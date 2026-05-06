Liguilla: dónde ver todas las transmisiones de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Luego de vivir una intensa serie de eliminatorias en la ida de los Cuartos de Final, los horarios y transmisiones para la vuelta quedaron definidos. (Ilustración: Jesús Flores Beltrán)

Luego de vivir una intensa serie de eliminatorias en la ida de los Cuartos de Final, los horarios y transmisiones para la vuelta quedaron definidos.

Chivas, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Pachuca, Toluca, Pumas y América son los ocho equipos que clasificaron a la llamada “Fiesta Grande” del futbol mexicano y que aún pelean por el título del Clausura 2026.

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Dónde ver los partidos de vuelta de los Cuartos de Final

El sábado 9 de mayo a las 19:00 horas, Chivas recibirá a Tigres con transmisión exclusiva por Prime Video. Más tarde, ese mismo día, Cruz Azul enfrentará a Atlas a las 21:15 horas; el partido podrá seguirse a través de Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime.

El domingo 10 de mayo, Pachuca y Toluca se medirán a las 17:00 horas, encuentro disponible en Fox One. Finalmente, Pumas jugará ante América el domingo a las 19:15 horas, con transmisión por Canal 7, Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime.

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Chivas vs Tigres | sábado 9 de mayo a las 19:00 horas | transmisión por Prime Video.

Cruz Azul vs Atlas | sábado 9 de mayo a las 21:15 horas | transmisión por Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime.

Pachuca vs Toluca | domingo 10 de mayo a las 17:00 horas | transmisión por Fox One.

Pumas vs América | domingo 10 de mayo a las 19:15 horas | transmisión por Canal 7, Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Pachuca - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 3, 2026 Pachuca's Victor Guzman in action with Toluca's Jesus Angulo REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan los 8 equipos para la vuelta de los Cuartos de Final?

Pumas permitió que América igualara el marcador tras haber estado arriba 3 a 1 en la ida de los Cuartos de Final. Los universitarios parten como favoritos para el partido de vuelta gracias a su mejor ubicación en la tabla y al hecho de que definirán la serie como locales en Ciudad Universitaria.

La serie entre Pachuca y Toluca se mantiene equilibrada, aunque los Tuzos lograron una victoria mínima de 1 a 0 en el primer encuentro. El bicampeón planea utilizar a su cuadro titular completo en el segundo partido.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Pedro Vite and Jordan Carrillo after the match REUTERS/Henry Romero

En el Estadio Banorte, Cruz Azul recibirá al Atlas con una ventaja de un gol luego de imponerse 3 a 2 en la ida. La posición superior en la tabla también favorece a La Máquina, pues en caso de empate global, avanzaría a la siguiente fase.

Por su parte, Chivas buscará revertir la desventaja tras caer 3 a 1 frente a Tigres en el Volcán. El equipo comandado por Gabriel Milito necesita ganar por dos goles de diferencia para permanecer en la competencia, ya que un empate global le permitiría avanzar por haber liderado el certamen.

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