Es Oficial: CDMX exigirá placas y licencia para monopatines y motos eléctricas desde julio

Las disposiciones aplican tanto para vehículos individuales como para flotillas de renta, lo que extiende la regulación a empresas dedicadas a la micromovilidad eléctrica en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un monopatín eléctrico o una moto eléctrica en la Ciudad de México, toma nota: el recreo sin reglas terminó. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció modificaciones al Reglamento de Tránsito y a la Ley de Movilidad que obligan a registrar y emplazar estos vehículos a partir del 1 de julio de 2026. Y sí, hay multas para quienes no cumplan.

¿A quién aplica la nueva norma?

La regulación no abarca todos los vehículos eléctricos. Aplica específicamente a los llamados vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe): aquellos que superan los 25 kilómetros por hora y cuentan con motores de entre 250 vatios y 1.34 caballos de fuerza.

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La norma los divide en dos categorías:

Tipo A: peso menor a 35 kilogramos.

Tipo B: peso de hasta 350 kilogramos.

Las bicicletas eléctricas con motor de 250 vatios o menos quedan exentas del emplacamiento, aunque deberán portar un holograma para circular en ciclovías y vías confinadas.

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La administración capitalina implementará cambios normativos a partir de 2026, exigiendo a los dueños de estos vehículos que cumplan con trámites específicos, el pago de derechos y nuevas restricciones en la circulación.

¿Cuánto costará cumplir?

Los números ya están sobre la mesa. Según el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, los costos serán:

Placa: 709 pesos, similar al costo de las motos convencionales.

Licencia tipo A1: 572 pesos.

Licencia tipo A2: 1,142 pesos.

Los usuarios que ya tienen estos vehículos tendrán desde el 1 de julio hasta el 20 de noviembre para registrarlos y emplacarlos. Las sanciones comenzarán a aplicarse de forma gradual a partir de septiembre.

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¿Qué quedará prohibido?

Las nuevas disposiciones establecen restricciones claras para los conductores de Vemepe:

Circular sobre banquetas y ciclovías .

Usar carriles confinados para transporte público.

Transitar por vías con velocidad máxima mayor a 50 km/h .

Conducir bajo los efectos del alcohol .

Circular sin casco.

Las multas: entre mil 175 y 2 mil 350 pesos

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que las infracciones tendrán un costo de entre 10 y 20 UMA, lo que equivale a entre 1,175 y 2,350 pesos, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué ahora?

Las autoridades capitalinas reconocieron que entre 2020 y 2024 los puntos de venta de estos vehículos crecieron casi 2,000%, pero no existe un censo claro de cuántas unidades circulan actualmente. Se estima que solo de motos eléctricas hay unas 120,000 unidades rodando en la ciudad, sin contar patinetas y monopatines.

“Queremos una ciudad que vaya encaminada a tener orden en la movilidad”, explicó Brugada al justificar la medida, señalando que el crecimiento acelerado ha generado conflictos en banquetas, ciclovías y vialidades principales.

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La regulación también tiene un impacto fiscal calculado: el Congreso de la CDMX estima que la expedición de licencias y sanciones podría generar entre 21.5 millones y 385 millones de pesos por cada 10,000 unidades registradas.

El reloj ya corre. Julio llega en menos de dos meses.

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