, destituyó a Isidro Antonio Rivera Guadamuz de su cargo como embajador en Venezuela, función que ejerció menos de tres meses, según informó el Diario Oficial La Gaceta.

Mediante un acuerdo presidencial, la administración de Ortega y Murillo anuló el nombramiento de Rivera Guadamuz como embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, posición para la que había sido designado el 26 de febrero. El documento establece: “El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha”, sin detallar las razones de la destitución.

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Rivera Guadamuz es el tercer diplomático retirado de la Embajada de Nicaragua en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Sustituyó a Valezka Fiorella López, quien ocupó el puesto menos de un mes. López Herrera, que era ministra consejera en la embajada de Managua en Caracas antes de ser ascendida, asumió el cargo de embajadora casi cuatro semanas después de la captura de Maduro.

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Los "copresidentes" de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega (Archivo)

López Herrera reemplazó a la periodista Daysi Ivette Torres, ex alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos y embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023. Antes de Torres, el puesto había sido ocupado por Orlando José Gómez.

Los ejecutivos de Managua y Caracas mantienen una alianza política y económica desde la instauración de la revolución bolivariana en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a las protestas y denuncias de fraude.

Tras la caída de Maduro el 3 de enero, Ortega y Murillo han optado por una actitud más cautelosa frente al gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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