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San Gabriel: Buenaventura proyecta extender por una década más la vida útil de su mina de oro en Moquegua

La Compañía de Minas Buenaventura proyecta ampliar la vida útil de San Gabriel tras confirmar reservas superiores a 1,8 millones de onzas de oro

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El proyecto San Gabriel, ubicado en Moquegua, prevé alcanzar una producción anual superior a las 100 mil onzas de oro durante los próximos años. REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo
El proyecto San Gabriel, ubicado en Moquegua, prevé alcanzar una producción anual superior a las 100 mil onzas de oro durante los próximos años. REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo

La Compañía de Minas Buenaventura evalúa ampliar la vida útil del proyecto aurífero San Gabriel, ubicado en Moquegua, por más de una década adicional a partir de nuevas exploraciones y la evaluación de una posible explotación superficial.

La empresa apunta a superar las 100 mil onzas de oro anuales y a extender la producción del yacimiento, de acuerdo con lo informado por el gerente de Geología, José Luis Aquino, durante su presentación en proEXPLO 2026.

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Tesoro de los Andes: el potencial escondido de San Gabriel

Aquino precisó que el yacimiento cuenta con reservas que superan 1,8 millones de onzas de oro. Además, al sumar recursos medidos, indicados e inferidos, el potencial geológico supera las 2,4 millones de onzas. El ejecutivo detalló que la compañía trabaja en identificar nuevas oportunidades para ampliar ese horizonte productivo.

“Estamos evaluando también un upside para ver la posibilidad de minar la parte superficial del proyecto con open pit, lo que podría añadir hasta 16 años adicionales a la vida de mina”, indicó.

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La alternativa de explotación a cielo abierto permitiría maximizar los recursos del yacimiento y asegurar la continuidad operativa más allá del plazo inicial.

san gabriel . mineria - oro
Buenaventura apuesta por un innovador método de explotación subterránea, siendo San Gabriel la primera mina de Sudamérica en aplicarlo para superar desafíos geomecánicos.

Un proyecto insignia en la cartera de Buenaventura

Durante su exposición, Aquino destacó que Buenaventura opera desde hace 73 años. Hoy la compañía tiene ocho minas en operación, cuatro proyectos avanzados y San Gabriel es su proyecto insignia en esta nueva etapa de crecimiento.

En diciembre de 2025 el proyecto logró producir su primera barra de oro, marcando el paso de la etapa de exploración a operación.

El ejecutivo explicó que San Gabriel ya inició su etapa de puesta en marcha y que la empresa espera alcanzar en los próximos meses una producción superior a las 100 mil onzas de oro por año.

Desafíos técnicos y soluciones innovadoras

Uno de los principales retos técnicos de San Gabriel, explicó Aquino, ha sido la compleja condición geomecánica del yacimiento. “El 90% del macizo rocoso en San Gabriel es de mala calidad. Ese fue uno de los principales desafíos para llevar este proyecto hacia la operación”, sostuvo.

Frente a esa condición, Buenaventura implementó un método de explotación subterránea innovador en la región. Según Aquino, San Gabriel se convirtió en la primera mina de Sudamérica en aplicar este sistema de minado.

“San Gabriel es la primera mina en Sudamérica que está aplicando este método. Nos ha permitido mejorar la selectividad, reducir la dilución y fortalecer nuestros controles de seguridad”, remarcó.

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Las exploraciones en profundidad continúan en San Gabriel, respaldando el potencial de aumentar reservas y consolidar la posición de Buenaventura en la minería peruana.

San Gabriel: proyecciones de exploración y crecimiento

Finalmente, Aquino resaltó que San Gabriel mantiene un importante potencial de expansión tanto en profundidad como en zonas cercanas a superficie.

“Todavía tenemos un sector en profundidad con alto potencial para continuar extendiendo la mineralización. San Gabriel sigue creciendo y nos abre nuevas oportunidades de exploración”, concluyó.

¿Qué es San Gabriel? Características clave del proyecto minero

San Gabriel está situada en el distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, en la región Moquegua, Perú, a una altitud entre 4,700 y 4,850 metros sobre el nivel del mar.

La mina es operada en su totalidad por Compañía de Minas Buenaventura y cuenta con una inversión que supera los 750 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales proyectos auríferos del país.

  • Tipo de operación: Mina subterránea que utiliza el método de tajo cerrado o socavón.
  • Mineral principal: Extracción principalmente de oro.
  • Recursos adicionales: Presencia de plata y cobre en el yacimiento.
  • Producción anual estimada: Entre 120,000 y 150,000 onzas de oro.
  • Geología del yacimiento: Depósito epitermal de sulfuración intermedia, con mineralización en mantos, stockwork y vetas.
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