El tierno saludo de Ivana Figueiras a su hija menor por su cumpleaños número 10: “Tu lugar seguro, siempre”

La modelo y empresaria le dedicó un emotivo mensaje a su hija menor en su día especial (Instagram)

En medio del ruido mediático y las repercusiones por su relación con Darío Cvitanich, Ivana Figueiras eligió poner el foco en lo más importante para ella: su familia. Mientras las polémicas quedaban en segundo plano, la modelo y empresaria decidió mostrar su costado más íntimo en redes sociales para homenajear a su hija menor, Suri que esta semana celebró su décimo cumpleaños. Con palabras dulces y cargadas de emoción, Ivana compartió con sus seguidores la felicidad y el orgullo que le despierta cada paso de su hija, fruto de una relación anterior con el modelo Tomás Guarracino, dejando en claro que, lejos de cualquier controversia, lo esencial pasa por los afectos y los pequeños grandes momentos.

“El amor de mi vida cumplió 10 años”, escribió Ivana junto a una foto íntima de Suri, tomada a oscuras, justo antes de soplar las velitas de una torta decorada con una gran corona. La imagen captura la emoción en el rostro de la niña y el clima de alegría familiar. “Voy a ser siempre tu lugar seguro, Su”, agregó la modelo, en una promesa pública que rápidamente despertó la empatía y el cariño de sus seguidores.

PUBLICIDAD

En la sección de comentarios, no faltaron los mensajes afectuosos ni los emojis celebratorios. Entre los primeros en reaccionar estuvo el propio Darío, además de decenas de seguidores y amigos de Ivana. “¡Feliz primera década, Suri!”; “Una princesa por siempre. Te amo, Su”; “Feliz cumple princesita de mamá”; “Te amamos, Su”, fueron algunos de los saludos destacados, reflejando el cariño y la cercanía de la comunidad virtual que sigue el día a día de la empresaria y su familia.

Suri cumplió 10 años y su mamá le dedicó una promesa de por vida: ser siempre su lugar seguro, sin importar lo que pase fuera

La relación de Figueiras con su hija menor es un vínculo que la modelo nunca dudó en compartir con sus seguidores. Más allá de las fechas especiales, las historias y publicaciones de Ivana suelen girar en torno a los logros, los desafíos y las emociones cotidianas que surgen en la crianza. Un ejemplo reciente fue el proceso de audición de Suri para el musical Annie, una de las apuestas teatrales infantiles más esperadas de la temporada. Aunque finalmente la pequeña no fue seleccionada para el papel protagónico, la experiencia fue vivida como un hito familiar y una oportunidad de aprendizaje.

PUBLICIDAD

Ivana se encargó de relatar el paso a paso del casting a través de sus historias de Instagram. En una de las imágenes, se ve a Suri sonriente en la puerta del teatro Apolo, en plena avenida Corrientes, poco después de salir de la audición. “Cuando salimos de la audición”, escribió Ivana, acompañando el texto con un emoji tierno y dejando entrever el orgullo y la emoción que sintió al ver a su hija animarse a dar sus primeros pasos en el mundo artístico. La expectativa fue grande y, durante varios días, madre e hija compartieron la ilusión y la ansiedad por el resultado.

La hija de Ivana Figueiras fue vista sonriente frente al Teatro Apolo en Buenos Aires después de audicionar para el popular musical de Annie

La noticia final llegó en forma de un mensaje de la producción, dirigido a todas las “mini artistas” que participaron del proceso. En el texto, la producción agradecía el esfuerzo y la pasión de las niñas y aclaraba, con delicadeza, que no todas pasarían a la próxima etapa. “No pasar una instancia de audición no define su talento ni su potencial. Al contrario, demuestra su valentía por intentarlo. Sigan adelante, sigan creciendo y, sobre todo, sigan creyendo en ustedes mismas”, decía la carta. Ivana celebró el gesto y lo compartió con sus seguidores. “Y me pareció tan increíble que le avisen si no quedaba”, escribió, remarcando el valor de acompañar a las chicas en sus sueños y contenerlas en la ilusión y la frustración.

PUBLICIDAD

En otra de las publicaciones alusivas al musical, Ivana subió una imagen con la característica melena colorada y el vestuario típico de la protagonista de Annie. “Aww no puedo creer que mi Surita casi queda en este musical”, comentó, dejando en claro que más allá del resultado, el orgullo por el esfuerzo y la actitud de Suri fue lo más importante. La experiencia de la audición no solo marcó a la familia, sino que también resonó entre sus seguidores, especialmente padres y madres que se sintieron identificados con la historia y la importancia de acompañar a los hijos en sus sueños.

La producción de Annie compartió una emotiva carta dirigida a las jóvenes artistas no seleccionadas en las audiciones, agradeciendo su esfuerzo y valorando su valentía por participar (Instagram)

Lejos de los escándalos y las polémicas, Ivana Figueiras eligió celebrar la vida, los pequeños logros y la felicidad sencilla que le brinda la maternidad. El cumpleaños de Suri fue la excusa perfecta para compartir un mensaje de amor, gratitud y compromiso. Entre tortas, coronas y velitas, la modelo dejó en claro que, para ella, su hija es y será siempre su refugio y el motor que la impulsa en cada etapa, sin importar lo que pase fuera de su círculo más íntimo.

PUBLICIDAD