-Usted no está aquí por nada. Yo lo estaba esperando -dijo su Maestra, y prosiguió-. Usted todavía no ha despertado su conciencia como servidor del Sepor. Su conciencia todavía duerme. Ya encontrará su propia ley, no se impaciente. Es un proceso largo. Feliz de usted si prosigue el camino del espíritu. Esta es su familia, López. Aquí estamos todos hermanados desde hace mucho tiempo. Recuerde siempre esto: el espíritu es todo. No se preocupe si su mente no asimila estas enseñanzas. Su ser Intimo todavía está guardado y usted mismo se ocupará de encontrarlo.