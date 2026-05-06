Salud

El cardiólogo Daniel López Rosetti advirtió que el 40% de los diabéticos en Argentina no conoce su diagnóstico

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el médico cardiólogo explicó cuáles son los síntomas y tratamiento de la enfermedad. Alertó sobre la elevada prevalencia y la importancia de la detección temprana

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El Dr. Daniel López Rosetti durante su columna en Infobae a las Nueve, donde alertó sobre el desconocimiento del diagnóstico de diabetes en la Argentina

Durante su columna semanal en Infobae en Vivo, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti advirtió que la diabetes afecta a millones de personas en Argentina y subrayó que un gran porcentaje de quienes la padecen desconocen su condición.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el cardiólogo planteó: “El 40% de los diabéticos en nuestro país no sabe que lo es”.

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Añadió que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, alrededor de seis millones de argentinos conviven con la enfermedad, aunque “cinco de cada doce no están diagnosticados”.

La historia de la diabetes y su impacto actual en Argentina

López Rosetti repasó la historia de la diabetes y destacó que las primeras descripciones de la enfermedad datan de hace cinco mil años en el antiguo Egipto
López Rosetti repasó la historia de la diabetes y destacó que las primeras descripciones de la enfermedad datan de hace cinco mil años en el antiguo Egipto

López Rosetti propuso un recorrido histórico para dimensionar la presencia de la diabetes en la humanidad: “Las primeras descripciones de diabetes tienen casi cinco mil años y aparecen en papiros egipcios”. Detalló que los médicos egipcios ya registraban casos de personas que “tomaban mucha agua y orinaban mucho”, síntomas cardinales de la patología.

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Avanzando en el tiempo, precisó que Areteo de Capadocia fue el primero en emplear el término “diabetes” —del griego, sifón— y que Maimónides y Avicena aportaron definiciones clínicas fundamentales. “La palabra mellitus, que se agrega a diabetes, significa miel, porque la orina de quienes la padecen es dulce”, explicó, y recordó que el diagnóstico inicial incluía la comprobación del sabor de la orina.

Según el especialista, existen diferentes tipos: “La tipo 1, de origen autoinmune, afecta sobre todo a chicos y jóvenes, y representa entre el 5 y el 7% de los casos. El 90% corresponde a la tipo dos, vinculada a la edad adulta y al manejo oral”. Además, subrayó la existencia de la diabetes gestacional, que se controla especialmente durante el embarazo.

“En la Argentina, el 12% de la población tiene diabetes, lo que equivale a unos seis millones y medio de personas”, lo que representa un desafío para el sistema sanitario: “Cada cien argentinos, doce tienen diabetes y de esos doce, cinco no saben que la tienen”.

Diagnóstico y síntomas: la importancia de los controles simples

Mujer de mediana edad sentada a una mesa de madera insertando una tira reactiva en un glucómetro, con un cuenco de fruta y un vaso de agua.
"El control de la diabetes requiere un seguimiento regular de la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada, que permite conocer el promedio de azúcar en sangre de los últimos noventa días", remarcó el Dr. Daniel López Rosetti (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es sorprendentemente fácil diagnosticar la diabetes”, sostuvo López Rosetti. Explicó que un simple análisis de glucemia en ayunas permite detectar alteraciones: “La glucosa en sangre debe ser de cien miligramos por decilitro o menos. Si supera ese valor, el médico evaluará repetir la prueba o avanzar con estudios como la curva de glucemia”.

Advirtió que la enfermedad puede permanecer “asintomática por mucho tiempo hasta que aparece una complicación”. Señaló que “lo habitual es que el diagnóstico llegue antes o en el debut de una complicación, como infecciones recurrentes o problemas vasculares”.

El cardiólogo puntualizó que “para el diagnóstico de diabetes, por encima de 126 miligramos por decilitro en ayunas, el cuadro es claro”. Entre 100 y 126, indicó que se requiere una evaluación más exhaustiva y, eventualmente, una curva de tolerancia a la glucosa.

“Una herramienta clave para el seguimiento es la hemoglobina glicosilada, que da un promedio de la glucemia de los últimos noventa días”, describió. Este análisis, según el médico, es esencial para controlar a pacientes que buscan modificar resultados solo en la semana previa a la consulta: “La hemoglobina glicosilada revela si mantuviste la glucosa elevada durante los últimos tres meses, más allá de los cuidados puntuales”.

Tratamiento: alimentación, movimiento y nuevas terapias

Mujer atleta corriendo en una calle urbana soleada, con un top azul y pantalones cortos negros. Lleva un monitor de glucosa continuo en su brazo izquierdo.
López Rosetti hizo hincapié en el rol de la alimentación, la actividad física y los avances en medicación para el tratamiento de la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista destacó que el tratamiento inicial es sencillo: “Lo fundamental es reordenar la alimentación y sumar actividad física. La caminata regular y la reducción del sobrepeso mejoran el metabolismo de los hidratos de carbono”.

Resaltó que “la medicación oral es muy eficiente y permite regular la mayoría de los casos”. Cuando estas medidas no alcanzan, “se recurre a la insulina, aplicada con dispositivos simples”. López Rosetti mencionó los avances tecnológicos: “Hoy existen medidores continuos de glucosa que se llevan en la piel y se conectan al celular, permitiendo un control personalizado”.

Consultado sobre terapias como la semaglutida, respondió: “Es una medicación útil, indicada en personas con diabetes y resistente a la insulina, pero siempre debe indicarla el médico de cabecera”.

Finalmente, López Rosetti subrayó la relación de la diabetes con complicaciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica e infecciones recurrentes: “La elevación de glucosa en sangre daña las arterias y disminuye la inmunidad”.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

El Dr. López Rossetti revela las claves de la diabetes: síntomas, riesgos y cómo tratarla

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