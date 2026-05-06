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Racing visitará al Botafogo obligado al triunfo para no quedar al borde de la eliminación en la Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo de Gustavo Costas enfrenta al líder del Grupo E en el Estadio Olímpico Nilton Santos, con la necesidad urgente de sumar de a tres para mantener vivo su camino a los octavos de final. Televisarán ESPN y Disney+ Premium

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Racing vs Botafogo, Copa Sudamericana
Botafogo vs Racing
                                                 

Racing Club afrontará uno de sus compromisos más exigentes del semestre: visitará al Botafogo en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, desde las 21:30 (hora argentina), por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto de Gustavo Costas llega tercero en la zona con cuatro puntos y sabe que un tropiezo puede dejarlo prácticamente fuera de la clasificación directa a los octavos de final. Transmite ESPN y Disney+ Premium.

El Fogao, líder del grupo con siete unidades, ya derrotó a la Academia en el duelo de ida disputado en el Cilindro de Avellaneda —3 a 2 en un encuentro que se definió sobre el final— y buscará ratificar esa ventaja ante su público para acercarse a la siguiente ronda. Un nuevo triunfo lo dejaría a un paso de sellar su clasificación con dos fechas de anticipación.

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Para Racing, el panorama exige una reacción. El empate 1-1 ante Caracas en la fecha anterior frenó su impulso y lo relegó al tercer puesto del grupo, posición que, de mantenerse al cierre de la fase, significaría la eliminación directa sin acceso siquiera a los playoffs contra los terceros de la Copa Libertadores. La Academia cierra la fase de grupos con dos partidos de local —ante Independiente Petrolero y Caracas—, por lo que un buen resultado en Brasil le devolvería oxígeno de cara al tramo final.

Costas no podrá contar con Ezequiel Cannavo, uno de sus futbolistas más regulares en las últimas semanas, quien sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha y no volvería a actuar en lo que resta del semestre. En su lugar, Gastón Martirena —recientemente recuperado de un esguince acromioclavicular— ocupará el lateral derecho. La otra novedad es el regreso de Adrián “Toto” Fernández, quien cumplió una fecha de suspensión por el Torneo Apertura y volvería al once inicial.

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Del lado brasileño, el entrenador Franclim Carvalho tampoco confirmó su once, aunque se sabe que no dispondrá de Alexander Barboza por motivos personales, ni de Allan, Nathan Fernandes y Kaio Pantaleão, todos con lesiones.

Como antecedente favorable para la visita, Racing ganó 2 a 0 en ese mismo estadio en la final de la Recopa Sudamericana 2025, con goles de Matías Zaracho y Zuculini, en lo que fue la vuelta de la consagración obtenida en febrero de ese año.

Más allá de la Sudamericana, el equipo de Costas también tiene pendiente el choque del domingo ante Estudiantes, desde las 17:00 en La Plata, por los octavos de final del Apertura —Racing accedió a esa instancia como octavo, tras el empate sin goles con Huracán del último fin de semana—.

Botafogo, por su parte, cerrará la fase de grupos con una visita a Independiente Petrolero en Bolivia.

Probables formaciones:

Botafogo: Neto; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Cristian Medina; Danilo, Edenilson, Matheus Martins; Kadir Barría y Arthur Cabral. DT: Franclim Carvalho.

Racing Club: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare o Marcos Rojo; Martirena, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Fernández. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Hora: 21:30.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

TV: ESPN y Disney+ Premium.

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